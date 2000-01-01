Экскурсия в турецкую баню Шарм-эль-Шейха: пилинг и массаж всего тела
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Приглашаем Вас посетить классическую турецкую баню в Шарм-эль-Шейхе!
В парной Ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. В сауне можно подышать теплым воздухом и хорошо пропотеть. После сауны Вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар.
После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай и отдохнуть.
После процедур трансфер доставит Вас в отель отдохнувшими и обновленными.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до отеля. Посещение парной
- Сауны
- Джакузи. Пилинг всего тела. Пенный массаж всего тела
- Что не входит
- Массаж всего тела 30 минут
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании