мост, где мог проезжать Мюнхгаузен, следуя из Риги в Петербург
лестница Гана
бастион «Пакс»
парк «Тёмный сад»
улица Рыцарская
Ратуша и Ратушная площадь.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что Вас ждет
Все мы знаем знаменитого барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена с детства! Невероятный рассказчик и фантазёр! Но знали ли вы, что многие весёлые приключения Мюнхгаузена произошли в Нарве?
Через Нарву он сопровождал будущую императрицу Екатерину II в. Петербург и здесь впервые серьёзно влюбился. Ох, чего не сделаешь для любимой: «В окрестностях Нарвы было много чибисов и, разумеется, много болот и заболоченных мест. Моя невеста больше всего в жизни любила яйца чибисов. Однажды я здорово забрался в самую топь, нашел множество гнезд с яйцами, опустошил их и положил в свою охотничью сумку. И вдруг я угодил в такое место, где сразу же, не понимая как, провалился по шею… »
Я расскажу окончание этой истории и многие другие нарвские приключения барона.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит?
услуги гида.
Что не входит?
личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Александр О.
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