Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дахаба

Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями!

Такая терапия понравится каждому - и взрослому, и ребенку любого возраста, который хорошо самостоятельно держится на воде и умеет плавать без круга и нарукавников.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.