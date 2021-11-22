Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что Вас ждет
Мы начнем свое путешествие у бастиона «Виктория», увидим казематы крепости, пройдем по Кузнечной улице, полюбуемся на церковь Св. Владимира и Владимирскую школу. Узнаем, где были Королевские ворота и Сенной рынок.
Я расскажу какие тайны хранили подвалы «Персидского дома» в Нарве и почему ганзейских «золотой корабль» затонувший на реке Нарове так и не был найден.
Вы узнаете какие сокровища были спрятаны городским магистратом во время Северной войны в подземных туннелях под Сенным рынком и куда делись знаменитые нарвские изразцы?
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.
Экскурсия не проходит внутри казематов бастиона «Виктория».
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит?
услуги гида.
Что не входит?
личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti
Завершение: Бастион «Виктория» в Нарвском речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Александр О.
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