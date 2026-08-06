Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборМорская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 3 чел.
-
29%
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборМагия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Рассмотреть мумии фараонов, их питомцев и транспорт для загробного мира и узнать об истории Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 17:15, в среду и четверг в 09:45 и 17:15, в пятницу в 19:30
10 авг в 17:15
12 авг в 09:45
$17
$24 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборЗавтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Откройте для себя жизнь бедуинов и отправьтесь в захватывающее сафари по Синайской пустыне на квадроциклах и багги. Погрузитесь в атмосферу приключений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$39 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборШарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
11 авг в 16:30
$19 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00 и 16:15
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$13 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Начало: Ресепшен вашего отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от $100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
от $122 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
Прокатиться по барханам, побывать в гостях у бедуинов и понаблюдать за восходом солнца
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от $130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ощутить адреналин и дух свободы во время захватывающего путешествия по Синайской пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 05:00
от $129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед
Отправиться в насыщенное путешествие по национальному парку и отведать блюда из морепродуктов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху - из любой точки города
Быстро добраться до нужной локации на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $16 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в нацпарк Рас-Мохаммед
Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Начало: Ваша отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: мечети, соборы и восточный базар ждут вас на этой увлекательной экскурсии по городу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$13 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Добраться до отеля легко и приятно: на современном авто, с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
от $20 за всё до 4 чел.
Групповая
до 14 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$14 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Увидеть самое главное и атмосферное - в мини-группе с русским гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
$15 за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник в 03:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 авг в 03:00
$119
$140 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха - к тайнам древнеегипетской цивилизации (все билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
от $550 за всё до 2 чел.
Групповая
Морской круиз на лодке с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$55 за человека
Групповая
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $420 за всё до 7 чел.
Групповая
до 15 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$24 за человека
Групповая
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: От ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 00:30
10 авг в 00:30
11 авг в 00:30
$70 за человека
Групповая
до 15 чел.
Пустыня, море и активности на любой вкус: поездка из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Промчаться по дюнам, заглянуть в гости к бедуинам и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $104 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных приключений с индивидуальной экскурсией по живописным пляжам Шарм-Эль-Шейха. Профессиональный инструктор обеспечит безопасность
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $180 за человека
Групповая
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер
Уникальная возможность увидеть обитателей Красного моря через прозрачное дно лодки. Насладитесь комфортом и безопасностью на этой увлекательной прогулке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$49 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 03:00
11 авг в 03:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху из любой точки города
Спокойно, безопасно и быстро добраться до нужной локации на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
от $25 за всё до 8 чел.
Шарм-эль-Шейх полон уникальных для этого места достопримечательностей, в первую очередь это Красное море с богатой морской жизнью, невероятная пустыня красноватого оттенка, мангровые заросли в национальном парке Рас-Мохаммед, а также колоритные бедуинские поселения
Шарм-эль-Шейх небольшой курортный городок, и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы увидеть самые увлекательные места и достопримечательности, мы рекомендуем отправиться в организованную экскурсию. Плюсы экскурсий в том, что это безопасно, не нужно забивать голову организационными моментами и как правило уже всё включено, поэтому вам только стоит выбрать одну из подходящих экскурсий, всё остальное возьмёт на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 5 авг 2026
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Георгию за интересный рассказ в музее и за организацию в целом - все было на высоте. Однозначно рекомендую к посещению экскурсию и гида Георгия
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К
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё прошло замечательно. С погодой повезло. Поэтому улов был очень не ожиданным. Мы с сыном в восторге. А вот такого гостя 🐙 на крючке мы даже не ожидали. Большое спасибо
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М
Дата посещения: 11 июл 2026
После экскурсии хочу оставить отзыв..но стал читать- и написано одно лучше другого!..Поэтому по сути кратко!
Мы бывали в Каире неоднократно и
Мы бывали в Каире неоднократно и
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v
Дата посещения: 13 июн 2026
Все прошло супер.
Много лет ездим в Египет, но такой экскурсии у нас небыло.
Все вовремя, это важно.
Мы посещали все локации практически
Много лет ездим в Египет, но такой экскурсии у нас небыло.
Все вовремя, это важно.
Мы посещали все локации практически
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А
Дата посещения: 10 июн 2026
Это просто бомбезная экскурсия! Однозначно рекомендую всем без исключения. Мы были втроем с ребенком 5 лет, доволен как слон. Брали
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Ю
Дата посещения: 8 июн 2026
Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний день перед отъездом, так
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В
Дата посещения: 1 июн 2026
Саид, спасибо за экскурсию. Было все оочень комфортно, интересно, с учётом всех наших потребностей. Все прошло в достаточном объёме, самое
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Л
Дата посещения: 21 мая 2026
Отлично организованная интересная экскурсия. Были вдвоем 21.05.2026г. в Гизе и Большом египетском музее. Дорога туда и назад прошла комфортно, водитель
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А
Дата посещения: 10 апр 2026
Было очень интересно, можно побольше информации о стране и городе и поменьше времени на посещение торговых рядов.
Спасибо за экскурсию.
Спасибо за экскурсию.
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С
Дата посещения: 3 апр 2026
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Постоянно на связи в ватсап. Пишут, координируют, интересуются.
Накануне прислали подробную программу. Из отеля до аэропорта и
Постоянно на связи в ватсап. Пишут, координируют, интересуются.
Накануне прислали подробную программу. Из отеля до аэропорта и
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Всего 10175 отзывов в Шарм-эш-Шейхе
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Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху
Самые популярные экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
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Сейчас в Шарм-эш-Шейхе можно забронировать 318 экскурсий и билетов от 12 до 1500 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 10175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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