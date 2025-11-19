Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Так выглядят реальные цены на тур в Эквадор и Галапагосы на 14 дней по программе:

Всё включено без билетов в Эквадор и обратно и без алкоголя.

Но при этом:

С хорошим сервисом, удобным транспортом, 3х разовым питанием и размещением в приличных отелях, как на островах, так и на континенте. С экскурсиями на Галапагосах на уровне Выше среднего, а не для галочки по соседним пригоркам и пляжам, где Вы реально что-то увидите и не будете разочарованы. В эту стоимость включено всё кроме перелёта в Эквадор и алкоголя. Вам осталось взять деньги на сувениры.

Состав группы/ Цена за 1 человека в составе группы /Стоимость тура на группу

Цена указана в $

1 человек--/--9900----/----9900

2 человека--/--6840---/---13680

3 человека--/--5800---/---17400

4 человека--/--5500---/---22000

5 человек--/---5180----/---25900

6 человек--/---4940 ---/---29640

7 человек--/---4770----/---33390

8 человек--/---4640---/----37120

Если вам интересно из чего сформирована такая цена -пишите и я вам обязательно отвечу в переписке или перезвоню!!!

14 дней в Эквадоре: Путешествие, которое меняет. Создано для тех, кто ищет не тур, а настоящее.

Это не экскурсия по расписанию и не тур, где вас водят по готовому маршруту. Это — двухнедельное погружение в страну вулканов, облачных лесов и океана. Здесь вы не будете туристом — вы станете гостем, которого ведут по самым сокровенным, настоящим местам.

Я не гид с флажком. Я ваш друг и проводник, который живет в Эквадоре и знает его изнутри. Я покажу его вам так, как показывают друзьям: честно, гибко, с душой и полной свободой выбора.

Галапагосские острова

Забудьте о группах по 30 человек. Мы будем там, где вода прозрачнее, животные ближе, а моменты — тише и глубже. Вы почувствуете мир таким, каким его видели первые исследователи: диким, чистым и невероятно живым.

Анды

Мы будем останавливаться, чтобы вдохнуть полной грудью, сфотографировать уходящую за горизонт долину или покормить с руки колибри. Здесь нет фразы По программе не положено. Есть только я знаю одно волшебное место, поехали?

Амазонка

Джунгли — это не аттракцион для туристов. Это древний мир, в который мы войдем как гости. Мягко и уважительно. И он откроется нам шепотом лиан, криками обезьян, сиянием звезд и мудростью людей, живущих в гармонии с природой.

Жизнь, а не достопримечательности

Сила этого путешествия — в деталях, которых нет в путеводителях.

Лучший горячий шоколад в кафе с видом на вечные горы.

Водопад, где мы будем одни на рассвете.

Искренние разговоры с местными, которые улыбаются глазами.

Это чувство, что Эквадор становится вашим, с каждым днем все ближе.

Вместо итога

14 дней в Эквадоре — это не отпуск. Это возвращение к себе настоящему. К природе, к свободе, к умению чувствовать мир без фильтров. Это путешествие, после которого вы станете спокойнее, счастливее и немного другим.

Если вы ищете не просто поездку, а опыт, который останется с вами навсегда, — ваше путешествие начинается здесь.