Отправляясь в путешествие, мы надеемся, что оправдаются наши лучшие ожидания. Во время отдыха нам хочется сбросить с себя груз проблем и отвлечься от повседневности. В такой интересной и необычной стране как Египет, возможно наилучшим образом осуществить свои мечты. Нам абсолютно не нужны неприятные сюрпризы, которых, к сожалению, не всегда можно избежать. Египет не самая безопасная страна. Специфика местной кухни, качество воды, особенности фауны, морские обитатели, транспортная система - все это несет в себе довольно серьезную опасность.

Обязательна ли страховка для россиян?

В рамках контроля и сдерживания коронавирусной инфекции наличие медицинской страховки стало обязательным.

В стране платные медицинские услуги. К тому же, вести переговоры с местными представителями различных служб, лучше доверить профессионалам. В противном случае турист может стать жертвой мошенников.

Какая нужна страховка для визы?

При оформлении визы для въезда в Египет необходима медицинская страховка. Если вы предполагаете заняться дайвингом, обязательно нужна специальная дайверская страховка.

Можно ли купить страховку от невылета в Египет?

Страховка от невылета никогда не бывает лишней в нашей изменчивой жизни. Обстоятельства на работе, травмы, болезни, внезапная смерть родственников, в последнее время, локдаун разной степени могут повлиять на наши планы. Включив в свою страховку эту опцию вы вернете деньги, потраченные на билеты и бронирование отеля. Если вы выберите эту опцию на сайте sravni.ru, вам будут доступны предложения от различных страховых компаний.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Стандартный базовый набор опций включает в себя любая страховка. Но нужно быть внимательным. Одна и та же опция не всегда является гарантией защиты от прописанного риска.

Убедитесь, что медицинское обслуживание прописано в полном размере, а не только в 1-2 посещения в бесплатной клинике. Туроператоры часто предлагают скромный по цене вариант, чтобы привлечь наибольшее число клиентов.

Какие опасности ждут в Египте?

Египет- страна, в которой часто фиксируются страховые случаи. Возможные для туриста неприятности разнообразны:

акклиматизация - легкие симптомы могут выйти из- под контроля в силу того, что отдыхающий не готов пожертвовать парой дней на то, чтоб отлежаться;

солнечный удар - часто люди недооценивают силу африканского солнца;

солнечные ожоги - желание скорее получить бронзовый загар приводит к серьезным повреждениям кожи;

травмы - поскользнуться у бассейна может даже самый осторожный человек, тем более этот пункт актуален для экстремалов;

срочный визит к стоматологу;

ДТП - египтяне имеют своеобразное представление о безопасном вождении;

укусы насекомых - комары, скорпионы весьма ядовиты;

морские обитатели - шипы морских звезд и ежей могут нанести серьезный вред купальщикам, а медузы и некоторые другие подводные обитатели оставляют ожоги на коже человека, а кораллы могут легко оставить глубокие порезы.

Не будем вспоминать змей и крокодилов. Но нельзя исключать такую страшную возможность как смерть одного из участников поездки. В чужой стране сложно самостоятельно справиться с такой ситуацией.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

Продумайте свои планы на отдых. Если вы желаете:

купаться в естественных водоемах;

совершать прогулки на верблюдах;

насладиться пешими прогулками по отдаленным живописным местам;

нырять с аквалангом;

сплавляться по рекам;

оценить достоинства местной кухни;

арендовать автомобиль.

то разумно будет обратить внимание на опции, покрывающие риски такого рода.

Какие опции нужно особенно выделить?

Страхование багажа;

Ковид;

Отмена поездки;

Активные виды спорта;

Несчастные случаи (выплата);

Беременность.

Какую страховку выбрать?

При выборе страховке лучше внимательно ознакомиться с опциями. Выбирать те, где отсутствует франшиза. Франшиза освобождает страховщика от возмещения убытков. Это предусматривается условиями страхования. Чтобы помочь туристам сориентироваться в выборе, на странице сайта

sravni.ru предлагается форма, в которой можно указать дату поездки и дату возвращения. Время пребывания в стране влияет на цену страховки. Заполните форму и вы сможете ознакомиться с самыми проверенными страховыми компаниями. Сортировка предложений по цене от самых бюджетных даст вам возможность составить для себя объективную картину.

Как действовать при наступлении страхового случая?

В случае наступления страхового случая в первую очередь следует связаться с представителем сервисной компании, с которой у вас заключен договор. Номера телефона компании должны быть у вас под рукой: занесены в телефон, записаны на бумажном носителе( на случай потери или повреждения телефона), а также распространены среди ваших спутников. Возможно вы не сможете воспользоваться ими лично.

Чего НЕ нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Не нужно обращаться за медпомощью прежде, чем вы свяжетесь со своей страховой компанией. ЭТО ВАЖНО. В этом случае компания может отказать в возмещении расходов на мед. услуги. Отказ от страховых выплат может последовать, если при наступлении страхового случая вы находились в алкогольном опьянении.

На каком уровне медицина в Египте?