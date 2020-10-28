Как добраться до Асьют на самолёте
В Асьют 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Assiut Airport» вам не избежать
Список аэропортов Асьют
- Асьют ATZAssiut Airport
Самые дешёвые билеты в Асьют из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|28.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|10 372
|1ч 50м
|03.11.2020
|из 🇸🇦Абхи
|16 538
|18ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|16 819
|13ч 25м (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|17 744
|4ч
|19.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|18 183
|14ч 25м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|23 960
|22ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇰🇼Кувейт
|37 307
|6ч 25м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|40 466
|15ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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