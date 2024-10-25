Турецкий хамам в Шарм-эль-Шейхе

Готовы погрузиться в атмосферу восточной роскоши и релакса? В традиционном турецком хамаме вы насладитесь водными процедурами — только представьте горячий пар, ароматные масла, пенные пузырьки. Расслабитесь на массаже, сделаете маску и почувствуете себя полностью обновленными!
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Восточная роскошь и комфорт
- 🚗 Удобный трансфер из отеля
- 💆♂️ Расслабляющий массаж и пилинг
- 🧖♀️ Классический турецкий хамам
- 😌 Полное обновление и релакс
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения турецкого хамама в Шарм-эль-Шейхе - с октября по апрель, когда температура комфортна для отдыха. В эти месяцы меньше туристов, что делает посещение более спокойным. В летние месяцы с мая по сентябрь также можно насладиться хамамом, так как все процедуры проходят в помещении. В любое время года хамам остаётся отличным выбором для релаксации и восстановления сил.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Турецкий хамам
Описание экскурсии
Мы заберём вас прямо из отеля и на комфортабельном автомобиле доставим в современный спа-центр. Вас ждёт классический турецкий хамам с горячим паром и комнатой для охлаждения. Вы прогреете всё тело и насладитесь пилингом с ароматическими маслами. А затем — бодрящий восстанавливающий душ.
После парной вы отправитесь на расслабляющий массаж всего тела. Завершающий штрих — лёгкий массаж лица и короткий отдых с питательной маской. После процедур мы отвезём вас обратно в отель.
Организационные детали
- Возьмите с собой паспорт
- По желанию отдельно оплачиваются дополнительные процедуры
В стоимость включено
- Трансфер из отеля и обратно на комфортабельном автомобиле (марки можно увидеть в галерее)
- Посещение хамама, пилинг, массаж и маска
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 2086 туристов
Я профессиональный лицензированный гид-египтолог. С 2015 года живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Анатолий
25 окт 2024
В свое время я достаточно часто был в Египте, но никогда не посещал местный хамам. В этот раз, прилетев на отдых с сыном, мы решили воспользоваться услугами Трипстера и восполнить
