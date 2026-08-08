Найдено 4 экскурсии в Нарве на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 37 отзывов Индивидуальная до 10 чел. По легендам Старой Нарвы Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком от €120 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 8 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга Прогуляйтесь по Нарва-Йыэсуу и ощутите дух прошлого. Истории, артефакты и иллюстрации помогут представить атмосферу курортной аристократии от €120 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы Начало: Памятник «Шведский лев» Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время. €125 за всё до 50 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Нарвские тайны барона Мюнхаузена Начало: Памятник «Шведский лев» Расписание: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время €125 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Нарве Самые популярные экскурсии в Нарве По легендам Старой Нарвы; Нарва-Йыэсуу - по старинным открыткам из Гунгербурга; Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы; Нарвские тайны барона Мюнхаузена. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4: Сколько стоит экскурсия по Нарве в августе 2026 Сейчас в Нарве можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 125. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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