Оазис Бахария из Каира

Не упустите возможность посетить сказочный оазис Бахария, отдыхая в Каире

5
1 отзыв
Не упустите возможность посетить сказочный оазис Бахария, отдыхая в Каире.

За время нашей с вами поездки вы увидите удивительные местные пейзажи, неординарные исторические памятники и ценные археологические объекты, а также сможете расслабиться и поплавать в термальных источниках прекрасного оазиса.
Оазис Бахария из Каира
Оазис Бахария из Каира
Оазис Бахария из Каира
Оазис Бахария из Каира

Что вы увидите 🤩

  • Оазис Бахария
  • Долина Золотых мумий
  • Этнографический музей Бавити
  • Храм Александра Македонского
  • Английская гора
  • Термальные источники
Возьмите с собой фото- и видеотехнику, теплую одежду (зимой) и хорошее настроение!

О местах, которые мы посетим

Оазис Бахария. Находится в северной части Западной пустыни, в губернаторстве Гиза. Живописный памятник природы окружен дюнами, горными местностями, пальмовыми плантациями и горячими источниками. Мало, где еще в Египте можно встретить такое количество исторических памятников и разнообразие ландшафта, как здесь. На экскурсии гид поведает вам удивительные исторические факты об этом удивительном месте.
Ключевой достопримечательностью Бахарии является Долина Золотых мумий. В греческо-римском некрополе ученые нашли более 200 захоронений, на лицах некоторых погребенных были золотые маски, что свидетельствует об их высоком происхождении. Также в гробницах находились разнообразные украшения. Раскопки ведутся и сегодня, но на место раскопок вход для туристов закрыт. Здесь вы увидите настоящих мумий, выставленных в Этнографическом музее Бавити.
На момент открытия исследователями некрополя, Бахария уже была известна среди археологов: около века назад палеонтолог из Германии Эрик Строммер нашел вблизи Бавити останки динозавров, которые принадлежали особям, жившим 95 млн лет назад!
В ходе экскурсии вы также увидите фрагменты храма Александра Македонского. По легенде Александр Великий посетил Бахарию во время своего возвращения от оракула Амона в оазисе Сива. Существует даже несколько картин, представляющих Александра как египетского фараона.
Еще одним нашим пунктом посещения станут термальные источники с горячей и питьевой водой, которых насчитывается свыше 400. Вы сможете расслабиться, поплавать и ощутить всю прелесть термальных вод для вашего организма!

Цены на экскурсию

Для одного человекаДля 2 человекДля группы 7-12 человекДля группы 3-6 человек
Общий
$285
$200
$90
$150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги трансфера из отеля и обратно
  • Входные билеты во все указанные исторические места
  • Все передвижения на современном автомобиле с кондиционером
  • Русскоязычный гид
  • Обед и ужин (первый день)
  • Завтрак (второй день)
  • Все налоги и плата за обслуживание.
Что не входит
  • Чаевые
  • по желанию.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00
Экскурсия длится около 1 дня 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно в 6:00

Karim A.
Karim A.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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