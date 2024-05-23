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Групповая
2.5 часа
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
«Вы совершите «погружение» на батискафе»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€35 за человека
Круиз
3 часа
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Познакомиться с обитателями морских глубин и выйти сухими из воды — таким будет ваше путешествие на батискафе Sea Scope»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Круиз
3 часа
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
«На нашем полуподводном батискафе мы отправимся изучать прекрасный и красочный подводный мир Красного моря»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Групповая
3 часа
Батискаф Sea Scope
«Подводное путешествие на батискафе Sea Scope позволит Вам познакомиться с волшебным миром Красного моря, комфортно наблюдая за жителями моря из окошка подводного корабля»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:30
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия23 мая 2024Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
- ААлександра16 мая 2024Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
- ЕЕкатерина13 мая 2024Забрали из отели в указанное время, довезли до батискафа, очень неординарная поездка увидеть дно моря.
- ААнастасия2 мая 2024Отличная экскурсия!
- ЕЕвгения8 апреля 2024Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
- SShatrov18 ноября 2023Логистика четкая. Нормальная экскурсия, но на серой субмарине нет гида русскоговорящего.
- РРоман14 августа 2023Красота, обязательно к посещению!
- ССветлана14 ноября 2022Прогулка интересная, были вдвоём с дочерью- подростком, но все вполне доступно и для малышей. Организация процесса тоже ОК: из отеля
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводная лодка»
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