Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

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Описание
Подводное путешествие на батискафе Sea Scope позволит Вам познакомиться с волшебным миром Красного моря, комфортно наблюдая за жителями моря из окошка подводного корабля.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер Подводное путешествие на батискафе (около часа)
Что не входит
Фото и видео материалы
Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда:
Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:30
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
— Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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