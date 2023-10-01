Встретим вас в аэропорту Каира, отвезём в отель, а затем начнём экскурсионную программу. Начнём с Гизы: вы увидите главную визитную карточку Египта — пирамиды Хеопса (это единственный сохранившийся до наших дней памятник из семи чудес света), Хефрена и Микерина. Обязательно сфотографируем Большого Сфинкса — статую с головой человека и телом льва.

Дальше отправимся в некрополь Саккара, где были похоронены многие представители правящих династий. Посетим ступенчатую пирамиду Джосера — самую древнюю из сохранившихся! А ещё увидим мастабы — гробницы знатных вельмож — и полюбуемся росписями на стенах.

Затем спустимся в Серапеум — некрополь, где покоятся 24 огромных саркофага из мрамора, базальта и гранита. Учёные предполагают, что здесь могли хоронить священных быков Алисов, но прямых доказательств этому пока нет.

Следующая локация — некрополь Дахшур. Здесь рассмотрим пирамиды необычной формы, затем пообедаем в местном ресторане и вернёмся в отель.