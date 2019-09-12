5 отзывов оставили туристы

Прогулка по территории комплекса, знакомство с историей Нарва-Йыэсуу, осмотр старинных артефактов и иллюстративных материалов помогут вам представить курортную аристократическую идиллию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в атмосферу 19 века
- 👒 Истории русской аристократии
- 🎨 Встреча с искусством и культурой
- 🏛 Уникальные исторические объекты
- 📜 Интересные факты и артефакты
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Лечебница доктора Зальцмана
- Дом главного дирижёра Э. Направника
- Парк виллы Э. Кольбе
- Морской проспект и вилла «Capriccio»
- Беседка Чайковского
- Особняк С. Лаврецова
- Дом Н.С. Лескова
- Дом купца Пантелеева
- Меррекюльская православная церковь
- Пансионат «Solitude»
- Дом нарвского купца Фадеева
- Павильон Д. Мамина-Сибиряка
- Дом А.Х. Таммсааре
- Луговой парк
- Курзал
- Башня санатория доктора Круга
- Пансионат «Mon Repos»
- Памятник гунгербужской купальнице
- Вилла Гончарова
Описание экскурсии
Атмосфера курортной идиллии русской интеллигенции
В начале 20 века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе». Гуляя по территории комплекса, вам будет легко представить даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком, или джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненному густым, сладковатым запахом китайских роз.
Возникновение Гунгербурга
Вы узнаете, как маленькая рыбацкая деревушка благодаря мэру Нарвы и Адольфу Гану, знаменитому промышленнику и политику, превратилась в курорт для богатой петербуржской и московской аристократии. Я расскажу вам о создании проекта, в котором принял участие лучший местный архитектор и известный ландшафтный дизайнер. Поговорим о планировке курорта, подходе к выбору видового сотава растений, искусственном декоративном острове, а также о шедевре деревянного зодчества, который, к сожалению, сгорел в начале 20 века. На экскурсии вы осмотрите выстроенный на его месте каменный кургаус и красивый резной дом, над оформлением которого трудился знаменитый русский художник Иван Билибин.
Исторические вехи и гости курорта
Вообразите, сколько историй хранит Нарва-Йыэсуу — в разное время здесь отдыхали писатели Лесков, Гончаров, Мамин-Сибиряк, Таммсааре, художники Шишкин, Дубовской, Мещерский, поэты Бальмонт, Случевский, Саша Чёрный, Северянин. Российский император Александр III вместе с великой княгиней Марией Фёдоровной посетили Гунгербург в 1890 году и заложили первый камень в знаменитый пятиглавый храм Св. Владимира. На прогулке вы услышите рассказы о том, как после 1918 года контингент публики на курорте поменялся и сюда стали приезжать из Финляндии, Швеции и самой Эстонии. Вы узнаете, как в 30-е годы Гунгербург стал очень гламурным эстонским курортом и как некоторые особняки превратились в шикарные пятизвёздочные отели.
Объекты курортного комплекса
- лечебница доктора Зальцмана-Нарва-Йыэсуу санаторий (история знаменитых водяных и грязелечебниц);
- место, где стоял дом главного дирижёра Мариинского театра Э. Направника;
- парк виллы директора Кренгольмской мануфактуры Э. Кольбе,
- морской проспект и вилла «Capriccio»;
- беседка Чайковского и особняк основателя нарвской художественной галереи С. Лаврецова;
- дом, где останавливался в 1880-годы Н. С. Лесков;
- дом купца Пантелеева, оформленный в уникальном стиле усть-наровского зодчества;
- Меррекюльская православная церковь;
- пансионат «Solitude» и дом нарвского купца Фадеева,
- уникальный павильон Д. Мамина-Сибиряка и дом эстонского писателя А. Х. Таммсааре;
- луговой парк, курзал, башня санатория доктора Круга;
- пансионат «Mon Repos» и памятник гунгербужской купальнице;
- вилла Гончарова и места, где проводили свой отпуск художник И. Шишкин, поэты Саша Чёрный и Константин Бальмонт.
Организационные детали
Во время прогулки демонстрируются археологические артефакты, связанные с историей Гунгербурга, старинные открытки, украшения, а также аптекарские бутылочки знаменитых водолечебниц и санаториев начала XX века.
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Отзывы и рейтинг
С уважением,Елена,Андрей и крошка Софи
После экскурсии другими глазами смотришь на дома, мимо которых проходишь и на улицы, по которым гуляешь; перед глазами встают картины ушедшей эпохи, о которой так интересно и наглядно рассказал Александр. Большое спасибо!