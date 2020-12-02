Как добраться до Баку на самолёте
В Баку 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Heydar Aliyev International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Баку
- Гейдар Алиев GYDHeydar Aliyev International Airport
- Heydar Aliyev ZXTне гражданскийHeydar Aliyev
Самые дешёвые билеты в Баку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.12.2020
|из 🇺🇦Одессы
|6 576
|16ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|7 403
|16ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|8 001
|16ч 35м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|8 667
|3ч 20м
|26.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 807
|3ч 20м
|04.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 209
|17ч 30м (⇵1)
|10.02.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|9 988
|8ч 5м (⇵1)
|20.04.2021
|из 🇨🇿Праги
|10 109
|29ч 50м (⇵2)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Самары
|10 324
|2ч 30м
|18.07.2021
|из 🇷🇺Москвы
|10 397
|16ч 35м (⇵1)
|20.04.2021
|из 🇦🇹Вены
|10 420
|32ч 35м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|10 427
|7ч 50м (⇵1)
|01.06.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|10 819
|38ч (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|11 169
|16ч 40м (⇵2)
|31.01.2021
|из 🇩🇪Берлина
|11 171
|14ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|11 409
|25ч 20м (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|11 618
|27ч 35м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|11 733
|36ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|11 806
|12ч 20м (⇵2)
|18.06.2021
|из 🇹🇷Антальи
|12 009
|23ч 45м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇹🇷Анкары
|12 041
|20ч (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|12 148
|53ч 40м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|12 261
|25ч 20м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇺🇦Днепр
|12 529
|11ч 5м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇰🇿Алматы
|12 575
|3ч 50м
|03.11.2020
|из 🇹🇷Даламана
|12 757
|29ч 40м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇨🇿Пардубице
|13 048
|15ч (⇵1)
|08.04.2021
|из 🇬🇧Лондона
|13 050
|27ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Сочи
|13 115
|14ч 25м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|13 245
|19ч 20м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|13 276
|16ч (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|13 658
|20ч 50м (⇵2)
|19.03.2021
|из 🇷🇺Ставрополя
|13 717
|41ч 40м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Перми
|13 790
|31ч 20м (⇵2)
|24.01.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|13 827
|3ч 5м
|20.03.2021
|из 🇷🇺Чебоксар
|13 980
|24ч 35м (⇵2)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Уфы
|14 012
|43ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|14 157
|50ч 50м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|14 322
|26ч 10м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 364
|18ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|14 485
|4ч 35м
|12.01.2021
|из 🇰🇿Атырау
|14 602
|19ч 50м (⇵1)
|25.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|14 796
|13ч 45м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|14 804
|29ч 55м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|14 811
|21ч 25м (⇵1)
|25.02.2021
|из 🇷🇺Астрахани
|14 957
|52ч 40м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|14 986
|16ч 30м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Дортмунда
|15 141
|20ч 45м (⇵2)
|29.04.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|15 433
|18ч 20м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|15 441
|22ч 35м (⇵2)
|02.03.2021
|из 🇷🇺Омска
|15 463
|11ч 30м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Нижневартовска
|15 571
|29ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|15 650
|14ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|15 683
|24ч 20м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|15 930
|30ч 30м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Сургута
|15 948
|34ч 30м (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Красноярска
|16 066
|29ч 20м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Кирова
|16 494
|28ч 50м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇳🇱Амстердама
|16 600
|51ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|16 727
|19ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Ганновера
|17 226
|57ч 5м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|17 244
|34ч (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇬🇪Батуми
|17 431
|24ч 50м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇹🇷Эдремита
|17 487
|23ч 50м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|17 496
|41ч 35м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇵🇱Быдгощ
|17 682
|19ч 55м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|18 011
|16ч 15м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|18 881
|23ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|18 899
|19ч 50м (⇵2)
|11.04.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|18 948
|29ч 45м (⇵1)
|30.06.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|19 394
|21ч 20м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇩🇪Гамбурга
|19 607
|12ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇾Никосии
|19 678
|24ч 30м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|20 358
|35ч 40м (⇵2)
|12.08.2021
|из 🇰🇼Кувейт
|20 368
|5ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|20 407
|25ч 55м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇸🇮Любляны
|20 616
|34ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇹🇷Денизли
|20 851
|9ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|20 989
|21ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|20 995
|9ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Херсона
|21 017
|17ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из Ялты
|21 308
|33ч 50м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|21 343
|7ч 45м (⇵1)
|12.04.2021
|из 🇧🇭Манамы
|21 357
|16ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|21 392
|31ч (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|21 756
|28ч 35м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|21 840
|44ч 20м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|21 896
|25ч 30м (⇵2)
|20.04.2021
|из 🇷🇺Норильска
|22 281
|31ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇹🇷Ыгдыра
|22 579
|21ч 20м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|22 632
|24ч 25м (⇵1)
|09.02.2021
|из 🇸🇦Джизана
|22 697
|23ч 40м (⇵1)
|20.09.2021
|из 🇹🇷Коньи
|22 746
|13ч 45м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|22 861
|22ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|23 010
|31ч 40м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|23 693
|38ч 50м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|23 720
|17ч 25м (⇵2)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|23 788
|32ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|23 829
|29ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇦🇲Еревана
|23 894
|28ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Баку
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Баку, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкара, Анталья, Дубай, Харьков и Киев
- 24.03.202129.03.2021
- 16.06.202126.09.2021
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