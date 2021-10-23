Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Шарм-Эль-Шейхе – доступно 73 экскурсии на 2021 год, 495 ⭐ отзывов, цены от $13, посетите достопримечательности: Рас-Мохаммед, Цветной каньон. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Шарм-Эль-Шейхе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Египте на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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7ч
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Египетские Мальдивы на яхте с купанием
На территории национального парка Рас-Мохаммед - самые живописные места Красного моря
Ежедневно с 07:30
Индивидуальная экскурсия
6ч
$600
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
VIP Морская прогулка на индивидуальной яхте
Вы когда-нибудь мечтали о собственной яхте
ежедневно в 8:00
9ч
30€27
за 1 чел.
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
ежедневно в 08:00
1д
$52
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира» , ведь именно здесь зародилась одна из...
Индивидуальный трансфер
13ч
15€13
за 1-4 чел.
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Добраться до отеля легко и приятно: на современном авто, с профессиональным водителем
Индивидуальная экскурсия
2ч
$25
за 1 чел.
Часто заказывают
Дельфинарий и плавание с дельфинами
Мечтали ли вы познакомиться с дельфинами и поплавать с ними
Ежедневно в 14:30
6ч
€15
за 1 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
Проплыть среди красочных рифов, искупаться в волшебном озере и увидеть мангровые заросли
ежедневно в 08:00
1д
$260
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Петра - вечная загадка Иордании
Мы отправляемся в уникальное место
8ч
€35
за 1 чел.
Пять приключений на Синае!
Устроить сафари в пустыне, посетить Малый каньон и заняться снорклингом в Голубой лагуне
ежедневно в 08:00
6ч
$16
за 1 чел.
В Рас-Мохаммед на автобусе
Заповедник Рас-Мохаммед - самое живописное место на берегу Красного моря
Ежедневно в 07:30
Индивидуальная экскурсия
3ч
€28
за 1 чел.
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Прокатиться на багги или квадроцикле в своем темпе среди гор и песков Синая
Индивидуальная экскурсия
6ч
€450
за 1-10 чел.
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
6ч
$55
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Мега Сафари - 7 пляжных развлечений за один день
Устали от ленивого пляжного отдыха
Ежедневно около 08:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
2ч 30м
€30
за 1 чел.
Морское путешествие на батискафе
Проплыть вдоль кораллового побережья Шарм-эль-Шейха и полюбоваться его подводным миром
ежедневно в 09:30, 11:00 и 13:00
8ч
$30
за 1 чел.
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений...
Ежедневно с 7:30 до 17:00
3ч
€13
за 1 чел.
На квадроциклах — по Синайской пустыне!
Покорить песчаные барханы, полюбоваться волшебными пейзажами и побывать в деревне бедуинов
ежедневно в 08:30 и 15:30
3ч
$17
за 1 чел.
Мото-сафари на квадроциклах
Ни один отдых на берегу Красного моря не обходится без путешествия на квадроциклах в пустыню
ежедневно в 15:30
6ч 30м
€25
за 1 чел.
Морская прогулка к Коралловым островам
Увидеть яркие коралловые ландшафты в окрестностях Шарм-эль-Шейха
ежедневно в 08:00
12ч
$40
за 1 чел.
Часто заказывают
Приключения в долине Вади-эль-Вишваши
Я хочу открыть для вас Египет за пределами курортными зон и показать красоту природы этой страны
Среда, пятница, воскресенье в 06:00
8ч
€35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день!
Полюбоваться розовыми скалами, покататься на верблюде и поплавать в Голубой дыре
в среду и воскресенье в 07:30
3ч
$35
за 1 чел.
Погружение на батискафа на дно Красного моря
Я заберу вас из отеля, через 30 минут мы прибудем в порт
ежедневно в 9:00, 11:00, 14:00
13ч
€190
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
С комфортом добраться до столицы Египта, посетить Каирский музей и увидеть Великие пирамиды
в понедельник и четверг в 05:00
1ч 30м
$17
за 1 чел.
Катание на лодке с прозрачным дном по Красному морю
Красное море - единственный на планете водоём, в который не впадает ни одна река, а реки обычно...
ежедневно в 10-30 и в 14-30
3ч
€15
за 1 чел.
Сафари по пустыне на рассвете!
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
ежедневно в 04:00
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Последние отзывы «Экскурсии Шарм-Эль-Шейха»
- Отзыв на: Индивидуальное мотосафари в пустыне!ДДарья23 октября 2021Экскурсия очень понравилась, впервые прокатилась на квадроцикле и очень была рада, что индивидуально, это как раз позволило двигаться с большей скоростью по своему маршруту в отличии от группы)) спасибо!
- ДДарья21 октября 2021Перед началом экскурсии всех загоняют в маленькую комнатку, где гид настойчиво уговаривает взять в аренду ласты, маски, костюмы и жилеты. Ласты лучше не брать, потому что в кусе людей вы обязательно кого-то заденете, ну и соответственно, заденут вас. Экскурсия началась с катания на верблюдах, где маленькие дети, по-другому их не назовёшь, били несчастных животных, чтобы те шли по заданному маршруту, потом эти же дети выпрашивали чаевые, отбиться от них получилось только с помощью гида, который также неохотно пошёл с ними говорить. Далее была голубая дыра. Самое большое разочарование этой экскурсии, толпы людей, дайверы с огромным оборудованием. Нас завели в местный ресторан, где мы оставляли вещи «по охраной», переоделись и пошли к спуску в воду. Путь был через песок и камни под палящим солнцем, шли мы так минут 7, ногам настала смерть через пару шагов, но так как вход в одном месте, а выход совсем в другом, то гид настоял, чтобы мы шли без обуви. На спуск в воду была огромная очередь, все в ластах как пингвины толкаются и толпятся. С одной стороны в эту и так узкую полоску воды спускались дайверы, с другой те, кто с маской. После этого все друг за другом по постоянный ор гида подплыли вдоль рифа. Сказать, что мы увидели там что-то невероятное, нельзя, потому что все тоже самое, что и на более-менее приливном рифе Дахаба или Шарма, только тебя не везут в тесном автобусе и ты не стоишь в очередях. Так как вы все плывете группой, выйти раньше сложно, обогнать всех плывущих тяжело. Было интересно наблюдать за драйверами, который погружались прямо по нами. Рыбы мелкие и их много, но опять же, ничего нового. После плавания вам предлагают душ в полуразрушенном бараке за 1 доллар, в ту же стоимость туалет, в котором будет кран с солёной морской водой, душ был с пресной. И потом был обед, еда вкусная: мясо, гарнир, салат. Давали лепёшку с каким-то соусом. Напитки платные, но газировку открывают при тебе, что радует. Следом за обедом нас отвезли в Дахаб, в район рынка, где нам пытались втюхать масла, украшения и всякое такое в несколько раз дороже, чем в любом другом магазине. До каньонов ехать около часа, так что рекомендую взять с собой что-то в дрогу перекусить, либо сделать это пока все гуляют по магазинам. Главная рекомендация для прогулки по каньонами, о которой нигде не было написано: надевайте спортивную и закрытую обувь! После спуска по песку будут камни, по которым придётся скакать, сползать, прыгать и все такое. Каньоны поражают, именно благодаря им экскурсию нельзя называть провальной, но гид торопил из всех сил, чтобы мы шли быстрее. Насладиться в полной мере, к сожалению, не удалось. На привезли около 16:00, было около часа-полтора до захода солнца. Но даже за это время проучили невероятные эмоции и впечатления, удалось сделать красивые фотографии, что нельзя сказать о голубой дыре. Мы пришли к выводу, что лучше взять просто экскурсию на эти каньоны с гидом и ходить там, наслаждаться. До самих каньонов и обратно нас везли на джипах, советую залезть на крышу и посмотреть на панорамные виды пустыни, дух захватывает.
- Отзыв на: Морская VIP-прогулка на яхте с гидомИИрина21 октября 2021Нам все понравилось! Отличная яхта, очень большая. Мы были там вшестером, и было ооочень просторно. Яхта трехпалубная, на верхнем ярусе шезлонги для загара. Отличная команда, хороший гид. Очень понравился дайвинг. Каждое погружение стоит отдельно 15 долларов. Очень грамотный инструктор, все подробно объясняет, очень уверенный. Шикарный подводный мир… Рекомендую!
- Отзыв на: Снорклинг у острова ТиранИИгорь23 сентября 2021Отличная прогулка по морю с арабским колоритом:)
- Отзыв на: Морская прогулка к Коралловым островамIIgor20 сентября 2021Всё на самом деле было хорошо. Делайте скидку, что это те же ребята с улочек Шарма, только, которые умудрились попасть сюда на Трипстер. Имейте ввиду - это будет обычное маршрутное такси, Обычная Яхта в 3 палубы, 1-2 остановки (всё конечно может и не так быть, ведь обязательно будет ссылка на то, что "Всё зависит от погоды") Да, если вы не умеете плавать вас повозят на спасательном круге. Как во время остановки на рифе, так и на белом острове. Как и везде будет фотограф и под водой и над водой и фотки будут стоить дикий оверпрайс (баксов 20-30 за 10 фоток и видео). Будет обед, кура, рис и салат. Будет Юппи и холодная вода) А также будет тонна впечатлений!