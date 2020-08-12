5 отзывов оставили туристы

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Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга

Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
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65 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
5
Aleksandr
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Aleksandr – Гид в Нарве
На экскурсии по старинному и богатому Гунгербургу, известному в царские времена курорту, вы погрузитесь в эпоху блистательного 19 века.

Здесь любили проводить отпуск члены императорской семьи, знаменитые художники, поэты и писатели.

Вы познакомитесь с историей Нарва-Йыэсуу, прогуляетесь 👣 по территории комплекса, увидите старинные артефакты и рассмотрите иллюстративные материалы, которые вам помогут лучше представить атмосферу курортной аристократической идиллии.
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга

Что вас ожидает

Атмосфера курортной идиллии русской интеллигенции
В начале 20 века говорили: «Если ты летом не бывал в Гунгербурге, месте, где собирался весь цвет русской интеллигенции, то у тебя лета не было вовсе». Гуляя по территории комплекса, вам будет легко представить даму в прекрасной шляпке, украшенной игривой лентой, которая прячется от солнца под зонтиком, или джентльмена в элегантном костюме с котелком на голове, которые гуляют по курорту, наполненному густым, сладковатым запахом китайских роз.

Возникновение Гунгербурга
Вы узнаете, как маленькая рыбацкая деревушка благодаря мэру Нарвы и Адольфу Гану, знаменитому промышленнику и политику, превратилась в курорт для богатой петербуржской и московской аристократии. Я расскажу вам о создании проекта, в котором принял участие лучший местный архитектор и известный ландшафтный дизайнер. Поговорим о планировке курорта, подходе к выбору видового сотава растений, искусственном декоративном острове, а также о шедевре деревянного зодчества, который, к сожалению, сгорел в начале 20 века. На экскурсии вы осмотрите выстроенный на его месте каменный кургаус и красивый резной дом, над оформлением которого трудился знаменитый русский художник Иван Билибин.

Исторические вехи и гости курорта
Вообразите, сколько историй хранит Нарва-Йыэсуу — в разное время здесь отдыхали писатели Лесков, Гончаров, Мамин-Сибиряк, Таммсааре, художники Шишкин, Дубовской, Мещерский, поэты Бальмонт, Случевский, Саша Чёрный, Северянин. Российский император Александр III вместе с великой княгиней Марией Фёдоровной посетили Гунгербург в 1890 году и заложили первый камень в знаменитый пятиглавый храм Св.Владимира. На прогулке вы услышите рассказы о том, как после 1918 года контингент публики на курорте поменялся и сюда стали приезжать из Финляндии, Швеции и самой Эстонии. Вы узнаете, как в 30-е годы Гунгербург стал очень гламурным эстонским курортом и как некоторые особняки превратились в шикарные пятизвёздочные отели.

Объекты курортного комплекса

  • лечебница доктора Зальцмана-Нарва-Йыэсуу санаторий (история знаменитых водяных и грязелечебниц);
  • место, где стоял дом главного дирижёра Мариинского театра Э. Направника;
  • парк виллы директора Кренгольмской мануфактуры Э. Кольбе,
  • морской проспект и вилла «Capriccio»;
  • беседка Чайковского и особняк основателя нарвской художественной галереи С. Лаврецова;
  • дом, где останавливался в 1880-годы Н.С. Лесков;
  • дом купца Пантелеева, оформленный в уникальном стиле усть-наровского зодчества;
  • Меррекюльская православная церковь;
  • пансионат «Solitude» и дом нарвского купца Фадеева,
  • уникальный павильон Д. Мамина-Сибиряка и дом эстонского писателя А. Х. Таммсааре;
  • луговой парк, курзал, башня санатория доктора Круга;
  • пансионат «Mon Repos» и памятник гунгербужской купальнице;
  • вилла Гончарова и места, где проводили свой отпуск художник И. Шишкин, поэты Саша Чёрный и Константин Бальмонт.

Организационные детали

Во время прогулки демонстрируются археологические артефакты, связанные с историей Гунгербурга, старинные открытки, украшения, а также аптекарские бутылочки знаменитых водолечебниц и санаториев начала XX века.

Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aleksandr
Aleksandr
Я являюсь магистром исторических наук и сертифицированным гидом по городу Нарва и всему региону Ида-Вирумаа. Бесконечно люблю свой город и каждый раз открываю этот древний, средневековый и таинственный город вместе со своими гостями!
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5 отзывов оставили туристы

12 августа 2020
Александр! Спасибо за прекрасную экскурсию. Нас покорили Ваши глубокие знания, артистизм и огромная любовь к курорту Нарва - Йыэсуу. Хочется эту экскурсию повторить на «бис». Если приедем сюда ещё раз, то непременно пройдёмся с Вами по знакомому маршруту.
12 сентября 2019
Ожившая история в лицах, с помощью актерского таланта Александра, да еще в придачу настоящие артефакты прошлого- монеты, броши, кольца, а какие виды прошлого на открытках... и сколько неожиданно интересного мы узнали. ! Экскурсия прошла на одном дыхании, так что даже 5летний ребенок заинтересовался. Это лучшая экскурсия, на которой, я когда либо была. Спасибо большое Александру!!!Вот так бы нам историю в школах преподовали! С уважением, Елена, Андрей и крошка Софи
28 августа 2019
экскурсия была великолепна! Александр так увлечённо рассказывал, что два часа сорок минут (вместо заявленных двух) пролетели незаметно. Александр настоящий профессионал. экскурсия будет интересна как и тем кто впервые в Эстонии, так и тем, кто хорошо знает историю нарвы. бонус- из Нарвы ходят бесплатные автобусы.
22 июля 2019
Отличная экскурсия! 👍🏼👍🏼👍🏼!
8 июля 2019
Экскурсия нам очень понравилось. Я бы хотела отрекомендовать её к каждому кто приезжает Нарва-Йыэсуу. Мы как будто бы побывали в старом Гунгербурге.

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За свою почти 1000-летнюю историю Нарва, расположенная на границе двух цивилизаций, часто становилась ареной действий крупных событий — каждая война в регионе прошла через город. За него сражался и Иван Грозный, и Пётр I, пытаясь открыть «окно в Европу» для России. Он служил входом для кораблей викингов, следовавших путём из «варяг в греки», позже здесь обосновались крестоносцы, в эпоху Шведской империи Нарва приобрела особенный стиль «северное барокко». Во время экскурсии я познакомлю вас с главными достопримечательностями, расскажу несколько интересных легенд, а также покажу специально подобранные иллюстративные материалы, которые помогут вам лучше понять город и его жителей.

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