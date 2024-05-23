читать дальше

забрали вовремя, привезли в порт, мы были первыми, сидели в тенёчке и ждали остальных. В процессе ожидания, как обычно, нам пытались что-то продать 😂, но не особо навязчиво. Купили каталог с рыбками, потом сверялись с ним. Всех быстренько погрузили на батискафы, никакой путаницы, по цвету выданных карточек. В процессе прогулки работал фотограф. Пока плыли вдоль рифов экскурсовод на двух языках рассказывал коротко о некоторых рыбках, отвечал на вопросы. Видно все прекрасно, как в океанариуме. Никакой особой экзотики на встретилось, большинство рыб есть возле отельного рифа, но подальше от берега они крупнее. По окончании так же быстро всех развезли по домам. Нам все понравилось, красиво, интересно и ненапряжно, как раз в ритме короткого отпуска, спасибо!