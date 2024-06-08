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Групповая
3 часа
Групповая экскурсия в Дельфинарий Дахаб: радость и веселье для всей семьи
Подарите себе и близким радость общения с дельфинами! Эта экскурсия в дельфинарий Дахаба запомнится надолго
«Дельфинарий в Шарм-Эль-Шейх — это прекрасная экскурсия для всей семьи, дельфины всегда вызывают море приятных эмоций и поднимают настроение»
Расписание: Ежедневно в 14:00
$88 за человека
Групповая
3 часа
Плавание с дельфинами в Дахабе: встреча мечты для всей семьи
Встреча с дельфинами в Дахабе - это не просто экскурсия, это шанс наладить уникальную связь с удивительными существами
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$141 за человека
Групповая
2.5 часа
Плавание с дельфинами (30 минут) в Дахабе
Зарядитесь положительными эмоциями, плавая с дельфинами в живописном Дахабе. Это приключение оставит воспоминания на всю жизнь
«Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями»
Расписание: Ежедневно в 09:00
$172 за человека
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