Авторские туры в Дахабе

Туры по городам Египту
Экскурсия в Иерусалим
Авторский тур
1 день 5 часов
Экскурсия в Иерусалим
$203 за человека
Автобусная экскурсия в Каир
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
Автобусная экскурсия в Каир
$136 за человека
Каир и Александрия (2 дня)
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Каир и Александрию из Дахаба: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древнего и современного Египта с нашей двухдневной экскурсией. Увлекательное путешествие ждет вас
$270 за человека
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 4 часа
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
5 авг
8 авг
12 авг
15 авг
$155 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу

Самые популярные туры в Дахабе
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экскурсия в Иерусалим
  2. Автобусная экскурсия в Каир
  3. Каир и Александрия (2 дня)
  4. Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Сколько стоит тур в Дахабе в апреле 2024
Сейчас в Дахабе можно забронировать 4 тура от $136 до $270.
Дахаб ждет вас с открытыми объятиями и множеством туров на любой вкус. Познайте историю, природу и культуру этого волшебного места. Сравнивайте цены, читайте отзывы и отправляйтесь в путешествие мечты!
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