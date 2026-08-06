Мои заказы

Экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 318 экскурсий в Шарм-эш-Шейхе, цены от $12, скидки до 34%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
На лодке
10 часов
90 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $350 за всё до 3 чел.
Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
На автобусе
3 часа
-
29%
123 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Рассмотреть мумии фараонов, их питомцев и транспорт для загробного мира и узнать об истории Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 17:15, в среду и четверг в 09:45 и 17:15, в пятницу в 19:30
10 авг в 17:15
12 авг в 09:45
$17$24 за человека
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
4 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Откройте для себя жизнь бедуинов и отправьтесь в захватывающее сафари по Синайской пустыне на квадроциклах и багги. Погрузитесь в атмосферу приключений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$39 за человека
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
72 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Завтра в 16:30
11 авг в 16:30
$19 за человека
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
733 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Побывать в лучших местах города в самом комфортном формате без толпы туристов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00 и 16:15
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$13 за человека
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
На катере
1 час
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Снорклинг среди кораллов и отдых вдали от туристических групп
Начало: Ресепшен вашего отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от $100 за всё до 6 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
На машине
На квадроциклах
2.5 часа
137 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня в 08:00
Завтра в 05:00
от $122 за всё до 3 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
3 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
Прокатиться по барханам, побывать в гостях у бедуинов и понаблюдать за восходом солнца
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
10 авг в 04:30
от $130 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
На машине
На багги
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ощутить адреналин и дух свободы во время захватывающего путешествия по Синайской пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 05:00
от $129 за всё до 2 чел.
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед
На машине
6 часов
132 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Наземные и подводные красоты нацпарка Рас-Мохаммед
Отправиться в насыщенное путешествие по национальному парку и отведать блюда из морепродуктов
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху - из любой точки города
На машине
1 час
74 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху - из любой точки города
Быстро добраться до нужной локации на комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $16 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в нацпарк Рас-Мохаммед
На машине
6 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в нацпарк Рас-Мохаммед
Мангровые рощи, солёное озеро и красочные рифы - отдохнуть глазами и душой
Начало: Ваша отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
51 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: мечети, соборы и восточный базар ждут вас на этой увлекательной экскурсии по городу
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$13 за человека
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
На автобусе
5 часов
171 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34 за человека
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
На машине
30 минут
213 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
Добраться до отеля легко и приятно: на современном авто, с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 21:30
Завтра в 00:30
от $20 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
96 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 16:30, в субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$14 за человека
Топовые места Шарм-эль-Шейха
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
125 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Увидеть самое главное и атмосферное - в мини-группе с русским гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
10 авг в 16:00
$15 за человека
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
На машине
13 часов
-
15%
64 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Большой музей в Гизе и великие пирамиды - из Шарм-эль-Шейха
Посетить музей древностей и заглянуть в глаза Большому сфинксу
Начало: По договорённости
Расписание: в понедельник в 03:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 авг в 03:00
$119$140 за человека
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
На машине
13 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Из Шарм-эль-Шейха - к тайнам древнеегипетской цивилизации (все билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля
Завтра в 03:30
10 авг в 03:30
от $550 за всё до 2 чел.
Морской круиз на лодке с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
На лодке
3 часа
40 отзывов
Групповая
Морской круиз на лодке с прозрачным дном из Шарм-эль-Шейха
Приглашаем на незабываемое путешествие под воду, где вы встретитесь лицом к лицу с удивительным миром морских глубин
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:30 и 11:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$55 за человека
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
На яхте
10 часов
156 отзывов
Групповая
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$45 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
На машине
13 часов
150 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
Увидеть столицу Египта, великие пирамиды и Каирский музей, полный древних артефактов
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
от $420 за всё до 7 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
На квадроциклах
На багги
3 часа
44 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Сафари по пустыне на рассвете
Прокатиться на квадроциклах или багги, наслаждаясь Синайской пустыней в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
10 авг в 04:00
$24 за человека
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
На автобусе
Полеты на самолетах
13 часов
99 отзывов
Групповая
По следам фараонов. Групповая автобусная экскурсия в Каир
Увидеть Большого сфинкса и пирамиды Гизы, а также познакомиться с коллекцией Египетского музея
Начало: От ворот вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 00:30
10 авг в 00:30
11 авг в 00:30
$70 за человека
Пустыня, море и активности на любой вкус: поездка из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
На квадроциклах
На верблюдах
6 часов
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Пустыня, море и активности на любой вкус: поездка из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Промчаться по дюнам, заглянуть в гости к бедуинам и отдохнуть на пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$70 за человека
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
На машине
3.5 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от $104 за всё до 3 чел.
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
На машине
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Погрузитесь в мир подводных приключений с индивидуальной экскурсией по живописным пляжам Шарм-Эль-Шейха. Профессиональный инструктор обеспечит безопасность
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от $180 за человека
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер
На лодке
1.5 часа
19 отзывов
Групповая
Подводный мир Красного моря лодке с прозрачным дном + трансфер
Уникальная возможность увидеть обитателей Красного моря через прозрачное дно лодки. Насладитесь комфортом и безопасностью на этой увлекательной прогулке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30, 11:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$49 за человека
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
На машине
13 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к пирамидам Гизы и в Новом музее
Увидеть древние чудеса света и сокровища египетских фараонов
Начало: От вашего отеля
Завтра в 03:00
11 авг в 03:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху из любой точки города
На машине
30 минут
73 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальный трансфер по Шарм-эль-Шейху из любой точки города
Спокойно, безопасно и быстро добраться до нужной локации на комфортабельном автомобиле
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
от $25 за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Шарм-эш-Шейхе на экскурсиях?

Шарм-эль-Шейх полон уникальных для этого места достопримечательностей, в первую очередь это Красное море с богатой морской жизнью, невероятная пустыня красноватого оттенка, мангровые заросли в национальном парке Рас-Мохаммед, а также колоритные бедуинские поселения

Местные экскурсоводы

Шарм-эль-Шейх небольшой курортный городок, и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы увидеть самые увлекательные места и достопримечательности, мы рекомендуем отправиться в организованную экскурсию. Плюсы экскурсий в том, что это безопасно, не нужно забивать голову организационными моментами и как правило уже всё включено, поэтому вам только стоит выбрать одну из подходящих экскурсий, всё остальное возьмёт на себя гид

Последние отзывы на экскурсии

М
Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 5 авг 2026
Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое Георгию за интересный рассказ в музее и за организацию в целом - все было на высоте. Однозначно рекомендую к посещению экскурсию и гида Георгия
Вам был полезен этот отзыв?
К
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё прошло замечательно. С погодой повезло. Поэтому улов был очень не ожиданным. Мы с сыном в восторге. А вот такого гостя 🐙 на крючке мы даже не ожидали. Большое спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
М
Групповая экскурсия в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 11 июл 2026
После экскурсии хочу оставить отзыв..но стал читать- и написано одно лучше другого!..Поэтому по сути кратко!

Мы бывали в Каире неоднократно и
читать дальшеуменьшить

последний раз в прошлом году.

Летали из Шарма на самолете и остались очень недовольны.

Гид совершенно не знал русского..мало общался и не мог ответить нормально ни на один вопрос..Ездили из Хургады в Луксор - та же самая история!
Поэтому Наталье сразу было об этом сказано.
В итоге....
Начало экскурсии-трансфер в аэропорт. Просторный новый микроавтобус (нас 4 человека) чётко по времени-оценка 5!...

Встреча в Каире...Снова просторный автобус,который не эеономит топливо и не выключает кондиционер во время нашего ожидания!!!

Гида зовут Шериф.

БЕЛИССИМО!!!!!..
настолько грамотный эрудированный человек..
Ответы на все вопросы - от старины до современной жизни Египта! Великолепный собеседник! Душа компании! Чётко чувствующий ваши потребности, вашу усталость или перенасыщенность информацией! Не заискивает, не ерничает- просто открытый вам человек, которого хочется пригласить в гости!
Послевкусие после общения с этим великолепным человеком останется надолго!
Выбирайте его!!!
Завершение экскурсии- трансфер в отель на таком же просторном новом автобусе!
Наталья- браво! Шериф-браво!!!! Телефон сохранил и всем ,кому можно буду всячески рекомендовать!!!!!

После экскурсии хочу оставить отзыв..но стал читать- и написано одно лучше другого!..Поэтому по сути кратко!
Вам был полезен этот отзыв?
v
Из Шарм-эль-Шейха - в нацпарк Рас-Мохаммед
Дата посещения: 13 июн 2026
Все прошло супер.
Много лет ездим в Египет, но такой экскурсии у нас небыло.
Все вовремя, это важно.
Мы посещали все локации практически
читать дальшеуменьшить

одни. рядом иногда встречались люди как исключения. На первой же остановке увидели ярки кораллы, ската и черепах, которые плыли прямо на нас. Мама плохо плавает, а с маской тем более, для нее это запомгиьься га долго, текстом не передать. На второй остановке был экстрим снорлинг, надо было много плавать, часто прямо над кораллами рядом. Видели черепах, огромную баракуду и других рыб. Мне даже удалось увидеть мурену. Кто хочет увидеть всю красату красного моря, Вас сюда с Мустафой.

Все прошло супер.
Все прошло супер.
Все прошло супер.
Все прошло супер.
Вам был полезен этот отзыв?
А
На катере к острову Тиран - из Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 10 июн 2026
Это просто бомбезная экскурсия! Однозначно рекомендую всем без исключения. Мы были втроем с ребенком 5 лет, доволен как слон. Брали
читать дальшеуменьшить

катер на два часа. Мустафа всегда был рядом, все объяснял, в воде, пока плавали, постоянно был с нашим ребенком, дал нам насладиться красотой красного моря и ребенок тоже плавал в маске, без всякой паники, с удовольствием разглядывал рыбок. Мустафа очень ответственный человек, с ним очень комфортно и спокойно. Видели дельфинов! Это отдельная вишенка на торте. В общем обязательно берите эту экскурсию, не пожалеете ни разу. ❤️🐬🌊

Это просто бомбезная экскурсия! Однозначно рекомендую всем без исключения. Мы были втроем с ребенком 5 лет,
Это просто бомбезная экскурсия! Однозначно рекомендую всем без исключения. Мы были втроем с ребенком 5 лет,
Это просто бомбезная экскурсия! Однозначно рекомендую всем без исключения. Мы были втроем с ребенком 5 лет,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 8 июн 2026
Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний день перед отъездом, так
читать дальшеуменьшить

бы сходили раннее. Всем рекомендую, как альтернативу Каиру, чтобы была возможность окунуться в историю Древнего Египта, своими глазами увидеть древние экспонаты и мумии. Экскурсоводу Георгию отдельное спасибо, за интересную экскурсию и подачу материала, нам очень понравилось, рекомендую!

Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний
Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний
Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний
Экскурсия прошла замечательно! Информативно, интересно. Мы не знали, что в Шарм-Эль-шейхе есть музей, узнали в последний
Вам был полезен этот отзыв?
В
К тайнам Саккары и Гизы из Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 1 июн 2026
Саид, спасибо за экскурсию. Было все оочень комфортно, интересно, с учётом всех наших потребностей. Все прошло в достаточном объёме, самое
читать дальшеуменьшить

главное без спешки, без суеты, на каждом этапе была поддержка. Вся экскурсия была наполнена заинтересованностью, поддержкой, ответами на вопросы, и даже защитой от местных продавцов.)) Были с детьми дошкольниками, они прошли весь путь и выдержали полный день . Все было отлично, спасибо за такой день., Саид. Теперь мы знаем лучшего гида в Египте.

Саид, спасибо за экскурсию. Было все оочень комфортно, интересно, с учётом всех наших потребностей. Все прошло
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Большой Египетский музей, пирамиды и Великий сфинкс - из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Дата посещения: 21 мая 2026
Отлично организованная интересная экскурсия. Были вдвоем 21.05.2026г. в Гизе и Большом египетском музее. Дорога туда и назад прошла комфортно, водитель
читать дальшеуменьшить

Омар очень аккуратный и профессиональный. В Каире нас встретил гид Петр, который сначала провел экскурсию в Гизе, потом был отличный обед с видом на плато Гиза, затем осмотр музея. Петр много и интересно рассказывал, время пролетело незаметно. Очень довольны, что купили эту экскурсию у Махмуда, однозначно стоит своих денег, смело рекомендую.

Отлично организованная интересная экскурсия. Были вдвоем 21.05.2026г. в Гизе и Большом египетском музее. Дорога туда и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Дата посещения: 10 апр 2026
Было очень интересно, можно побольше информации о стране и городе и поменьше времени на посещение торговых рядов.
Спасибо за экскурсию.
Было очень интересно, можно побольше информации о стране и городе и поменьше времени на посещение торговых рядов.
Было очень интересно, можно побольше информации о стране и городе и поменьше времени на посещение торговых рядов.
Было очень интересно, можно побольше информации о стране и городе и поменьше времени на посещение торговых рядов.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Дата посещения: 3 апр 2026
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Постоянно на связи в ватсап. Пишут, координируют, интересуются.
Накануне прислали подробную программу. Из отеля до аэропорта и
читать дальшеуменьшить

обратно организовали трансфер. В аэропорту Шарма - приоритетный проход.
В Каире встретил гид Петр - отдельная благодарность ему. Человек знает и любит историю своей страны, очень хорошо говорит по русски, постоянно в контакте. График экскурсии довольно гибкий. Мы не были привязаны к большой туристической группе и двигались в своим темпе.
Покатались на лодке по Нилу, затем отправились в Гизу к пирамидам. Петр взял нам билеты, дал рекомендации по выбору дополнительных опций. Все подробно рассказал и показал. Помогал делать совместные фото и подбирать удачный ракурс. Также давал советы по выбору сувениров. После пирамид отправились на обед. Неожиданным сюрпризом стал комплимент в виде манго-шейка. Сам обед в ресторанчике с видом на пирамиды. Все довольно вкусно. Завершающим этапом стал музей. Здесь наш гид был просто великолепен. Мы осмотрели основные залы и самые значимые экспонаты. Петр много рассказывал и обращал наше внимание на детали, которые при самостоятельном осмотре остались бы за кадром.
В целом, поездкой очень довольны.

Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 10175 отзывов в Шарм-эш-Шейхе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху

Самые популярные экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха;
  2. Магия Древнего Египта: экскурсия в археологический музей Шарм-эль-Шейха;
  3. Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне;
  4. Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе;
  5. Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе.
Что посмотреть в Шарм-эш-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед;
  2. Пирамиды Гизы;
  3. Цветной каньон;
  4. Синай;
  5. Площадь Сохо;
  6. Луксор;
  7. Старый рынок;
  8. Остров Тиран;
  9. Белый остров;
  10. Гора Моисея.
Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в августе 2026
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе можно забронировать 318 экскурсий и билетов от 12 до 1500 со скидкой до 34%. Туристы уже оставили гидам 10175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Ищете незабываемые экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе? Здесь вы найдете полный спектр предложений на 2026 год. Узнайте, сколько стоят экскурсии, сравните стоимость и выберите лучшие для себя. Читайте отзывы, изучайте достопримечательности и бронируйте удобно и выгодно. Интересные экскурсии Шарм-Эль-Шейха ждут вас!