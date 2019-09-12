5 отзывов оставили туристы

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Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга

Прогуляйтесь по Нарва-Йыэсуу и ощутите дух прошлого. Истории, артефакты и иллюстрации помогут представить атмосферу курортной аристократии
На экскурсии по старинному Гунгербургу, известному курорту царских времён, вы окунётесь в атмосферу 19 века. Здесь отдыхали члены императорской семьи, художники и писатели.

Прогулка по территории комплекса, знакомство с историей Нарва-Йыэсуу, осмотр старинных артефактов и иллюстративных материалов помогут вам представить курортную аристократическую идиллию
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в атмосферу 19 века
  • 👒 Истории русской аристократии
  • 🎨 Встреча с искусством и культурой
  • 🏛 Уникальные исторические объекты
  • 📜 Интересные факты и артефакты

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Нарва-Йыэсуу - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться приятной атмосферой курорта и комфортно прогуляться по историческим местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга

Что можно увидеть

  • Лечебница доктора Зальцмана
  • Дом главного дирижёра Э. Направника
  • Парк виллы Э. Кольбе
  • Морской проспект и вилла «Capriccio»
  • Беседка Чайковского
  • Особняк С. Лаврецова
  • Дом Н.С. Лескова
  • Дом купца Пантелеева
  • Меррекюльская православная церковь
  • Пансионат «Solitude»
  • Дом нарвского купца Фадеева
  • Павильон Д. Мамина-Сибиряка
  • Дом А.Х. Таммсааре
  • Луговой парк
  • Курзал
  • Башня санатория доктора Круга
  • Пансионат «Mon Repos»
  • Памятник гунгербужской купальнице
  • Вилла Гончарова

Описание экскурсии

Атмосфера курортной идиллии русской интеллигенции

В начале 20 века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе». Гуляя по территории комплекса, вам будет легко представить даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком, или джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненному густым, сладковатым запахом китайских роз.

Возникновение Гунгербурга

Вы узнаете, как маленькая рыбацкая деревушка благодаря мэру Нарвы и Адольфу Гану, знаменитому промышленнику и политику, превратилась в курорт для богатой петербуржской и московской аристократии. Я расскажу вам о создании проекта, в котором принял участие лучший местный архитектор и известный ландшафтный дизайнер. Поговорим о планировке курорта, подходе к выбору видового сотава растений, искусственном декоративном острове, а также о шедевре деревянного зодчества, который, к сожалению, сгорел в начале 20 века. На экскурсии вы осмотрите выстроенный на его месте каменный кургаус и красивый резной дом, над оформлением которого трудился знаменитый русский художник Иван Билибин.

Исторические вехи и гости курорта

Вообразите, сколько историй хранит Нарва-Йыэсуу — в разное время здесь отдыхали писатели Лесков, Гончаров, Мамин-Сибиряк, Таммсааре, художники Шишкин, Дубовской, Мещерский, поэты Бальмонт, Случевский, Саша Чёрный, Северянин. Российский император Александр III вместе с великой княгиней Марией Фёдоровной посетили Гунгербург в 1890 году и заложили первый камень в знаменитый пятиглавый храм Св. Владимира. На прогулке вы услышите рассказы о том, как после 1918 года контингент публики на курорте поменялся и сюда стали приезжать из Финляндии, Швеции и самой Эстонии. Вы узнаете, как в 30-е годы Гунгербург стал очень гламурным эстонским курортом и как некоторые особняки превратились в шикарные пятизвёздочные отели.

Объекты курортного комплекса

  • лечебница доктора Зальцмана-Нарва-Йыэсуу санаторий (история знаменитых водяных и грязелечебниц);
  • место, где стоял дом главного дирижёра Мариинского театра Э. Направника;
  • парк виллы директора Кренгольмской мануфактуры Э. Кольбе,
  • морской проспект и вилла «Capriccio»;
  • беседка Чайковского и особняк основателя нарвской художественной галереи С. Лаврецова;
  • дом, где останавливался в 1880-годы Н. С. Лесков;
  • дом купца Пантелеева, оформленный в уникальном стиле усть-наровского зодчества;
  • Меррекюльская православная церковь;
  • пансионат «Solitude» и дом нарвского купца Фадеева,
  • уникальный павильон Д. Мамина-Сибиряка и дом эстонского писателя А. Х. Таммсааре;
  • луговой парк, курзал, башня санатория доктора Круга;
  • пансионат «Mon Repos» и памятник гунгербужской купальнице;
  • вилла Гончарова и места, где проводили свой отпуск художник И. Шишкин, поэты Саша Чёрный и Константин Бальмонт.

Организационные детали

Во время прогулки демонстрируются археологические артефакты, связанные с историей Гунгербурга, старинные открытки, украшения, а также аптекарские бутылочки знаменитых водолечебниц и санаториев начала XX века.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Нарве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 228 туристов
Я являюсь магистром исторических наук и сертифицированным гидом по городу Нарва и всему региону Ида-Вирумаа. Бесконечно люблю свой город и каждый раз открываю этот древний, средневековый и таинственный город вместе со своими гостями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Ожившая история в лицах,с помощью актерского таланта Александра,да еще в придачу настоящие артефакты прошлого- монеты,броши,кольца,а какие виды прошлого на открытках… и сколько неожиданно интересного мы узнали! Экскурсия прошла на одном дыхании,так что даже 5летний ребенок заинтересовался. Это лучшая экскурсия,на которой,я когда либо была. Спасибо большое Александру!!! Вот так бы нам историю в школах преподовали!
С уважением,Елена,Андрей и крошка Софи
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E
Замечательная, запоминающаяся, познавательная экскурсия! Александр великолепный рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Очень советую всем, кто интересуется историей города!
После экскурсии другими глазами смотришь на дома, мимо которых проходишь и на улицы, по которым гуляешь; перед глазами встают картины ушедшей эпохи, о которой так интересно и наглядно рассказал Александр. Большое спасибо!
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М
экскурсия была великолепна! Александр так увлечённо рассказывал, что два часа сорок минут (вместо заявленных двух) пролетели незаметно. Александр настоящий профессионал. экскурсия будет интересна как и тем кто впервые в Эстонии,так и тем, кто хорошо знает историю нарвы. бонус- из Нарвы ходят бесплатные автобусы.
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София
Александр! Спасибо за прекрасную экскурсию. Нас покорили Ваши глубокие знания, артистизм и огромная любовь к курорту Нарва - Йыэсуу. Хочется эту экскурсию повторить на «бис». Если приедем сюда ещё раз, то непременно пройдёмся с Вами по знакомому маршруту.
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И
Восторг! Интересно, познавательно, с юмором и очень эмоционально. Такая богатая история у небольшого эстонского городка. Александр, ещё раз спасибо. Нам очень понравилось!
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А
Экскурсия нам очень понравилось. Я бы хотела отрекомендовать её к каждому кто приезжает Нарва-Йыэсуу. Мы как будто бы побывали в старом Гунгербурге.
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