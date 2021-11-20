Кренгольм - город барона фон Кноппа

Мы прогуляемся по Кренгольмскому району города Нарва

Мы прогуляемся по Кренгольмскому району города Нарва.

Узнаем историю появления Кренгольмской мануфактуры.

Я расскажу о произвдстве, достижениях и масштабах владений предприятия.

Это был город в городе! Вот по этому городу мы с вами и прогуляемся, дорогие мои друзья.
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Кренгольм - город барона фон Кноппа
Кренгольм - город барона фон Кноппа

Что вы увидите 🤩

  • железнодорожный вокзал
  • здание бывшего отеля «Нью- Йорк»
  • кренгольмская тюрьма и полицейский участок
  • памятник В. Герасимову
  • «новая деревня» и рынок
  • кренгольмский родильный дом и больница
  • дома директоров Карра и Шоукросса
  • водонапорная башня с часами
  • вид на сухое русло реки Нарва и Кренгольмский остров
  • дома директоров ткацкого и прядильного производства
  • здание Йоальской фабрики.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что Вас ждет
Мы прогуляемся по Кренгольмскому району города Нарва.
Кренгольмская мануфактура, заложенная в 1857 году, стала крупнейшей ткацкой мануфактурой мира к началу XX века, на ней трудилось 10 тысяч человек.
В 1900 году продукция Кренгольмской мануфактуры выиграла Гран-при Всемирной выставки промышленных товаров, которая проводилась в Париже.
Мануфактура владела собственными школами, больницами, церквями, кладбищами, пекарнями. Это был город в городе! Вот по этому городу мы с вами и прогуляемся, дорогие мои друзья.
Маршрут экскурсии: Железнодорожный вокзал, здание бывшего отеля «Нью- Йорк», кренгольмская тюрьма и полицейский участок, памятник В. Герасимову, «новая деревня» и рынок, кренгольмский родильный дом и больница, дома директоров Карра и Шоукросса, водонапорная башня с часами, вид на сухое русло реки Нарва и Кренгольмский остров, дома директоров ткацкого и прядильного производства, здание Йоальской фабрики.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.

Еще несколько похожих предложений в Нарве

По легендам Старой Нарвы
Индивидуальная экскурсия
5
35
65
за 1-10 чел.
По легендам Старой Нарвы
👣 Пешеходная
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
Индивидуальная экскурсия
5
8
65
за 1-10 чел.
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
👣 Пешеходная
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...

Александр О. проводит ещё 3 экскурсии

«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
👣 Пешеходная
Мы совершим пешехолную прогулку по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет
20 ноя
21 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
👣 Пешеходная
Мы прогуляемся по Нарве, я расскажу старинные городские легенды про рыцаря-знаменосца, даму и...
20 ноя
21 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
👣 Пешеходная
Приглашаю вас окунуться в эпоху блистательного XIX века, прогуляться по Гунгербургу - курорту, где...
20 ноя
21 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нарве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нарве
🇪🇪