-
45%
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Большой Египетский музей
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
$69
$125 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
Насладиться видами Каира с воды, поужинать на корабле, посмотреть яркое шоу и посетить древний рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сафари на квадроциклах - из Каира
Погонять по пустыне на закате, полюбоваться пирамидами и побывать в гостях у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 авг в 18:00
$60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $165 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
от $53 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
Посетить все знаковые места египетской столицы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $292
$530 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)
Погонять по пустыне и оценить разнообразие египетской кухни - из Каира
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$65 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Большому Египетскому музею (GEM)
Познакомиться с величайшей коллекцией Древнего Египта - в полупустых залах
Начало: У входа в музей
Расписание: в среду и субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
$31 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $150 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $225
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер по Каиру и не только
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $50 за всё до 3 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 05:00
10 авг в 04:00
от $88
$125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Закатное путешествие к неизвестным пирамидам Египта (Саккара и Дахшур)
Отыскать следы древней цивилизации в пустыне - в поездке из Каира
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $284 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Начало: У вашего отеля в центральной части Каира
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $137 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $117 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $152
$275 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $209
$245 за всё до 4 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $147
$226 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
от $135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Пирамиды, местное хозяйство, ремёсла, традиционная еда и мастер-класс
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от $144 за всё до 6 чел.
Каир полон уникальных достопримечательностей, это и древние пирамиды Гизы и улочки Старого Каира, древние мечети, копские церкви, арабские поселения, внушительная цитадель Саладина и минареты мечети султана Хасана, а также многочисленные музеи и нескончаемые уличные рынки
Каир колоритный город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше понять столицу Египта и его традиции, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. В нашем каталоге вы найдете самые актуальные и интересные, вам необходимо только выбрать подходящие, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 19 мая 2026
Хочу поблагодарить за организацию нашей индивидуальной поездки в Каир! Несмотря на то, что всего один день и перелет из Шарм-эль-Шейха,
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M
Дата посещения: 30 апр 2026
Вся экскурсия была очень интересная и познавательная. Нас встретили в аэропорту и повезли в Саккару. Водитель Али вел машину очень аккуратно. Гид Мухамед провел по всем локациям и увлекательно рассказывал о прошлом Египта. Большое спасибо за очень организованную экскурсию.
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В
Дата посещения: 28 мар 2026
Посещение Нового Каирского музея и пирамида Гиза оставило самые лучшие впечатления. Гид Тамер - исключительно знающий специалист. И главное, что
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Ю
Дата посещения: 24 мар 2026
Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам
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В
Дата посещения: 1 мар 2026
Экскурсия прошла отлично. С руководителем, Ахмедом, без проблем договорились об увеличении ее с двух до трёх дней с существенной корректировкой
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А
Дата посещения: 7 мар 2026
Спасибо Руби! У нас поменялась программа на следующие дни пребывания в Каире, и она в 11 вечера переставила экскурсию на
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N
Дата посещения: 21 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного
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Ю
Дата посещения: 20 фев 2026
Экскурсия прошла отлично. Быстро отвечает, быстро все организовывает. Индивидуальный подход. Все понравилось. Спасибо
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В
Дата посещения: 3 фев 2026
Экскурсия очень понравилась!
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в
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K
Дата посещения: 31 дек 2025
Всё прошло на 5-ть баллов. По расписанию. Новый авто. Прекрасное знание и изложение информации. Ничего лишнего, никакого «развода» на деньги. Рекомендую.
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Всего 4432 отзыва в Каире
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Ответы на вопросы от путешественников по Каиру
Самые популярные экскурсии в Каире
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2026
Сейчас в Каире можно забронировать 323 экскурсии от 29 до 674 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 4432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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