Авторский тур
1 день 5 часов
$203 за человека
Авторский тур
1 день
$136 за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Каир и Александрию из Дахаба: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древнего и современного Египта с нашей двухдневной экскурсией. Увлекательное путешествие ждет вас
$270 за человека
Авторский тур
1 день 4 часа
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб около 23-00
5 авг
8 авг
12 авг
15 авг
$155 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу
Самые популярные туры в Дахабе
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