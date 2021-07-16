Все экскурсии в Нарве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нарве – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 43 ⭐ отзыва, цены от €65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нарве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Эстонии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
По легендам Старой Нарвы
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
Последние отзывы «Экскурсии Нарвы»
- EEllen16 июля 2021Замечательная, запоминающаяся, познавательная экскурсия! Александр великолепный рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Очень советую всем, кто интересуется историей города. После экскурсии другими глазами смотришь на дома, мимо которых проходишь и на улицы, по которым гуляешь; перед глазами встают картины ушедшей эпохи, о которой так интересно и наглядно рассказал Александр. Большое спасибо!
- AAnastasia3 июля 2021Нам очень понравился гид, интересно рассказывал, рекомендую.
- ИИнгрид4 июня 2021Восторг! Интересно, познавательно, с юмором и очень эмоционально. Такая богатая история у небольшого эстонского городка. Александр, ещё раз спасибо. Нам очень понравилось!
- ЕЕлена12 октября 2020Прекрасный гид, очень доступно рассказывает материал.
- ТТатьяна20 июля 2020Получили огромное удовольствие от экскурсии! СПАСИБО!
- ММария3 марта 2020Александр прекрасный гид, 2 часа пролетели не заметно. Очень интересный рассказ о Нарве и ее жителях. Всем рекомендую, а Александру огромное спасибо.