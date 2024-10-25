Мои заказы

Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе

Погрузитесь в мир восточной роскоши: пар, ароматные масла и массаж ждут вас в Шарм-эль-Шейхе. Обновите тело и дух в турецком хамаме
Готовы погрузиться в атмосферу восточной роскоши и релакса? В традиционном турецком хамаме вы насладитесь водными процедурами — только представьте горячий пар, ароматные масла, пенные пузырьки. Расслабитесь на массаже, сделаете маску и почувствуете себя полностью обновленными!
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Восточная роскошь и комфорт
  • 🚗 Удобный трансфер из отеля
  • 💆‍♂️ Расслабляющий массаж и пилинг
  • 🧖‍♀️ Классический турецкий хамам
  • 😌 Полное обновление и релакс

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения турецкого хамама в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда температура комфортна для отдыха. В эти месяцы меньше туристов, что делает посещение более спокойным. В летние месяцы с мая по сентябрь также можно насладиться хамамом, так как все процедуры проходят в помещении. В любое время года хамам остаётся отличным выбором для релаксации и восстановления сил.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе© Махмуд
Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе© Махмуд
Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе© Махмуд
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30

Что можно увидеть

  • Турецкий хамам

Описание экскурсии

Мы заберём вас прямо из отеля и на комфортабельном автомобиле доставим в современный спа-центр. Вас ждёт классический турецкий хамам с горячим паром и комнатой для охлаждения. Вы прогреете всё тело и насладитесь пилингом с ароматическими маслами. А затем — бодрящий восстанавливающий душ.

После парной вы отправитесь на расслабляющий массаж всего тела. Завершающий штрих — лёгкий массаж лица и короткий отдых с питательной маской. После процедур мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали

  • Возьмите с собой паспорт
  • По желанию отдельно оплачиваются дополнительные процедуры

В стоимость включено

  • Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле (марки можно увидеть в галерее)
  • Посещение хамама, пилинг, массаж и маска

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2086 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
25 окт 2024
В свое время я достаточно часто был в Египте, но никогда не посещал местный хамам. В этот раз, прилетев на отдых с сыном, мы решили воспользоваться услугами Трипстера и восполнить
читать дальше

пробел. Уже при обсуждении деталей поездки, был приятно удивлён детальностью и целостностью информации от нашего организатора. Очень чёткая организация процесса, вменяемые (учитываем индивидуальный подход, трансфер) цены ну и сам сервис, который оставил у меня весьма приятные ощущения."Мастера банных дел" были профессионалами, деликатно и внимательно отнеслись к каждому из нас, что позволило нам полностью расслабиться и получить удовольствие. Даже мой 11 летний сын, который вовсе не любитель подобных процедур был очень доволен.
Особо хочется высказать благодарность нашему организатору- человек настоящий профессионал своего дела (поверьте, мне есть с кем сравнить). Клиентоорентированность, сервис, знания, ответственность за свое дело- все на высотах которых раньше я в Египте не встречал! Возникающие вопросы решаются в сторону клиента. Ранее с подобным уровнем в Египте не сталкивался.

Однозначно, рекомендую если даже на хамам, то самого гида (организатора)

