5 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для посещения Нарва-Йыэсуу - с июня по сентябрь. В это время можно насладиться приятной атмосферой курорта и комфортно прогуляться по историческим местам.

На экскурсии по старинному Гунгербургу, известному курорту царских времён, вы окунётесь в атмосферу 19 века. Здесь отдыхали члены императорской семьи, художники и писатели. Прогулка по территории комплекса, знакомство с историей Нарва-Йыэсуу, осмотр старинных артефактов и иллюстративных материалов помогут вам представить курортную аристократическую идиллию

Описание экскурсии

Атмосфера курортной идиллии русской интеллигенции

В начале 20 века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе». Гуляя по территории комплекса, вам будет легко представить даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком, или джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненному густым, сладковатым запахом китайских роз.

Возникновение Гунгербурга

Вы узнаете, как маленькая рыбацкая деревушка благодаря мэру Нарвы и Адольфу Гану, знаменитому промышленнику и политику, превратилась в курорт для богатой петербуржской и московской аристократии. Я расскажу вам о создании проекта, в котором принял участие лучший местный архитектор и известный ландшафтный дизайнер. Поговорим о планировке курорта, подходе к выбору видового сотава растений, искусственном декоративном острове, а также о шедевре деревянного зодчества, который, к сожалению, сгорел в начале 20 века. На экскурсии вы осмотрите выстроенный на его месте каменный кургаус и красивый резной дом, над оформлением которого трудился знаменитый русский художник Иван Билибин.

Исторические вехи и гости курорта

Вообразите, сколько историй хранит Нарва-Йыэсуу — в разное время здесь отдыхали писатели Лесков, Гончаров, Мамин-Сибиряк, Таммсааре, художники Шишкин, Дубовской, Мещерский, поэты Бальмонт, Случевский, Саша Чёрный, Северянин. Российский император Александр III вместе с великой княгиней Марией Фёдоровной посетили Гунгербург в 1890 году и заложили первый камень в знаменитый пятиглавый храм Св. Владимира. На прогулке вы услышите рассказы о том, как после 1918 года контингент публики на курорте поменялся и сюда стали приезжать из Финляндии, Швеции и самой Эстонии. Вы узнаете, как в 30-е годы Гунгербург стал очень гламурным эстонским курортом и как некоторые особняки превратились в шикарные пятизвёздочные отели.

Объекты курортного комплекса

лечебница доктора Зальцмана-Нарва-Йыэсуу санаторий (история знаменитых водяных и грязелечебниц);

место, где стоял дом главного дирижёра Мариинского театра Э. Направника;

парк виллы директора Кренгольмской мануфактуры Э. Кольбе,

морской проспект и вилла «Capriccio»;

беседка Чайковского и особняк основателя нарвской художественной галереи С. Лаврецова;

дом, где останавливался в 1880-годы Н. С. Лесков;

дом купца Пантелеева, оформленный в уникальном стиле усть-наровского зодчества;

Меррекюльская православная церковь;

пансионат «Solitude» и дом нарвского купца Фадеева,

уникальный павильон Д. Мамина-Сибиряка и дом эстонского писателя А. Х. Таммсааре;

луговой парк, курзал, башня санатория доктора Круга;

пансионат «Mon Repos» и памятник гунгербужской купальнице;

вилла Гончарова и места, где проводили свой отпуск художник И. Шишкин, поэты Саша Чёрный и Константин Бальмонт.

Организационные детали

Во время прогулки демонстрируются археологические артефакты, связанные с историей Гунгербурга, старинные открытки, украшения, а также аптекарские бутылочки знаменитых водолечебниц и санаториев начала XX века.