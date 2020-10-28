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Летим в Асьют

Как добраться до Асьют на самолёте

В Асьют 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Assiut Airport» вам не избежать

Список аэропортов Асьют

  1. Асьют ATZ
    Assiut Airport

Самые дешёвые билеты в Асьют из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
28.10.2020из 🇸🇦Джидды10 3721ч 50м
03.11.2020из 🇸🇦Абхи16 53818ч 35м (⇵1)
21.10.2020из 🇸🇦Эр-Рияда16 81913ч 25м (⇵1)
21.01.2021из 🇦🇪Шарджи17 744
19.10.2020из 🇸🇦Даммама18 18314ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇪🇬Каира23 96022ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇰🇼Кувейт37 3076ч 25м (⇵1)
15.11.2020из 🇸🇦Медины40 46615ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону