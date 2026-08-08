Индивидуальная
до 10 чел.
По легендам Старой Нарвы
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга
Прогуляйтесь по Нарва-Йыэсуу и ощутите дух прошлого. Истории, артефакты и иллюстрации помогут представить атмосферу курортной аристократии
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
Начало: Памятник «Шведский лев»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
€125 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нарвские тайны барона Мюнхаузена
Начало: Памятник «Шведский лев»
Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
21 авг в 14:00
21 сен в 14:00
€125 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нарве
Самые популярные экскурсии в Нарве
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Сколько стоит экскурсия по Нарве в августе 2026
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