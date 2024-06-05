Выездные экскурсии из Каира

Найдено 53 экскурсии в категории «Выездные» в Каире, цены от €48, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230161 за всё до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
24 отзыва
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
460 за всё до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215129 за всё до 10 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220165 за всё до 4 чел.
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
2 в 1: Пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире
Погрузитесь в историю древнего Египта, посетив великие пирамиды Гизы и Национальный музей в Каире. Уникальная экскурсия с комфортабельным транспортом и обедом
Начало: У вашего отеля или из аэропорта
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
72 за человека
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу Каира: пирамиды Гизы, Каирский музей и прогулка по Нилу. Уникальная экскурсия для ценителей истории
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
19095 за всё до 2 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
скидка
15%
Билет на борт
3 часа
2 отзыва
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8068 за человека
Сокровища Гизы и Саккары
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Уникальная экскурсия по Сокровищам Гизы и Саккары: Пирамиды, Сфинкс, Древний Египет
Погрузитесь в мир древних тайн и чудес во время экскурсии по пирамидам Гизы и Саккары. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17588 за всё до 8 чел.
К Великим пирамидам - на квадроцикле
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
скидка
34%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Квадроциклы у пирамид Гизы: адреналин и величие древности
Почувствуйте дух Древнего Египта, мчась на квадроцикле по пескам Гизы с видом на величественные пирамиды
Начало: Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер 50ев...
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7650 за человека
Долина китов и оазис Фаюм
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за человека
Путешествие из Каира в Александрию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
25 отзывов
Путешествие из Каира в Александрию: погружение в древность
Исследуйте сокровища Александрии: от форта Кайт-Бей до Библиотеки Александрина с личным гидом
Начало: Любая точка Каира/Гизы (по согласованию с туристам...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
250 за всё до 3 чел.
Тайны древней Александрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
4 отзыва
Пирамиды Гизы ночью: феерия звука и света
Полюбоваться грандиозным аудиовизуальным шоу в одном из самых таинственных мест мира
Начало: У отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
65 за человека
Из Каира в Луксор на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
380 за человека
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18099 за всё до 8 чел.
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Два дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
500350 за всё до 3 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и Сфинкс - погружение в историю Египта
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним памятникам Гизы. Откройте для себя величие пирамид и тайны фараонов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - вторую столицу Египта
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Каира в Александрию - вторая столица Египта
Вас ждёт насыщенный день в Александрии. Катакомбы, амфитеатр, крепость и ювелирный музей откроют свои тайны. Индивидуальная экскурсия из Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230173 за всё до 8 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
400320 за всё до 10 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
На квадроцикле - по сказочной пустыне Каира
Насладитесь захватывающей поездкой на квадроцикле по пустыне Каира. Уникальный опыт, который подарит вам незабываемые впечатления и адреналин
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
55 за человека
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 60 за всё до 5 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296178 за всё до 3 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: от вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150128 за всё до 5 чел.
Каирский музей и сокровища Гизы - в мини-группе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Путешествие по Каирскому музею и пирамидам Гизы
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Каирскому музею и сокровищам Гизы. Вас ждут артефакты, пирамиды и Большой сфинкс
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6048 за человека
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
🚗 На машине
скидка
55%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21095 за всё до 8 чел.
Экспресс-экскурсия на пирамиды с трансфером из аэропорта и обратно
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экспресс-экскурсия на пирамиды с индивидуальным трансфером
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить пирамиды во время транзита через Каир с комфортным трансфером
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200100 за всё до 2 чел.
Египет, каким его мало кто видел
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Каира в Эль-Файюм: оазис, деревня Тунис, заповедник и Долина китов
Откройте для себя красоту оазиса Эль-Файюм: уникальные деревня Тунис, заповедник Вади-эль-Райан и Долина китов в одной поездке
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220 за всё до 4 чел.
Александрия из Каира с личным гидом на «лимузине» (можно оплатить РУБЛЯМИ)
На лимузине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Александрия из Каира с личным гидом на «лимузине» (можно оплатить РУБЛЯМИ)
Начало: Любой отель в Каире/Гизе
Расписание: Ежедневно по договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
$250 за всё до 11 чел.
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
Экстремальный Каир с магическим закатом
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экстремальный Каир с магическим закатом
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
К истокам Древнего Египта: маршрут-конструктор
Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропорта
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в прекрасную и загадочную Александрию
Попасть в точку переплетения восточной культуры и европейского наследия
Сегодня в 13:00
Завтра в 06:00
272232 за всё до 8 чел.
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Джип-сафари + сэндбординг по дюнам Сахары
Начало: Начало экскурсии в вашем отеле в Каире или Гизе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Из Каира - к оазису Эль Файюм
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие из Каира в оазис Эль Файюм: от древних руин до природных чудес
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии из Каира в оазис Эль Файюм. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: по месту вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
140 за человека
Сокровища фараонов
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
Путешествие к сокровищам фараонов: пирамиды, музеи, верблюды
Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 за человека
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Увидеть древние пирамиды Саккары и Дахшура и пообедать в деревне (а можно только пообедать!)
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200160 за всё до 3 чел.
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Каира - в сафари-парк «Африка»
Настоящее семейное сафари-приключение в компании с гиппопотамами, страусами и попугаями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
    читать дальше

    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    Нашим гидом на экскурсии в Дахшур был Ахмед. Как и на экскурсии в Саккаре, все было замечательно организовано. Водитель заранее
    читать дальше

    приехал нас забрать. Доехали с комфортом до некрополя Дахшур. По дороге гид рассказывал нам о финиковых пальмах. Мы их наблюдали из окна машины, очень живописно. Сама экскурсия спланирована грамотно и наполнена достаточным количеством информации. Не было перегруза по датам, зато было много интересных и живых фактов про Египет древний и современный. По итогу двух дней мы остались очень довольны работой Саида и Ахмеда. Благодарим гида Саида и его команду за профессионализм, пунктуальность и честность.

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    По нашему запросу гид Саид организовал 2 отдельные экскурсии, в разные дни. Вышло все именно так, как мы планировали. Рано
    читать дальше

    утром, пока ещё не было сильной жары, мы приехали в Саккару. Осмотрели выдающиеся места и узнали их историю. Маршрут составлен грамотно, без какой-либо спешки или неудобства. Все доплаты за билеты заранее были оговорены, без сюрпризов. Машина чистая, с кондиционером и питьевой водой. Гид четко знает весь материал и умеет заинтересовать. Виден профессионализм и мастерство Саида в работе с людьми.

  • Y
    Yulia
    31 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Всем, доброго дня. Сегодня провели весь день с Ибрагимом и это было прекрасно. Программа составлена отлично, Ибрагим оптимизирует программу, с учётом
    читать дальше

    времени суток и ваших пожеланий. Очень индивидуальный тур и атмосфера. Я и подросток, узнали очень много нового и интересного про историю Египта, достижения эпох фараонов и о современной жизни в Каире. Гид отвечает на все интересующие нас вопросы и рассказывает увлекательно. Особенно хочу отметить прогулку на лодке - и тут был выходной у египтян, пятница, на лодке мы оказались одни. Стоимость была включена в тур изначально и мы, по факту, получили получасовую прогулку на двадцатиместной лодке/яхте вдвоем)! Класс! Все, что описано в туре действительно было так, а по факту превзошло наши ожидания. А ещё и в кафе каркаде попили со льдом и восточный кофе, и в пару аптек заехали, -докупили, чего не было в Хургаде. Ибрагим очень клиентоориентирован, ненавязчив и деликатен. Я уже была в Каире несколько дней, лет 20 назад, самостоятельно - в этот раз, за 9 часов узнала намного больше и знаковые точки и хитрости для фото у пирамид, Ибрагим раскрыл полностью! Подросток тоже не скучал, с интересом слушал и выполнял программу, и музейную, с удовольствием! Спасибо большое, вы наш гид в Каире теперь, настоятельно рекомендуем! Сервис даёт только 8 фоток приложить - но сделали намного больше!

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • А
    Александра
    29 мая 2024
    Классика Египта: пирамиды, Каирский музей и прогулка по Нилу
    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом! Ибрагим учел наши пожелания, он очень интересный рассказчик, мы нигде не
    читать дальше

    стояли в очередях, катались у пирамид на колеснице, нам сделала классные фото, это потрясающие эмоции) Мы проехали по разным районам, послушали как живут люди сейчас, узнали много интересных исторических фактов

    Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!Замечательная получилась экскурсия, если в Каир, то обязательно с гидом!
  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • A
    Aleksandr
    26 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
    читать дальше

    7-ми лет. Гид мастерски общался с ребенком. Второй день попросили провести экскурсию по-взрослому и это было просто великолепно. Всегда и везде заходили и заезжали без очередей. Посмотрели все что хотели. Ребенок в восторге от Каира. Побывали в таких местах, куда не возят массового туриста.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
  2. Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
  3. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  4. Пирамиды Древнего Египта
  5. Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Выездные" можно забронировать 53 экскурсии от 48 до 600 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 695 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Каира и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам