Что Вас ждет

Все мы знаем знаменитого барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена с детства! Невероятный рассказчик и фантазёр! Но знали ли вы, что многие весёлые приключения Мюнхгаузена произошли в Нарве?

Через Нарву он сопровождал будущую императрицу Екатерину II в. Петербург и здесь впервые серьёзно влюбился. Ох, чего не сделаешь для любимой: «В окрестностях Нарвы было много чибисов и, разумеется, много болот и заболоченных мест. Моя невеста больше всего в жизни любила яйца чибисов. Однажды я здорово забрался в самую топь, нашел множество гнезд с яйцами, опустошил их и положил в свою охотничью сумку. И вдруг я угодил в такое место, где сразу же, не понимая как, провалился по шею… »

Я расскажу окончание этой истории и многие другие нарвские приключения барона.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: