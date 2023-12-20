Утром встретимся в Асуане и начнём знакомство с местными достопримечательностями. Первой посетим одну из крупнейших в мире плотин, которую видно даже из космоса.

Затем осмотрим незаконченный обелиск, который начали высекать по приказу царицы Хатшепсут из розового гранита, но забросили. После заглянем в храм на островке Филе посреди Нила, где, по древнеегипетской легенде, покоится бог загробного мира Осирис.

В 12:00 взойдём на борт нашего 5* лайнера и начнём круиз по Нилу. После регистрации пообедаем с видом на главную реку Египта. Оставим свободное время для отдыха, вечером будет подан ужин. На ночь корабль останется в Асуане.