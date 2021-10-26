Все экскурсии в Каире
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Каире – доступно 40 экскурсий на 2021 год, 155 ⭐ отзывов, цены от $40, посетите достопримечательности: Пирамиды Гизы, Город мусорщиков, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Каире почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный трансфер
2ч
$40
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1 чел.
Экскурсия в город Заббалин
Мы отправимся в неординарный город Заббалин, который известен как город профессиональных мусорщиков
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€150
за 1-6 чел.
Многоликий Каир
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб — раскрыть характер древнего города
1д 12ч
$250
за 1 чел.
Белая и Черная пустыня на 2 дня
Откройте для себя удивительные природные достопримечательности, которых вам не увидеть больше нигде...
Ежедневно начинается 6:00 и обратно через день в 15:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€140
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Каир!
Посетить пирамиды Гизы и другие «визитные карточки» египетской столицы с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
3ч
$60
за 1 чел.
Шоу «Звук и свет» на пирамидах Гизы
Приглашаем вас на красочное светомузыкальное шоу у единственного сохранившегося из Семи чудес света!...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
160€144
за 1-6 чел.
Пирамиды Древнего Египта
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Индивидуальная экскурсия
10ч
$180
за 1 чел.
Из Каира к оазису Эль-Файюм
Вас ждет десятичасовая экскурсия к оазису Эль-Файюм
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой
Увидеть Каир с воды, насладиться восточными танцами и попробовать местную кухню
Индивидуальная экскурсия
3ч
$45
за 1 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Вас ждет сказочный вечер на борту пятизвездочного круизного судна с прекрасным ужином, приготовленным...
Ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€150
за 1-13 чел.
Добро пожаловать в Каир!
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Индивидуальная экскурсия
12ч
$220
за 1-10 чел.
Посещение Александрии из Каира
Путешествуйте по Александрии в наиболее комфортном для Вас ритме, ведь у нас с Вами будет целый день...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€140
за 1-3 чел.
Влюбиться в Каир за 1 день!
Пирамиды Гизы, Национальный музей и колоритный район Хан аль-Халили с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
7ч
$120
за 1 чел.
Христианский Каир
Каир хранит в себе многообразие культурно-исторических памятников и археологических ценностей, в нем...
Ежедневно в 9:30
Индивидуальная экскурсия
4ч
€110
за 1-4 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Индивидуальная экскурсия
9ч
$160
за 1 чел.
Транзитная экскурсия по Каиру
Не упустите возможность увидеть самые известные достопримечательности и легендарные памятники архитектуры...
Ежедневно в 8:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
€140
за 1-3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
Посетить величественные пирамиды, погулять по руинам древних городов и узнать о жизни фараонов
Индивидуальная экскурсия
7ч
$150
за 1 чел.
Исламский Каир
Погрузитесь в таинственный и завораживающий исламский мир Каира
Ежедневно в 9:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
€140
за 1-8 чел.
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
10ч
$100
за 1 чел.
Тайны Мемфиса и Саккары
Отправимся в город Мемфис
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
€220
за 1-10 чел.
Путешествие из Каира в Александрию
Посетить один из самых колоритных городов страны на комфортной автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
12ч
$325
за 1 чел.
Поездка в Луксор на самолёте
Небольшой египетский город Луксор может смело претендовать на звание одного из самых интересных городов...
Индивидуальная экскурсия
8ч
€140
за 1-3 чел.
По Каиру с историком-египтологом!
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
6ч
$120
за 1 чел.
Старый Каир и висячая церковь
В таком Египте вы еще не были! Мы с вами поедем в старый город, который еще называют коптский или христианский...
Ежедневно с 09:00 до 16:00
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Последние отзывы «Экскурсии Каира»
- ВВадим26 октября 2021Отличная экскурсия. Проводил ее не сам Ахмед, а его коллега Салам, всё было интересно и профессионально, мы прилетали в Каир на 1 день из Шарма специально на эту экскурсию и не разочаровались!
- VVyacheslav26 октября 2021Спасибо Ахмеду за экскурсию. Гид подстроился под наши нужды и легко адаптировал программу для детей
- ААндрей26 октября 2021Все отлично. Хороший рассказ, маршрут, комфортный автомобиль, пунктуальность.
- ННадежда25 октября 2021Спасибо за чудесную экскурсию. Были в Каире в первый раз и в нашей компании было 2 пятилеток. Дети хотели верблюдов и мумий, Ахмед организовал небольшую поездку на верблюдах и предложил заменить Каирский музей музеем цивилизаций, в который перевезены мумии. Музей очень понравился всем. Программа обзорная - то что надо для знакомства с древней цивилизаций. Огромное спасибо за интересную экскурсию!
- ККристина25 октября 2021Экскурсия очень понравилась) Гид Ахмед один из лучших гидов за все время путешествий, очень интересно все рассказал показал, музей, пирамиды, прогулка по Нилу, обед в очень вкусном местном ресторане без туристов, все было прекрасно, очень рекомендую!
- AAnastasia23 октября 2021Отличная экскурсия и реально интересные исторические места, которые не показывают на стандартных групповых экскурсиях. Если хотите прикоснуться к вечности и истории, то эта экскурсия для вас!
- ЮЮлия21 октября 2021Сегодня провели отличный день в Каире с гидом Ахмедом. Очень приятный, энергичный человек, любит свою профессию, всю информацию преподносит интересно и по существу. Мы побывали на пирамидах, покатались на верблюдах, посетили Каирский музей, увидели золотую маску Тутанхамона, и даже угостились чаем в vip зале в кафе на улице с 1000летней историей. Гида всем рекомендуем, если ещё приедем в Каир, обязательно воспользуемся его услугами👍🏻👍🏻👍🏻
- ННаталия20 октября 2021Очень рекомендую экскурсию Мухаммеда. Мы были на экскурсии семьей, 3 взрослых, 2 ребёнка - 10 и 4 года. Очень грамотно спланирован маршрут - сначала, когда не очень жарко, саккара, где вообще не спрятаться от солнца. Очень поразила именно Саккара и Дахшур, где почти нет людей по сравнению с великими пирамидами, и от этого ощущения очень увеличиваются. Мухаммед интересно рассказывает, много знает, решает большинство вопросов с местными товарищами, которым надо платить, пытается учесть все пожелания. Очень доброжелательный и улыбчивый гид)) рекомендую!
- ННаталья18 октября 2021Добрый день! Экскурсия была нестандартной - я составила список того, что я хочу увидеть в Каире и окрестностях, гид разложил его на два дня, потому что за 1 день все посмотреть было нереально. Приходится учитывать, что в 1500 все туристические зоны закрываются. Помимо экскурсии вы оплачиваете свои входные билеты, у меня вышла сумма около 70$. Организовано все очень хорошо. Чистая машина с кондиционером. Мухаммед хорошо говорит по-русски и знает тему, о которой рассказывает. Всегда поможет с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть по пребыванию в Каире. С ним не страшно пробовать местную кухню в недорогих кафе:))) обязательно на обед попробуйте местное, а не дорогие рестораны или сетевой знакомый фастфуд. Все было отлично, искренне рекомендую, Мухаммеду моя огромная благодарность за эти дни в Каире! Если мне чего то и не хватило, то только более глубокой информации. Я, как многие, увлекалась темой Древнего Египта и Средних веков, много об этом читала. И по опыту знаю, что далеко не всё, что пишут у нас о какой-либо стране или месте соответствует тому, что сами местные ученые\археологи той страны думают и считают по той же теме. Вот эта картина у меня в голове так и не сложилась. Но, я всегда лезу в подробности, которые не всем интересны, поэтому того, что вам расскажет Мухаммед вам хватит на учебник по Древнему миру))
- Отзыв на: Знакомьтесь, Каир!ВВалерий17 октября 2021Огромное спасибо Тимуру! В восторге от экскурсии. Профессионал в своём деле. За один день очень много локаций и Информации.