Авторский тур
1 день 5 часов
Расписание: Понедельник, Четверг в 19:30
$203 за человека
Авторский тур
1 день
Расписание: Ежедневно в 00:01
$136 за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур в Каир и Александрию из Дахаба: путешествие в историю
Погрузитесь в мир древнего и современного Египта с нашей двухдневной экскурсией. Увлекательное путешествие ждет вас
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$270 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Можно с детьми»
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