Эквадор и Галапагосы. 14 дней. Вся необходимая информация в описании

Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней
Описание тура

Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней по программе:

Всё включено без билетов в Эквадор и обратно и без алкоголя.

Но при этом:

С хорошим сервисом, удобным транспортом, 3х разовым питанием и размещением в приличных отелях, как на островах, так и на континенте. С экскурсиями на Галапагосах на уровне Выше среднего, а не для галочки по соседним пригоркам и пляжам, где Вы реально что-то увидите и не будете разочарованы. В эту стоимость включено всё кроме перелёта в Эквадор и алкоголя. Вам осталось взять деньги на сувениры.

Состав группы/ Цена за 1 человека в составе группы /Стоимость тура на группу

Цена указана в $

1 человек--/--9900----/----9900

2 человека--/--6840---/---13680

3 человека--/--5800---/---17400

4 человека--/--5500---/---22000

5 человек--/---5180----/---25900

6 человек--/---4940 ---/---29640

7 человек--/---4770----/---33390

8 человек--/---4640---/----37120

Если вам интересно из чего сформирована такая цена -пишите и я вам обязательно отвечу в переписке или перезвоню!!!

14 дней в Эквадоре: Путешествие, которое меняет. Создано для тех, кто ищет не тур, а настоящее.

Это не экскурсия по расписанию и не тур, где вас водят по готовому маршруту. Это — двухнедельное погружение в страну вулканов, облачных лесов и океана. Здесь вы не будете туристом — вы станете гостем, которого ведут по самым сокровенным, настоящим местам.

Я не гид с флажком. Я ваш друг и проводник, который живет в Эквадоре и знает его изнутри. Я покажу его вам так, как показывают друзьям: честно, гибко, с душой и полной свободой выбора.

Галапагосские острова

Забудьте о группах по 30 человек. Мы будем там, где вода прозрачнее, животные ближе, а моменты — тише и глубже. Вы почувствуете мир таким, каким его видели первые исследователи: диким, чистым и невероятно живым.

Анды

Мы будем останавливаться, чтобы вдохнуть полной грудью, сфотографировать уходящую за горизонт долину или покормить с руки колибри. Здесь нет фразы По программе не положено. Есть только я знаю одно волшебное место, поехали?

Амазонка

Джунгли — это не аттракцион для туристов. Это древний мир, в который мы войдем как гости. Мягко и уважительно. И он откроется нам шепотом лиан, криками обезьян, сиянием звезд и мудростью людей, живущих в гармонии с природой.

Жизнь, а не достопримечательности

Сила этого путешествия — в деталях, которых нет в путеводителях.

Лучший горячий шоколад в кафе с видом на вечные горы.

Водопад, где мы будем одни на рассвете.

Искренние разговоры с местными, которые улыбаются глазами.

Это чувство, что Эквадор становится вашим, с каждым днем все ближе.

Вместо итога

14 дней в Эквадоре — это не отпуск. Это возвращение к себе настоящему. К природе, к свободе, к умению чувствовать мир без фильтров. Это путешествие, после которого вы станете спокойнее, счастливее и немного другим.

Если вы ищете не просто поездку, а опыт, который останется с вами навсегда, — ваше путешествие начинается здесь.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Встреча в Аэропорту города Кито. Знакомство.

Трансфер в гостиницу.

Отдых после перелёта. (Есть возможность посетить Спа за дополнительную плату)

Ужин на террасе отеля с видом на город и достопримечательности исторического центра Кито.

Решение организационных вопросов.

2 день

Кито - Сердце Эквадора

Пешая экскурсия по историческому центру Кито.

Посещение всех самых известных достопримечательностей и не только.

Знакомство с местной кухней и традиционным ремесленным промыслом.

3 день

Галапагосские острова. День первый

Ранний завтрак.

Трансфер в аэропорт.

Перелёт на остров Бальтра на Галапагосских островах.

Трансфер до города Пуэрто Айора.

Посещение ранчо, где в естественных условиях обитает одна из популяций гигантских Галапагосских черепах.

Обед на ранчо.

После обеда посещение Лавовых тоннелей, кратеров Лос Хемелос и станции им. Чарльза Дарвина.

Заселение в отель.

Ужин.

4 день

Остров Бартоломе (Весь день)

После завтрака в отеле переход на яхте до остров Бартоломе.

Экскурсии на острове 80% трекинг, 20% снорклинг.

Что посмотрим: Захватывающий пейзаж, пингвины, акулы, морские черепахи, разнообразные рыбы и птицы.

Обед на яхте.

возвращение в Пуэрто - Айору к 17:00.

По возвращении свободное время и ужин.

5 день

Остров Сеймур (Весь день)

После завтрака переход на яхте на остров Сеймур.

Идеальное место для наблюдения за голубоногими олушами, фрегатами, большими игуанами, морскими котиками и рифовыми рыбами.

Обед на яхте.

80% трекинг, 20% снорклинг.

Возвращение в Пуэрто- Айору в 17:00

По возвращении свободное время и ужин.

6 день

Рыбалка на Галапагосах (может быть заменена)

Галапагосский архипелаг в целом и в частности один из самых изобильных регионов на планете с точки зрения ихтиофауны.

Мы отправимся с вами на комфортабельной лодке на целый день в открытый океан что бы поймать трофей, которым вы будете гордиться и о котором ещё долго будете вспоминать.

Для тех членов группы, кто захочет провести этот день иначе, будет организована другая экскурсия по согласованию.

7 день

Назад на континент

Опуская все подробности вылета из аэропорта Сеймур на Галапагосах, возвращаемся на континент.

Трансфер из аэропорта Кито на Mitad del Mundo

Экскурсия по Экватору и музею Intinyan

Обед на Экваторе

Трансфер в Миндо.

Заселение в отель.

Ужин.

8 день

Облачный лес

Этот день будет очень насыщенным.

Вы знаете что в Эквадоре обитает более 100 различных видов колибри?

Нет?! Значит поехали знакомиться, и не просто знакомиться…. будем кормить прямо с рук)))

Как Индиана Джонс можем полетать сквозь джунгли на Zip-Line.

Далее мы отправимся на Лагуну Quilotoa, на мой взгляд, главную природную достопримечательность континентального Эквадора.

И после обеда в ресторанчике на краю кратера вулкана отправимся в Banos de Agua Santa.

9 день

Banos de Agua Santa/Тропы туристические и не очень

Сразу после завтрака мы отправимся в наш дейли тур по Баньосу и его окрестностям. Заглянем на водопады, куда редко попадают туристы, посетим всемирно известный домик на дереве, пройдёмся до водопада Котёл Дьявола и отведаем на обед нашей горной форели приготовленной на углях, которую вы сами для себя и поймаете. Для любителей адреналина организуем полёт на самых высоких качелях над пропастью и уже к вечеру вернувшись в город отдохнём и расслабимся в наших термах у подножия вулкана.

10 день

Джунгли зовут. (Лёгкая версия)

Да, мы отправляемся в джунгли!

Обезьяны и доисторические птицы, кормление древних арапайм и шагающие пальмы, самые большие деревья и деревня коренных жителей сельвы, при этом ночуем в хорошем отеле на берегу реки, как говориться без отрыва от цивилизации.

Ну а вечером барбекю в моём исполнении под звуки ночных джунглей.

11 день

Долгая дорога

Эквадор страна маленькая, но своеобразная. Особенно это проявляется в её дорогах а именно горных серпантинах и перевалах. Что мы знаем о расстоянии в 400 км? Максимум 5 часов езды! Но только не здесь…

В этот день мы будем в пути около 9 часов, с остановкой на обед примерно посередине маршрута. Но оно того стоит. Изобилие смотровых площадок и дорога на высоте 4000 метров над уровнем моря. Дух захватывает! Будем делать огромное количество фото и пить чай из коки.

Для вашего комфорта перевозки осуществляются на:

7 местный Ford Explorer

11 местный Hyundai H1

20 местный Volkswagen Crafter

в зависимости от количества участников.

Ближе к вечеру мы доберёмся до нашей следующей цели - города Куэнка, где снимем усталость поужинав в отличном ресторанчике с шикарным видом в самом центре города.

12 день

20000 шагов

Это не просто Сити Тур, это целый день без которого немыслимо путешествие по Эквадору.

Старинные мостовые и ультрасовременный трамвай, развалины эпохи Инков и уличные кафе с настоящим бельгийским пивом, современные микрорайоны и маленькие кофейни, затерянные среди домов построенных в колониальный период, музеи и ремесленные лавки, уличные музыканты и здания в которых творилась история не только Эквадора, но и мировой науки….. можно продолжать бесконечно…..

И всё это Куэнка- город черепичных крыш.

13 день

И горы встают у них на пути

Наше путешествие продолжается и мы отправляемся в Национальный парк Кахас.

Это парк 270 ледниковых озёр где обитает более 220 видов животных и птиц, некоторые из которых являются эндемиками этих мест. Здесь проходит линия водораздела от которой часть рек устремляется в Амазонку и далее в Атлантику, а вторая часть в противоположную сторону к Тихому океану. Мы пройдёмся с вами до озера находящегося на высоте 4107 метров и полюбуемся красотой девственной природы этих мест.

После обеда мы продолжим путь, устремляясь вниз по западному склону Анд в город Гуаякиль, самый большой город Эквадора и заключительную точку нашего путешествия.

По прибытии в Гуаякиль заселение в отель и ужин.

14 день

Как же не хочется уезжать

Заключительный день нашего путешествия.

Завтрак

Трансфер в аэропорт

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие с гидом
  • Консультации по любым вопросам связанным с туром
  • Подготовка и внесение изменений в программу тура
  • Услуга по бронированию отелей
  • Услуга по организации трансферов
  • Услуга по бронированию экскурсий на Галапагосах
  • Услуга по бронированию авиабилетов на Галапагосы и обратно
  • Услуга по поиску максимально дешёвых билетов в Эквадор и обратно
  • Помощь в решении всех вопросов в рамках тура
Что не входит в цену
  • Стоимость перелёта в Эквадор и обратно
  • Стоимость расходов на гида
  • Стоимость проживание в отелях
  • Стоимость стандартного питания (завтрак, обед, ужин)
  • Стоимость трансфера на континентальной части и Галапагосских островах на комфортабельном автотранспорте
  • Стоимость авиабилетов на Галапагосские острова и обратно (Кито-Бальтра-Кито)
  • Стоимость туристического и экологического сбора на Галапагосских островах
  • Стоимость экскурсионной программы на Галапагосских островах
  • Стоимость всех билетов и сборов во время экскурсий на континентальной части Эквадора
  • Алкогольные напитки
  • Спа в день прибытия (по желанию)
  • Сувениры
О чём нужно знать до поездки

Данный тур является базовым и может быть изменён по запросу группы и при согласии всех участников как в части наполнения экскурсионных дней так и в части самого маршрута. Пожалуйста читайте раздел Описание Тура!

Пожелания к путешественнику

Прежде чем бронировать этот тур, свяжитесь со мной для выяснения всех интересующих Вас вопросов.

Визы

Для граждан Рф виза в Эквадор не нужна.

Для остальных настоятельно рекомендую проверять информацию по визовым взаимодействиям с Эквадором стран, гражданами которых Вы являетесь.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Dmitry
Dmitry — Тревел-эксперт
Привет, меня зовут Дмитрий. Я живу в Эквадоре и провёл десятки незабываемых путешествий по всей стране - от Галапагосских островов и тихоокеанского побережья до джунглей Амазонии. Особое место в моей жизни
заняли более 10 экспедиций в джунгли к народу Ваорани. Я прихожу туда не как турист, а как брат - они приняли меня в свою общину и дали мне имя, которым зовут все члены племени. Я - не гид. Я ваш водитель, переводчик, помощник в любых вопросах. Я парамедик в составе группы. Повар и человек с более чем 12-летним опытом в туризме и сотнями историй, которыми могу делиться бесконечно. Мои путешествия - не “туры”, а живые маршруты. Только вы, Эквадор и путь, который мы создаём вместе. Хотите изменить маршрут по дороге - сделаем. Увидели что-то необычное - остановимся. Вы не клиент - вы мой напарник в этом приключении. Что цепляет лично меня в Эквадоре: Дикая природа, настоящие люди, свобода. Когда ты чувствуешь не просто интерес, а жизнь - настоящую, без фильтров. Когда Ваорани зовут тебя братом, а животные выходят к тебе, потому что ты - часть этой земли, а не гость. Что важно лично мне: Безопасность. Честность. Настоящее. Я хочу, чтобы вы не просто посмотрели страну, а почувствовали её. Увезли с собой не только фотографии, но и состояние, которое остаётся внутри. Мои путешествия — для тех, кто ищет глубину. Для одиночек, пар, друзей, семей… для всех тех, кто устал от шаблонов. Кто хочет выйти за рамки. Кто хочет не "тур", а опыт, который станет частью жизни.

