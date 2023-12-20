На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора

Индивидуальный тур в Асуане

Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле

Приглашаем вас познакомиться с Египтом на комфортабельном лайнере, не уступающем по уровню 5-звёздочному отелю. За время круиза вы пройдёте путь по главной водной артерии страны — Нилу — от Асуана до Луксора.

Вы услышите древние мифы о богах, увидите сохранившиеся до наших дней храмы и гробницы фараонов, прикоснётесь к статуям, которым тысячи лет.

В завершение утра желающие смогут полюбоваться достопримечательностями с высоты, поднявшись к облакам на воздушном шаре
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Ближайшие даты:
20
дек
22
дек
25
дек
27
дек
29
дек
1
янв
3
янв
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Программа тура по дням

1 день

Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе

Утром встретимся в Асуане и начнём знакомство с местными достопримечательностями. Первой посетим одну из крупнейших в мире плотин, которую видно даже из космоса.

Затем осмотрим незаконченный обелиск, который начали высекать по приказу царицы Хатшепсут из розового гранита, но забросили. После заглянем в храм на островке Филе посреди Нила, где, по древнеегипетской легенде, покоится бог загробного мира Осирис.

В 12:00 взойдём на борт нашего 5* лайнера и начнём круиз по Нилу. После регистрации пообедаем с видом на главную реку Египта. Оставим свободное время для отдыха, вечером будет подан ужин. На ночь корабль останется в Асуане.

Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм ФилеАсуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе
2 день

Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо

Сегодня после завтрака побываем в древнем храме Абу-Симбел, возведённом в 13-м веке до н. э. и входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После обеда на корабле заедем в храм Ком-Омбо, посвящённый сразу двум богам — Себеку и Гору. К вечеру вернёмся на лайнер и двинемся в сторону Эдфу.

Храмы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-Омбо
3 день

храмы в Эдфу, Карнаке и Луксоре

Позавтракав, съездим во второй по величине в Египте храм Эдфу. По возвращении на корабль направимся в сторону Луксора, куда прибудем вечером. Посетим крупнейший в стране Карнакский храм и развалины величественного Луксорского храма. К ужину нас будут ждать на борту.

храмы в Эдфу, Карнаке и Луксорехрамы в Эдфу, Карнаке и Луксорехрамы в Эдфу, Карнаке и Луксорехрамы в Эдфу, Карнаке и Луксоре
4 день

Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона

Желающие смогут встретить рассвет на воздушном шаре. В полёте есть возможность увидеть достопримечательности Луксора с высоты и услышать подробный рассказ о них от нашего гида.

Продолжим тур, посетив погребальный храм царицы Хатшепсут, высеченный в скале. Затем восхитимся величием Колоссов Мемнона — массивных каменных статуй, изображающих сидящего фараона Аменхотепа III. Во второй половине дня завершим поездку, вернувшись в Асуан.

Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы МемнонаПолёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное время и место встречи - по договорённости
Завершение: Асуан, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваш отель, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Асуана

ИндивидуальныеГрупповыеВодные развлеченияЛетниеАктивный отдыхМногодневные туры3-дневные туры4-дневные турыСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмыКруизы

Похожие туры из Асуана

Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
скидка
15%
Авторский тур
4 дня
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
18 дек
20 дек
22 дек
25 дек
700595 за всё до 8 чел.
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту /...
22 дек
29 дек
5 янв
12 янв
650585 за всё до 100 чел.
Обратите внимание на другие экскурсии в Асуане
ХОРОШО
🧭
ТАМ