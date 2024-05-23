Экскурсии с подводной лодкой в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Подводная лодка» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €34. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морское путешествие на батискафе
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Морское путешествие на батискафе в Шарм-Эль-Шейх: встреча с подводным миром
Подарите себе волшебство подводного мира Красного моря, наблюдая за его обитателями через панорамные окна батискафа
Начало: У вашего отеля
«Вы совершите «погружение» на батискафе»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
35 за человека
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
9 отзывов
Погружение на батискафе Sea Scope: изучение подводного мира Красного моря
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
«Познакомиться с обитателями морских глубин и выйти сухими из воды — таким будет ваше путешествие на батискафе Sea Scope»
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
45 за человека
Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
Круиз
3 часа
29 отзывов
Круиз на батискафе Sea Scope: погружение в мир Красного моря
Откройте для себя великолепие подводного царства Красного моря в комфортном круизе на батискафе Sea Scope
Начало: Мы забираем всех наших туристов из их отелей
«На нашем полуподводном батискафе мы отправимся изучать прекрасный и красочный подводный мир Красного моря»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $34 за человека
Батискаф Sea Scope
Групповая
3 часа
Батискаф Sea Scope
«Подводное путешествие на батискафе Sea Scope позволит Вам познакомиться с волшебным миром Красного моря, комфортно наблюдая за жителями моря из окошка подводного корабля»
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00, 13:30
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё - индивидуальный трансфер, недолгое ожидание
    читать дальше

    в порту и сопровождение на всех этапах поездки. Море эмоций, красивые рыбки и рифы - спасение для тех, кто не может заняться снорклингом и дайвингом!!! Еще раз благодарю!!!

    Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -Благодарим Махмуда за классную экскурсию на батискафе к подводным красотам Шарма! Комфортно и продуманно всё -
  • А
    Александра
    16 мая 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия. Замечательный гид, всё подсказал, где лучше сесть, где подождать. Хорошо провели время!
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
    Забрали из отели в указанное время, довезли до батискафа, очень неординарная поездка увидеть дно моря.
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия!
  • Е
    Евгения
    8 апреля 2024
    Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
    Поездку бронировали заранее через сайт, для группы 1 взр+2 детей восьми лет. Вся переписка в ватсап, зарнее обсудили время подачи трансфера
    читать дальше

    и рекомендации к поездке. Для нас сделалаи индивидуальный трансфер, очень комфортный сервис. Четкие рекомендации гида где, когда и как лучше расположиться на верхней палубе и на время экскурсии. Прекрасная обзорность, дети в восторге от увиденного: барракуда, скаты, мурена, носороги и другие обитатели.

  • S
    Shatrov
    18 ноября 2023
    Морское путешествие на батискафе
    Логистика четкая. Нормальная экскурсия, но на серой субмарине нет гида русскоговорящего.
  • Р
    Роман
    14 августа 2023
    Морское путешествие на батискафе
    Красота, обязательно к посещению!
  • С
    Светлана
    14 ноября 2022
    Морское путешествие на батискафе
    Прогулка интересная, были вдвоём с дочерью- подростком, но все вполне доступно и для малышей. Организация процесса тоже ОК: из отеля
    читать дальше

    забрали вовремя, привезли в порт, мы были первыми, сидели в тенёчке и ждали остальных. В процессе ожидания, как обычно, нам пытались что-то продать 😂, но не особо навязчиво. Купили каталог с рыбками, потом сверялись с ним. Всех быстренько погрузили на батискафы, никакой путаницы, по цвету выданных карточек. В процессе прогулки работал фотограф. Пока плыли вдоль рифов экскурсовод на двух языках рассказывал коротко о некоторых рыбках, отвечал на вопросы. Видно все прекрасно, как в океанариуме. Никакой особой экзотики на встретилось, большинство рыб есть возле отельного рифа, но подальше от берега они крупнее. По окончании так же быстро всех развезли по домам. Нам все понравилось, красиво, интересно и ненапряжно, как раз в ритме короткого отпуска, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Подводная лодка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Морское путешествие на батискафе
  2. Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
  3. Морской круиз на батискафе Sea Scope из Шарм-эль-Шейха
  4. Батискаф Sea Scope
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Подводная лодка" можно забронировать 4 экскурсии от 34 до 45. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Подводная лодка», 46 ⭐ отзывов, цены от €34. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам