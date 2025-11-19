Описание тура
Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней по программе:
Всё включено без билетов в Эквадор и обратно и без алкоголя.
Но при этом:
С хорошим сервисом, удобным транспортом, 3х разовым питанием и размещением в приличных отелях, как на островах, так и на континенте. С экскурсиями на Галапагосах на уровне Выше среднего, а не для галочки по соседним пригоркам и пляжам, где Вы реально что-то увидите и не будете разочарованы. В эту стоимость включено всё кроме перелёта в Эквадор и алкоголя. Вам осталось взять деньги на сувениры.
Состав группы/ Цена за 1 человека в составе группы /Стоимость тура на группу
Цена указана в $
1 человек--/--9900----/----9900
2 человека--/--6840---/---13680
3 человека--/--5800---/---17400
4 человека--/--5500---/---22000
5 человек--/---5180----/---25900
6 человек--/---4940 ---/---29640
7 человек--/---4770----/---33390
8 человек--/---4640---/----37120
Если вам интересно из чего сформирована такая цена -пишите и я вам обязательно отвечу в переписке или перезвоню!!!
14 дней в Эквадоре: Путешествие, которое меняет. Создано для тех, кто ищет не тур, а настоящее.
Это не экскурсия по расписанию и не тур, где вас водят по готовому маршруту. Это — двухнедельное погружение в страну вулканов, облачных лесов и океана. Здесь вы не будете туристом — вы станете гостем, которого ведут по самым сокровенным, настоящим местам.
Я не гид с флажком. Я ваш друг и проводник, который живет в Эквадоре и знает его изнутри. Я покажу его вам так, как показывают друзьям: честно, гибко, с душой и полной свободой выбора.
Галапагосские острова
Забудьте о группах по 30 человек. Мы будем там, где вода прозрачнее, животные ближе, а моменты — тише и глубже. Вы почувствуете мир таким, каким его видели первые исследователи: диким, чистым и невероятно живым.
Анды
Мы будем останавливаться, чтобы вдохнуть полной грудью, сфотографировать уходящую за горизонт долину или покормить с руки колибри. Здесь нет фразы По программе не положено. Есть только я знаю одно волшебное место, поехали?
Амазонка
Джунгли — это не аттракцион для туристов. Это древний мир, в который мы войдем как гости. Мягко и уважительно. И он откроется нам шепотом лиан, криками обезьян, сиянием звезд и мудростью людей, живущих в гармонии с природой.
Жизнь, а не достопримечательности
Сила этого путешествия — в деталях, которых нет в путеводителях.
Лучший горячий шоколад в кафе с видом на вечные горы.
Водопад, где мы будем одни на рассвете.
Искренние разговоры с местными, которые улыбаются глазами.
Это чувство, что Эквадор становится вашим, с каждым днем все ближе.
Вместо итога
14 дней в Эквадоре — это не отпуск. Это возвращение к себе настоящему. К природе, к свободе, к умению чувствовать мир без фильтров. Это путешествие, после которого вы станете спокойнее, счастливее и немного другим.
Если вы ищете не просто поездку, а опыт, который останется с вами навсегда, — ваше путешествие начинается здесь.
Программа тура по дням
Встреча
Встреча в Аэропорту города Кито. Знакомство.
Трансфер в гостиницу.
Отдых после перелёта. (Есть возможность посетить Спа за дополнительную плату)
Ужин на террасе отеля с видом на город и достопримечательности исторического центра Кито.
Решение организационных вопросов.
Кито - Сердце Эквадора
Пешая экскурсия по историческому центру Кито.
Посещение всех самых известных достопримечательностей и не только.
Знакомство с местной кухней и традиционным ремесленным промыслом.
Галапагосские острова. День первый
Ранний завтрак.
Трансфер в аэропорт.
Перелёт на остров Бальтра на Галапагосских островах.
Трансфер до города Пуэрто Айора.
Посещение ранчо, где в естественных условиях обитает одна из популяций гигантских Галапагосских черепах.
Обед на ранчо.
После обеда посещение Лавовых тоннелей, кратеров Лос Хемелос и станции им. Чарльза Дарвина.
Заселение в отель.
Ужин.
Остров Бартоломе (Весь день)
После завтрака в отеле переход на яхте до остров Бартоломе.
Экскурсии на острове 80% трекинг, 20% снорклинг.
Что посмотрим: Захватывающий пейзаж, пингвины, акулы, морские черепахи, разнообразные рыбы и птицы.
Обед на яхте.
возвращение в Пуэрто - Айору к 17:00.
По возвращении свободное время и ужин.
Остров Сеймур (Весь день)
После завтрака переход на яхте на остров Сеймур.
Идеальное место для наблюдения за голубоногими олушами, фрегатами, большими игуанами, морскими котиками и рифовыми рыбами.
Обед на яхте.
80% трекинг, 20% снорклинг.
Возвращение в Пуэрто- Айору в 17:00
По возвращении свободное время и ужин.
Рыбалка на Галапагосах (может быть заменена)
Галапагосский архипелаг в целом и в частности один из самых изобильных регионов на планете с точки зрения ихтиофауны.
Мы отправимся с вами на комфортабельной лодке на целый день в открытый океан что бы поймать трофей, которым вы будете гордиться и о котором ещё долго будете вспоминать.
Для тех членов группы, кто захочет провести этот день иначе, будет организована другая экскурсия по согласованию.
Назад на континент
Опуская все подробности вылета из аэропорта Сеймур на Галапагосах, возвращаемся на континент.
Трансфер из аэропорта Кито на Mitad del Mundo
Экскурсия по Экватору и музею Intinyan
Обед на Экваторе
Трансфер в Миндо.
Заселение в отель.
Ужин.
Облачный лес
Этот день будет очень насыщенным.
Вы знаете что в Эквадоре обитает более 100 различных видов колибри?
Нет?! Значит поехали знакомиться, и не просто знакомиться…. будем кормить прямо с рук)))
Как Индиана Джонс можем полетать сквозь джунгли на Zip-Line.
Далее мы отправимся на Лагуну Quilotoa, на мой взгляд, главную природную достопримечательность континентального Эквадора.
И после обеда в ресторанчике на краю кратера вулкана отправимся в Banos de Agua Santa.
Banos de Agua Santa/Тропы туристические и не очень
Сразу после завтрака мы отправимся в наш дейли тур по Баньосу и его окрестностям. Заглянем на водопады, куда редко попадают туристы, посетим всемирно известный домик на дереве, пройдёмся до водопада Котёл Дьявола и отведаем на обед нашей горной форели приготовленной на углях, которую вы сами для себя и поймаете. Для любителей адреналина организуем полёт на самых высоких качелях над пропастью и уже к вечеру вернувшись в город отдохнём и расслабимся в наших термах у подножия вулкана.
Джунгли зовут. (Лёгкая версия)
Да, мы отправляемся в джунгли!
Обезьяны и доисторические птицы, кормление древних арапайм и шагающие пальмы, самые большие деревья и деревня коренных жителей сельвы, при этом ночуем в хорошем отеле на берегу реки, как говориться без отрыва от цивилизации.
Ну а вечером барбекю в моём исполнении под звуки ночных джунглей.
Долгая дорога
Эквадор страна маленькая, но своеобразная. Особенно это проявляется в её дорогах а именно горных серпантинах и перевалах. Что мы знаем о расстоянии в 400 км? Максимум 5 часов езды! Но только не здесь…
В этот день мы будем в пути около 9 часов, с остановкой на обед примерно посередине маршрута. Но оно того стоит. Изобилие смотровых площадок и дорога на высоте 4000 метров над уровнем моря. Дух захватывает! Будем делать огромное количество фото и пить чай из коки.
Для вашего комфорта перевозки осуществляются на:
7 местный Ford Explorer
11 местный Hyundai H1
20 местный Volkswagen Crafter
в зависимости от количества участников.
Ближе к вечеру мы доберёмся до нашей следующей цели - города Куэнка, где снимем усталость поужинав в отличном ресторанчике с шикарным видом в самом центре города.
20000 шагов
Это не просто Сити Тур, это целый день без которого немыслимо путешествие по Эквадору.
Старинные мостовые и ультрасовременный трамвай, развалины эпохи Инков и уличные кафе с настоящим бельгийским пивом, современные микрорайоны и маленькие кофейни, затерянные среди домов построенных в колониальный период, музеи и ремесленные лавки, уличные музыканты и здания в которых творилась история не только Эквадора, но и мировой науки….. можно продолжать бесконечно…..
И всё это Куэнка- город черепичных крыш.
И горы встают у них на пути
Наше путешествие продолжается и мы отправляемся в Национальный парк Кахас.
Это парк 270 ледниковых озёр где обитает более 220 видов животных и птиц, некоторые из которых являются эндемиками этих мест. Здесь проходит линия водораздела от которой часть рек устремляется в Амазонку и далее в Атлантику, а вторая часть в противоположную сторону к Тихому океану. Мы пройдёмся с вами до озера находящегося на высоте 4107 метров и полюбуемся красотой девственной природы этих мест.
После обеда мы продолжим путь, устремляясь вниз по западному склону Анд в город Гуаякиль, самый большой город Эквадора и заключительную точку нашего путешествия.
По прибытии в Гуаякиль заселение в отель и ужин.
Как же не хочется уезжать
Заключительный день нашего путешествия.
Завтрак
Трансфер в аэропорт
Ответы на вопросы
Что включено
- Путешествие с гидом
- Консультации по любым вопросам связанным с туром
- Подготовка и внесение изменений в программу тура
- Услуга по бронированию отелей
- Услуга по организации трансферов
- Услуга по бронированию экскурсий на Галапагосах
- Услуга по бронированию авиабилетов на Галапагосы и обратно
- Услуга по поиску максимально дешёвых билетов в Эквадор и обратно
- Помощь в решении всех вопросов в рамках тура
Что не входит в цену
- Стоимость перелёта в Эквадор и обратно
- Стоимость расходов на гида
- Стоимость проживание в отелях
- Стоимость стандартного питания (завтрак, обед, ужин)
- Стоимость трансфера на континентальной части и Галапагосских островах на комфортабельном автотранспорте
- Стоимость авиабилетов на Галапагосские острова и обратно (Кито-Бальтра-Кито)
- Стоимость туристического и экологического сбора на Галапагосских островах
- Стоимость экскурсионной программы на Галапагосских островах
- Стоимость всех билетов и сборов во время экскурсий на континентальной части Эквадора
- Алкогольные напитки
- Спа в день прибытия (по желанию)
- Сувениры
О чём нужно знать до поездки
Данный тур является базовым и может быть изменён по запросу группы и при согласии всех участников как в части наполнения экскурсионных дней так и в части самого маршрута. Пожалуйста читайте раздел Описание Тура!
Пожелания к путешественнику
Прежде чем бронировать этот тур, свяжитесь со мной для выяснения всех интересующих Вас вопросов.
Визы
Для граждан Рф виза в Эквадор не нужна.
Для остальных настоятельно рекомендую проверять информацию по визовым взаимодействиям с Эквадором стран, гражданами которых Вы являетесь.