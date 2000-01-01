Турецкая баня (хамам)

Экскурсия в турецкую баню Шарм-эль-Шейха: пилинг и массаж всего тела

Описание
О гиде
Ответы на вопросы
Турецкая баня (хамам)
Турецкая баня (хамам)
Турецкая баня (хамам)
Турецкая баня (хамам)
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Описание

Приглашаем Вас посетить классическую турецкую баню в Шарм-эль-Шейхе!

В парной Ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. В сауне можно подышать теплым воздухом и хорошо пропотеть. После сауны Вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар.

После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай и отдохнуть.

После процедур трансфер доставит Вас в отель отдохнувшими и обновленными.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля. Посещение парной
  • Сауны
  • Джакузи. Пилинг всего тела. Пенный массаж всего тела
Что не входит
  • Массаж всего тела 30 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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