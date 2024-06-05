1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€460 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215€129 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€72 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
190€95 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
80€68 за человека
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€88 за всё до 8 чел.
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
76€50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Аудиогид
2 часа
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€65 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
€380 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€99 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500€350 за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€173 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400€320 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €60 за всё до 5 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150€128 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
60€48 за человека
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
210€95 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Александрия из Каира с личным гидом на «лимузине» (можно оплатить РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
$250 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
12 часов
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
9 часов
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272€232 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€140 за человека
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€60 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ААндрей2 июня 2024Нашим гидом на экскурсии в Дахшур был Ахмед. Как и на экскурсии в Саккаре, все было замечательно организовано. Водитель заранее
- ААндрей2 июня 2024По нашему запросу гид Саид организовал 2 отдельные экскурсии, в разные дни. Вышло все именно так, как мы планировали. Рано
- YYulia31 мая 2024Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- ААлександра29 мая 2024Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- AAleksandr26 мая 2024Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Выездные" можно забронировать 53 экскурсии от 48 до 600 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 695 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Каира и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август