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Экскурсии в Каире

Найдено 323 экскурсии в Каире, цены от $29, скидки до 55%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
-
45%
179 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
Увидеть пирамиды Гизы, знаковые храмы, средневековую цитадель и посетить Большой Египетский музей
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
$69$125 за человека
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
На машине
Круизы
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
Насладиться видами Каира с воды, поужинать на корабле, посмотреть яркое шоу и посетить древний рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $180 за всё до 3 чел.
Сафари на квадроциклах - из Каира
На машине
На квадроциклах
8 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сафари на квадроциклах - из Каира
Погонять по пустыне на закате, полюбоваться пирамидами и побывать в гостях у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 авг в 18:00
$60 за человека
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
На машине
На микроавтобусе
8 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $240 за всё до 4 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $165 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
На машине
7 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $136 за всё до 4 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
На машине
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир
Индивидуальный трансфер из аэропорта до вашего отеля в Каире. Водитель встретит вас с табличкой и доставит до нужного адреса в любое время суток
Сегодня в 15:30
Завтра в 00:30
от $53 за всё до 8 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
На машине
8 часов
-
45%
142 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
Посетить все знаковые места египетской столицы и окрестностей с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $292$530 за всё до 4 чел.
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)
На машине
На квадроциклах
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)
Погонять по пустыне и оценить разнообразие египетской кухни - из Каира
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$65 за человека
Вечерняя экскурсия по Большому Египетскому музею (GEM)
Пешая
3 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Большому Египетскому музею (GEM)
Познакомиться с величайшей коллекцией Древнего Египта - в полупустых залах
Начало: У входа в музей
Расписание: в среду и субботу в 18:00, в воскресенье в 16:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
$31 за человека
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
На машине
5.5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: В месте вашего проживания в Каире или Гизе
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от $150 за всё до 6 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
На машине
Круизы
8 часов
-
10%
175 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Многоликий Каир + Большой Египетский музей
Пирамиды и фараоны, смешение религий, колорит рынка и трущоб - раскрыть характер древнего города
Начало: У вашего отеля или в любом месте в пределах города
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от $225$250 за всё до 6 чел.
Трансфер по Каиру и не только
На машине
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер по Каиру и не только
Забудьте о заботах по поиску транспорта в Каире. Трансфер с фиксированным тарифом - ваш ключ к беззаботному путешествию
Начало: У нужного вам места
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $50 за всё до 3 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
-
30%
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Древнего Египта: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Увидеть не только знаменитые пирамиды, но и места, где зарождалась египетская цивилизация
Завтра в 05:00
10 авг в 04:00
от $88$125 за всё до 5 чел.
Закатное путешествие к неизвестным пирамидам Египта (Саккара и Дахшур)
На машине
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Закатное путешествие к неизвестным пирамидам Египта (Саккара и Дахшур)
Отыскать следы древней цивилизации в пустыне - в поездке из Каира
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $150 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
Посетить знаковые места и знаменитый форт Кайт-Бей, построенный на руинах одного из семи чудес света
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от $284 за всё до 8 чел.
Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
-
20%
34 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $160$200 за всё до 2 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $169 за всё до 8 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
На автобусе
7 часов
223 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
На машине
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Каира - к пирамидам и Большому Египетскому музею
Сфинкс, наследие фараонов и дыхание древности (без очередей)
Начало: У вашего отеля в центральной части Каира
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $137 за всё до 6 чел.
В сердце египетских пирамид
На машине
4 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
В сердце египетских пирамид
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $117 за всё до 8 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
На машине
8 часов
-
45%
114 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $152$275 за всё до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
На машине
5.5 часов
-
15%
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $209$245 за всё до 4 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
На машине
7 часов
-
35%
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $147$226 за всё до 3 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
7 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
На машине
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка в сердце Каира
Погрузитесь в вечерний Каир: аутентичная атмосфера базара, культурное наследие и уникальные впечатления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 21:00
Завтра в 18:00
от $135 за всё до 6 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
На машине
8 часов
86 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 4 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
104 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Пирамиды, местное хозяйство, ремёсла, традиционная еда и мастер-класс
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
от $144 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Каире на экскурсиях?

Каир полон уникальных достопримечательностей, это и древние пирамиды Гизы и улочки Старого Каира, древние мечети, копские церкви, арабские поселения, внушительная цитадель Саладина и минареты мечети султана Хасана, а также многочисленные музеи и нескончаемые уличные рынки

Местные экскурсоводы

Каир колоритный город, который непременно стоит посетить. Чтобы лучше понять столицу Египта и его традиции, рекомендуем воспользоваться экскурсиями. В нашем каталоге вы найдете самые актуальные и интересные, вам необходимо только выбрать подходящие, все остальные организационные вопросы возьмут на себя профессиональные гиды

Последние отзывы на экскурсии

Е
Каир - город истории и цивилизаций
Дата посещения: 19 мая 2026
Хочу поблагодарить за организацию нашей индивидуальной поездки в Каир! Несмотря на то, что всего один день и перелет из Шарм-эль-Шейха,
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всё прошло идеально. Отдельно отмечу хорошую организацию: нас встретили в аэропорту Каира, сразу же передали гиду, и мы не потеряли ни минуты.
Учитывая, что наш утренний рейс авиакомпания отменила, Мохамед быстро скорректировал нашу встречу в Каире.
Сама экскурсия получилась очень насыщенной, но не утомительной — это была действительно интересная экскурсия. Мы успели увидеть и пирамиды Гизы, и Сфинкса, и новый самый большой в мире музей. Погуляли по Старому городу. Самое главное, что гид рассказывал много интересных фактов.
Огромное спасибо за этот размах и пользу! Вернулись в отель вечером полные впечатлений. Рекомендую всем, кто хочет увидеть главные сокровища Египта.

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M
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Дата посещения: 30 апр 2026
Вся экскурсия была очень интересная и познавательная. Нас встретили в аэропорту и повезли в Саккару. Водитель Али вел машину очень аккуратно. Гид Мухамед провел по всем локациям и увлекательно рассказывал о прошлом Египта. Большое спасибо за очень организованную экскурсию.
Вся экскурсия была очень интересная и познавательная. Нас встретили в аэропорту и повезли в Саккару. Водитель
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В
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Дата посещения: 28 мар 2026
Посещение Нового Каирского музея и пирамида Гиза оставило самые лучшие впечатления. Гид Тамер - исключительно знающий специалист. И главное, что
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информация легко усваивается, благодаря хорошему русскому языку. Мы, двое пенсионеров с нашими двумя школьницами-внучками, получили обширные знания по истории Деревнего Египта.

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Ю
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Дата посещения: 24 мар 2026
Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам
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и детям очень интересно, не устали, водитель вовремя встретил на отличном новом микроавтобусе с аэропорта, подождал нас в гостинице, пока мы оставили чемоданы, а далее поездка на пирамиды, катание на верблюдах, перерыв на очень вкусный обед с видом на пирамиды, далее музей. Гид все максимально ответил, рассказал, сделал очень красивые фотографии. Все остались довольны! Спасибо! Рекомендую от души!

Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом
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В
Каир и окрестности за 2 дня
Дата посещения: 1 мар 2026
Экскурсия прошла отлично. С руководителем, Ахмедом, без проблем договорились об увеличении ее с двух до трёх дней с существенной корректировкой
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программы по нашему желанию. Транспорт был отличный, без опоздания к нам приезжал гид. У нас были два разных гида - Валид и Ахмед, оба проявились себя как грамотные гиды, подсказывали что и как лучше посмотреть, помогали с приобретением нужных нам вещей.
Рекомендую всем.

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А
Знакомство с Каиром
Дата посещения: 7 мар 2026
Спасибо Руби! У нас поменялась программа на следующие дни пребывания в Каире, и она в 11 вечера переставила экскурсию на
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удобное нам время.
Нашим экскурсоводом был Шериф. Он сумел понять наши интересы и удачно скорректировал план прогулки. С ним нам было очень комфортно и интересно. Получили большое удовольствие.

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N
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Дата посещения: 21 фев 2026
Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM — 3 часа полного
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погружения в историю Древнего Египта пролетели незаметно. А после этого нас ждала потрясающая прогулка среди пирамид! Огромное спасибо Ирине за увлекательный рассказ и множество красивых фотографий, которые будут долго радовать меня и напоминать об этом дне!

I'm absolutely delighted with my tour with Irina! What a packed day: we spent 3 hours at the GEM museum completely immersed in Ancient Egyptian history—the time just flew by. And to top it off, we had an incredible stroll around the pyramids! Thank you so much to Irina for the captivating stories and for taking so many gorgeous pictures. I'll cherish them for a long time!

Хочу оставить восторженный отзыв об экскурсии с Ириной! День выдался невероятно насыщенным: мы посетили музей GEM
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Ю
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Дата посещения: 20 фев 2026
Экскурсия прошла отлично. Быстро отвечает, быстро все организовывает. Индивидуальный подход. Все понравилось. Спасибо
Экскурсия прошла отлично. Быстро отвечает, быстро все организовывает. Индивидуальный подход. Все понравилось. Спасибо
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В
В сердце египетских пирамид
Дата посещения: 3 фев 2026
Экскурсия очень понравилась!
Гид составил список объектов с учётом нашего времени.
Мы успели все посмотреть за один день! Пирамиды и заехать в
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Новый музей. Всем рекомендую посетить этот музей и оставить больше времени на его посещение.
Экскурсовод хорошо владеет русским языком и хорошо знает свое дело!

Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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K
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Дата посещения: 31 дек 2025
Всё прошло на 5-ть баллов. По расписанию. Новый авто. Прекрасное знание и изложение информации. Ничего лишнего, никакого «развода» на деньги. Рекомендую.
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Всего 4432 отзыва в Каире

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру

Самые популярные экскурсии в Каире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Главное в Каире: экскурсия в мини-группе;
  2. Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено);
  3. Сафари на квадроциклах - из Каира;
  4. Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше;
  5. Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира.
Что посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Саккара;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Старый город;
  6. Пирамида Джосера;
  7. Церковь Святого Георгия;
  8. Город мусорщиков;
  9. Пирамида Джосера в Саккаре;
  10. Базар Хан Эль Халили.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в августе 2026
Сейчас в Каире можно забронировать 323 экскурсии от 29 до 674 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 4432 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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