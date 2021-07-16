Отзыв на: Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга E Ellen 5 Замечательная, запоминающаяся, познавательная экскурсия! Александр великолепный рассказчик, 2 часа пролетели незаметно. Очень советую всем, кто интересуется историей города. После экскурсии другими глазами смотришь на дома, мимо которых проходишь и на улицы, по которым гуляешь; перед глазами встают картины ушедшей эпохи, о которой так интересно и наглядно рассказал Александр. Большое спасибо!

Отзыв на: По легендам Старой Нарвы A Anastasia 5 Нам очень понравился гид, интересно рассказывал, рекомендую.

Отзыв на: Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга И Ингрид 5 Восторг! Интересно, познавательно, с юмором и очень эмоционально. Такая богатая история у небольшого эстонского городка. Александр, ещё раз спасибо. Нам очень понравилось!

Отзыв на: Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга Е Елена 5 Прекрасный гид, очень доступно рассказывает материал.

Отзыв на: По легендам Старой Нарвы Т Татьяна 5 Получили огромное удовольствие от экскурсии! СПАСИБО!