Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе

Готовы погрузиться в атмосферу восточной роскоши и релакса? В традиционном турецком хамаме вы насладитесь водными процедурами — только представьте горячий пар, ароматные масла, пенные пузырьки. Расслабитесь на массаже, сделаете маску и почувствуете себя полностью обновленными!

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения турецкого хамама в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда температура комфортна для отдыха. В эти месяцы меньше туристов, что делает посещение более спокойным. В летние месяцы с мая по сентябрь также можно насладиться хамамом, так как все процедуры проходят в помещении. В любое время года хамам остаётся отличным выбором для релаксации и восстановления сил.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.