Что Вас ждет

Окунитесь в эпоху блистательного XIX века, совершите прогулку по самому знаменитому северному курорту Российской империи — Гунгербургу (Нарва-Йыэсуу).

Место, где любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели. В начале XX века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге — месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе».

Почувствуйте себя дамой в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком или джентльменом в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненном густым, сладковатым запахом китайских роз.

Вы полюбуетесь архитектурой, прикоснетесь к истории, увидите открытки и украшения, некоторым из которых более 1000 лет. Мы прочитаем исторические послания, которым более ста лет и поиграем в историческую игру.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: