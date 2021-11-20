Что Вас ждет

Мы прогуляемся по Кренгольмскому району города Нарва.

Кренгольмская мануфактура, заложенная в 1857 году, стала крупнейшей ткацкой мануфактурой мира к началу XX века, на ней трудилось 10 тысяч человек.

В 1900 году продукция Кренгольмской мануфактуры выиграла Гран-при Всемирной выставки промышленных товаров, которая проводилась в Париже.

Мануфактура владела собственными школами, больницами, церквями, кладбищами, пекарнями. Это был город в городе! Вот по этому городу мы с вами и прогуляемся, дорогие мои друзья.

Маршрут экскурсии: Железнодорожный вокзал, здание бывшего отеля «Нью- Йорк», кренгольмская тюрьма и полицейский участок, памятник В. Герасимову, «новая деревня» и рынок, кренгольмский родильный дом и больница, дома директоров Карра и Шоукросса, водонапорная башня с часами, вид на сухое русло реки Нарва и Кренгольмский остров, дома директоров ткацкого и прядильного производства, здание Йоальской фабрики.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: