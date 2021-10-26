Отзыв на: Многоликий Каир В Вадим 5 Отличная экскурсия. Проводил ее не сам Ахмед, а его коллега Салам, всё было интересно и профессионально, мы прилетали в Каир на 1 день из Шарма специально на эту экскурсию и не разочаровались!

Отзыв на: Влюбиться в Каир за 1 день! V Vyacheslav 5 Спасибо Ахмеду за экскурсию. Гид подстроился под наши нужды и легко адаптировал программу для детей

Отзыв на: Влюбиться в Каир за 1 день! А Андрей 5 Все отлично. Хороший рассказ, маршрут, комфортный автомобиль, пунктуальность.

Отзыв на: Многоликий Каир Н Надежда 5 Спасибо за чудесную экскурсию. Были в Каире в первый раз и в нашей компании было 2 пятилеток. Дети хотели верблюдов и мумий, Ахмед организовал небольшую поездку на верблюдах и предложил заменить Каирский музей музеем цивилизаций, в который перевезены мумии. Музей очень понравился всем. Программа обзорная - то что надо для знакомства с древней цивилизаций. Огромное спасибо за интересную экскурсию!

Отзыв на: Многоликий Каир К Кристина 5 Экскурсия очень понравилась) Гид Ахмед один из лучших гидов за все время путешествий, очень интересно все рассказал показал, музей, пирамиды, прогулка по Нилу, обед в очень вкусном местном ресторане без туристов, все было прекрасно, очень рекомендую!

Отзыв на: Пирамиды Древнего Египта A Anastasia 5 Отличная экскурсия и реально интересные исторические места, которые не показывают на стандартных групповых экскурсиях. Если хотите прикоснуться к вечности и истории, то эта экскурсия для вас!

Отзыв на: Влюбиться в Каир за 1 день! Ю Юлия 5 Сегодня провели отличный день в Каире с гидом Ахмедом. Очень приятный, энергичный человек, любит свою профессию, всю информацию преподносит интересно и по существу. Мы побывали на пирамидах, покатались на верблюдах, посетили Каирский музей, увидели золотую маску Тутанхамона, и даже угостились чаем в vip зале в кафе на улице с 1000летней историей. Гида всем рекомендуем, если ещё приедем в Каир, обязательно воспользуемся его услугами👍🏻👍🏻👍🏻

Отзыв на: Пирамиды Древнего Египта Н Наталия 5 Очень рекомендую экскурсию Мухаммеда. Мы были на экскурсии семьей, 3 взрослых, 2 ребёнка - 10 и 4 года. Очень грамотно спланирован маршрут - сначала, когда не очень жарко, саккара, где вообще не спрятаться от солнца. Очень поразила именно Саккара и Дахшур, где почти нет людей по сравнению с великими пирамидами, и от этого ощущения очень увеличиваются. Мухаммед интересно рассказывает, много знает, решает большинство вопросов с местными товарищами, которым надо платить, пытается учесть все пожелания. Очень доброжелательный и улыбчивый гид)) рекомендую!

Отзыв на: Пирамиды Древнего Египта Н Наталья 5 Добрый день! Экскурсия была нестандартной - я составила список того, что я хочу увидеть в Каире и окрестностях, гид разложил его на два дня, потому что за 1 день все посмотреть было нереально. Приходится учитывать, что в 1500 все туристические зоны закрываются. Помимо экскурсии вы оплачиваете свои входные билеты, у меня вышла сумма около 70$. Организовано все очень хорошо. Чистая машина с кондиционером. Мухаммед хорошо говорит по-русски и знает тему, о которой рассказывает. Всегда поможет с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть по пребыванию в Каире. С ним не страшно пробовать местную кухню в недорогих кафе:))) обязательно на обед попробуйте местное, а не дорогие рестораны или сетевой знакомый фастфуд. Все было отлично, искренне рекомендую, Мухаммеду моя огромная благодарность за эти дни в Каире! Если мне чего то и не хватило, то только более глубокой информации. Я, как многие, увлекалась темой Древнего Египта и Средних веков, много об этом читала. И по опыту знаю, что далеко не всё, что пишут у нас о какой-либо стране или месте соответствует тому, что сами местные ученые\археологи той страны думают и считают по той же теме. Вот эта картина у меня в голове так и не сложилась. Но, я всегда лезу в подробности, которые не всем интересны, поэтому того, что вам расскажет Мухаммед вам хватит на учебник по Древнему миру))