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О местах, которые мы посетим

Оазис Бахария. Находится в северной части Западной пустыни, в губернаторстве Гиза. Живописный памятник природы окружен дюнами, горными местностями, пальмовыми плантациями и горячими источниками. Мало, где еще в Египте можно встретить такое количество исторических памятников и разнообразие ландшафта, как здесь. На экскурсии гид поведает вам удивительные исторические факты об этом удивительном месте.

Ключевой достопримечательностью Бахарии является Долина Золотых мумий. В греческо-римском некрополе ученые нашли более 200 захоронений, на лицах некоторых погребенных были золотые маски, что свидетельствует об их высоком происхождении. Также в гробницах находились разнообразные украшения. Раскопки ведутся и сегодня, но на место раскопок вход для туристов закрыт. Здесь вы увидите настоящих мумий, выставленных в Этнографическом музее Бавити.

На момент открытия исследователями некрополя, Бахария уже была известна среди археологов: около века назад палеонтолог из Германии Эрик Строммер нашел вблизи Бавити останки динозавров, которые принадлежали особям, жившим 95 млн лет назад!

В ходе экскурсии вы также увидите фрагменты храма Александра Македонского. По легенде Александр Великий посетил Бахарию во время своего возвращения от оракула Амона в оазисе Сива. Существует даже несколько картин, представляющих Александра как египетского фараона.

Еще одним нашим пунктом посещения станут термальные источники с горячей и питьевой водой, которых насчитывается свыше 400. Вы сможете расслабиться, поплавать и ощутить всю прелесть термальных вод для вашего организма!