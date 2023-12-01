Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне

Групповой тур в Каире

Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов

За одно путешествие увидим песчаные барханы и цветущие оазисы, вдохнём бриз Средиземного моря и окунёмся в термальные воды, спустимся в подземелья пирамиды и побываем на месте, где когда-то стоял легендарный Александрийский маяк.

А ещё вы попробуете полезный бедуинский чай, проплывёте по реке на парусной лодке, рассмотрите настоящих мумий, сделаете фотографии на фоне Большого Сфинкса и проведёте ночь в пустыне. В кемпинге вас ждут вечерняя шоу-программа, невероятный закат и россыпь звёзд на небе.
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€765
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно изменение порядка экскурсий и маршрута в индивидуальном порядке.

Программа тура по дням

1 день

Каирский египетский музей и пирамиды Гизы

Встретим вас в аэропорту Каира и начнём экскурсионную программу. Заглянем в Каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. С нами будет местный гид — он расскажет про экспонаты и погрузит в историю страны. После музея желающие смогут прокатиться по Нилу на лодке (за доплату).

После обеда отправимся в Гизу, чтобы увидеть главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Вечером отвезём вас в отель.

Каирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды ГизыКаирский египетский музей и пирамиды Гизы
2 день

Достопримечательности Александрии

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу. Путешествовать будем с гидом-историком. Вы узнаете удивительную историю Александрии и тех, кто был с ней связан: Александра Македонского, Клеопатры, Юлия Цезаря.

Спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.

Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся назад в Каир.

Достопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности АлександрииДостопримечательности Александрии
3 день

Путешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздами

После завтрака на автомобиле с кондиционером отправимся в пустыню. Остановимся в оазисе Бахария и полюбуемся финиковыми пальмами и аутентичными домиками из глины. Пересядем на внедорожники и поедем вместе с местным гидом колесить по пустыне.

Увидим Хрустальную гору, на скальных образованиях которой блестят кристаллы белого, а местами и розового цвета. Побываем на сероводородных источниках, где желающие смогут искупаться в горячей воде. Приготовим для вас вкусный обед прямо на свежем воздухе, а после трапезы у вас будет время для фотосессии.

Вечером разобьём лагерь посреди Белой пустыни, приготовим вам ужин и насладимся вечерней шоу-программой, попивая бедуинский чай, который улучшает пищеварение и восстанавливает обмен веществ. А ещё встретим невероятный закат!

Ночевать будем в кемпинге.

Путешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздамиПутешествие в пустыню, шоу-программа и ночь под звёздами
4 день

Возвращение в Каир

Проснёмся рано, чтобы увидеть, как встаёт солнце. Сделаем эффектные фотографии, позавтракаем и через Чёрную пустыню отправимся к оазису. Здесь вы пересядете на автомобиль, который доставит вас в отель в Каир.

Возвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в КаирВозвращение в Каир
5 день

Оазис Эль Файюм и отъезд

Встретим вас в 08:00 после завтрака и поедем к оазису Эль Файюм. Проедем всего 1,5 часа, а пейзажи вокруг станут совсем другие: вы увидите и солёное озеро Карун, и удивительных птиц, обитающих на его берегах, и Долину китов с окаменелостями доисторических животных, и шумные водопады и водоёмы. Посетим местный музей, прогуляемся по реке на парусной лодке и пообедаем в ресторане.

Затем отвезём вас в аэропорт Каира.

Оазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъездОазис Эль Файюм и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, утро
Завершение: Аэропорт Каира, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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