Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии

Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы

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В 3-дневном туре мы собрали всё самое интересное, чтобы увидеть Египет во всей красе и погрузиться в его увлекательную историю. Вы сможете совместить тур с пляжным отдыхом, чтобы получить от отпуска все 33 удовольствия.

Мы побываем в Гизе и увидим пирамиду Хеопса — единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света, рассмотрим Большого Сфинкса и посетим некрополи Саккары.

Прогуляемся по колоритным улочкам Каира, пройдём по коптскому кварталу и узнаем, откуда взялся город мусорщиков и почему он так назван.

А ещё посетим Александрию, спустимся в загадочные катакомбы и побываем на месте, где когда-то стоял Александрийский маяк.
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Минимальное количество участников — 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и Дахшур

Встретим вас в аэропорту Каира, отвезём в отель, а затем начнём экскурсионную программу. Начнём с Гизы: вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Дальше отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.

Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Учёные предполагают, что здесь могли хоронить священных быков Алисов, но прямых доказательств этому пока нет.

Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, затем пообедаем в местном ресторане и вернёмся в отель.

Экскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и ДахшурЭкскурсия в Гизу и некрополи Серапеум и Дахшур
2 день

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиков

Утром отправимся на экскурсию по Каиру и узнаем его историю от древности до наших дней. Заглянем в каирский египетский музей, чтобы увидеть настоящих мумий и сокровища из пирамид. Программа займёт 1,5 часа — гид покажет и расскажет про самые интересные артефакты.

По желанию и за доплату вы сможете прогуляться по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами.

Прогуляем по старинному коптскому кварталу, любуясь церквями: греческий храм Святого Георгия, церковь Девы Марии, церковь святых Петра и Павла. Увидим могилы русских эмигрантов 19 века и колодец, из которого пили Мария с Иосифом и младенец Иисус. Посетим пещеру, в которой скрывалось Святое семейство в Каире.

Следующая локация с необычным названием — город мусорщиков. Вы окажетесь в квартале, где местные занимаются сбором мусора по всем улицам, чтобы затем его переработать. Здесь полюбуемся монастырём Святого Симона — самой большой церковью в Египте и на всём Ближнем Востоке.

Проедем мимо города мёртвых, увидим крепость Саладина и мечеть Мухаммеда Али — одну из крупнейших в столице.

На рынке Хан аль-Халили закупимся местными продуктами, а затем прогуляемся по улочкам, заглядывая в кафе, рассматривая старинные дома и колоритную архитектуру. Пеший маршрут займёт около 1 часа. Затем вернёмся в отель.

Прогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиковПрогулка по Каиру, церкви коптского квартала и город сусорщиков
3 день

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей

Сегодня вас ждёт путешествие в Александрию. Предстоит проехать 220 км, и мы окажемся на берегу Средиземного моря в городе, считающимся второй столицей и воротами Египта в Европу.

Побываем в амфитеатре 3 века, спустимся в катакомбы Ком эль-Шукафа, где находится самое большое захоронение римлян. Посетим форт Кайт-Бей 15 века, возведённый на руинах Александрийского маяка — одного из семи чудес света, не дошедшего до нас.

Увидим мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — рассматривать её причудливые фасады, необычные купола и минареты можно очень долго. Напоследок побываем у Новой Александрийской библиотеки.

Пообедаем в рыбном ресторане и вернёмся в отель. Вы сможете улететь домой сегодня или на следующий день.

Александрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-БейАлександрия: катакомбы Ком эль-Шукафа и форт Кайт-Бей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт в Каире, отвезём вас ко времени ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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