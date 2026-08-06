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обратно организовали трансфер. В аэропорту Шарма - приоритетный проход.

В Каире встретил гид Петр - отдельная благодарность ему. Человек знает и любит историю своей страны, очень хорошо говорит по русски, постоянно в контакте. График экскурсии довольно гибкий. Мы не были привязаны к большой туристической группе и двигались в своим темпе.

Покатались на лодке по Нилу, затем отправились в Гизу к пирамидам. Петр взял нам билеты, дал рекомендации по выбору дополнительных опций. Все подробно рассказал и показал. Помогал делать совместные фото и подбирать удачный ракурс. Также давал советы по выбору сувениров. После пирамид отправились на обед. Неожиданным сюрпризом стал комплимент в виде манго-шейка. Сам обед в ресторанчике с видом на пирамиды. Все довольно вкусно. Завершающим этапом стал музей. Здесь наш гид был просто великолепен. Мы осмотрели основные залы и самые значимые экспонаты. Петр много рассказывал и обращал наше внимание на детали, которые при самостоятельном осмотре остались бы за кадром.

В целом, поездкой очень довольны.