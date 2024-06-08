Найдено 3 экскурсии в категории « Дельфины » в Дахабе, цены от $88. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 3 часа Групповая экскурсия в Дельфинарий Дахаб: радость и веселье для всей семьи Подарите себе и близким радость общения с дельфинами! Эта экскурсия в дельфинарий Дахаба запомнится надолго «Дельфинарий в Шарм-Эль-Шейх — это прекрасная экскурсия для всей семьи, дельфины всегда вызывают море приятных эмоций и поднимают настроение» Расписание: Ежедневно в 14:00 $ 88 за человека Групповая 3 часа Плавание с дельфинами в Дахабе: встреча мечты для всей семьи Встреча с дельфинами в Дахабе - это не просто экскурсия, это шанс наладить уникальную связь с удивительными существами «Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 141 за человека Групповая 2.5 часа Плавание с дельфинами (30 минут) в Дахабе Зарядитесь положительными эмоциями, плавая с дельфинами в живописном Дахабе. Это приключение оставит воспоминания на всю жизнь «Плавание с дельфинами - это уникальная возможность зарядиться положительными эмоциями» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 172 за человека Другие экскурсии Дахаба

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Дельфины»

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