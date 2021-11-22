Что Вас ждет

Мы начнем свое путешествие у бастиона «Виктория», увидим казематы крепости, пройдем по Кузнечной улице, полюбуемся на церковь Св. Владимира и Владимирскую школу. Узнаем, где были Королевские ворота и Сенной рынок.

Я расскажу какие тайны хранили подвалы «Персидского дома» в Нарве и почему ганзейских «золотой корабль» затонувший на реке Нарове так и не был найден.

Вы узнаете какие сокровища были спрятаны городским магистратом во время Северной войны в подземных туннелях под Сенным рынком и куда делись знаменитые нарвские изразцы?

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

Экскурсия не проходит внутри казематов бастиона «Виктория».

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: