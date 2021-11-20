Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»

Приглашаю вас окунуться в эпоху блистательного XIX века, прогуляться по Гунгербургу - курорту, где...

Приглашаю вас окунуться в эпоху блистательного XIX века, прогуляться по Гунгербургу — курорту, где отдыхали члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели.

Вы полюбуетесь архитектурой, прикоснетесь к истории, увидите старинные открытки и украшения, некоторым из которых более 1 000 лет.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»

Что вы увидите 🤩

  • лечебница доктора Зальцмана
  • санаторий «Нарва- Йыэсуу»
  • место, где стоял дом главного дирижёра Мариинского театра Э. Направника
  • парк виллы директора Кренгольмской мануфактуры Э. Кольбе
  • Морской проспект
  • вилла «Capriccio»
  • беседка Чайковского
  • особняк основателя нарвской художественной галереи С. Лаврецова
  • дом, где останвливался в 1880-годы русский писатель Н. С. Лесков
  • дом купца Пантелеева, оформленный в уникальном стиле усть-наровского зодчества
  • Меррекюльская православная церковь
  • пансионат Solitude
  • дом нарвского купца Фадеева
  • уникальный павильон Д. Мамина-Сибиряка
  • дом эстонского писателя А. Х. Таммсааре
  • Луговой парк
  • курзал
  • башня санатория доктора Круга
  • пансионат Mon Repos
  • памятник гунгербужской купальнице
  • вилла Гончарова
  • места, где проводили свой отпуск художник И. Шишкин, поэты Саша Чёрный и Константин Бальмонт.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что Вас ждет

Окунитесь в эпоху блистательного XIX века, совершите прогулку по самому знаменитому северному курорту Российской империи — Гунгербургу (Нарва-Йыэсуу).
Место, где любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. В начале XX века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге — месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе».
Почувствуйте себя дамой в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком или джентльменом в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненном густым, сладковатым запахом китайских роз.
Вы полюбуетесь архитектурой, прикоснетесь к истории, увидите открытки и украшения, некоторым из которых более 1000 лет. Мы прочитаем исторические послания, которым более ста лет и поиграем в историческую игру.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.

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