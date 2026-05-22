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всё прошло идеально. Отдельно отмечу хорошую организацию: нас встретили в аэропорту Каира, сразу же передали гиду, и мы не потеряли ни минуты.

Учитывая, что наш утренний рейс авиакомпания отменила, Мохамед быстро скорректировал нашу встречу в Каире.

Сама экскурсия получилась очень насыщенной, но не утомительной — это была действительно интересная экскурсия. Мы успели увидеть и пирамиды Гизы, и Сфинкса, и новый самый большой в мире музей. Погуляли по Старому городу. Самое главное, что гид рассказывал много интересных фактов.

Огромное спасибо за этот размах и пользу! Вернулись в отель вечером полные впечатлений. Рекомендую всем, кто хочет увидеть главные сокровища Египта.