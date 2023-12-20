Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Вы услышите древние мифы о богах, увидите сохранившиеся до наших дней храмы и гробницы фараонов, прикоснётесь к статуям, которым тысячи лет.
В завершение утра желающие смогут полюбоваться достопримечательностями с высоты, поднявшись к облакам на воздушном шаре
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€450
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
Асуанская плотина, незаконченный обелиск и храм Филе
Утром встретимся в Асуане и начнём знакомство с местными достопримечательностями. Первой посетим одну из крупнейших в мире плотин, которую видно даже из космоса.
Затем осмотрим незаконченный обелиск, который начали высекать по приказу царицы Хатшепсут из розового гранита, но забросили. После заглянем в храм на островке Филе посреди Нила, где, по древнеегипетской легенде, покоится бог загробного мира Осирис.
В 12:00 взойдём на борт нашего 5* лайнера и начнём круиз по Нилу. После регистрации пообедаем с видом на главную реку Египта. Оставим свободное время для отдыха, вечером будет подан ужин. На ночь корабль останется в Асуане.
Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо
Сегодня после завтрака побываем в древнем храме Абу-Симбел, возведённом в 13-м веке до н. э. и входящем в список всемирного наследия ЮНЕСКО. После обеда на корабле заедем в храм Ком-Омбо, посвящённый сразу двум богам — Себеку и Гору. К вечеру вернёмся на лайнер и двинемся в сторону Эдфу.
храмы в Эдфу, Карнаке и Луксоре
Позавтракав, съездим во второй по величине в Египте храм Эдфу. По возвращении на корабль направимся в сторону Луксора, куда прибудем вечером. Посетим крупнейший в стране Карнакский храм и развалины величественного Луксорского храма. К ужину нас будут ждать на борту.
Полёт на воздушном шаре, храм царицы Хатшепсут и Колоссы Мемнона
Желающие смогут встретить рассвет на воздушном шаре. В полёте есть возможность увидеть достопримечательности Луксора с высоты и услышать подробный рассказ о них от нашего гида.
Продолжим тур, посетив погребальный храм царицы Хатшепсут, высеченный в скале. Затем восхитимся величием Колоссов Мемнона — массивных каменных статуй, изображающих сидящего фараона Аменхотепа III. Во второй половине дня завершим поездку, вернувшись в Асуан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное время и место встречи - по договорённостиЗавершение: Асуан, аэропорт, ж. - д. вокзал или ваш отель, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.