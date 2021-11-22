Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий

Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Нарвы

Я приглашаю вас прогуляться по историческому центру Нарвы.

Вы узнаете тайны бастионов и подземелий, спрятанных сокровищ и затонувших в Нарове кораблей.

Мы пройдем по улицам Старого города, я покажу насколько изменился город после Второй мировой войны.
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий
Тайна «Персидского дома» и другие истории нарвских подземелий

Что вы увидите 🤩

  • казематы бастиона Виктория
  • улица Кузнечная
  • церковь Св. Владимира
  • Владимирская школа
  • улица Вестервалли
  • место, где стояли Королевские ворота
  • дом барона фон Велио
  • улица Ровянная
  • место, где был Сенной рынок
  • Ратушная площадь
  • средневековая городская стена
  • здание кинотеатра «Скейтинг»
  • офицерское казино
  • Койдула 3а
  • лестница Гана
  • подножие бастиона «Пакс»
  • подножие бастиона «Виктория».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что Вас ждет

Мы начнем свое путешествие у бастиона «Виктория», увидим казематы крепости, пройдем по Кузнечной улице, полюбуемся на церковь Св. Владимира и Владимирскую школу. Узнаем, где были Королевские ворота и Сенной рынок.
Я расскажу какие тайны хранили подвалы «Персидского дома» в Нарве и почему ганзейских «золотой корабль» затонувший на реке Нарове так и не был найден.
Вы узнаете какие сокровища были спрятаны городским магистратом во время Северной войны в подземных туннелях под Сенным рынком и куда делись знаменитые нарвские изразцы?
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.
Экскурсия не проходит внутри казематов бастиона «Виктория».

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Pimeaia 1, Narva, 20306 Ida-Viru Maakond, Eesti
Завершение: Бастион «Виктория» в Нарвском речном порту
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нарвы

🎩Индивидуальные👣Пешеходная🔭ОбзорныеЗолотое кольцо Абхазии🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Нарве

Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
для 10 чел.
5
8
65
за 1-10 чел.
Нарва-Йыэсуу — по старинным открыткам из Гунгербурга
👣 Пешеходная
Прогулка по самому знаменитому северному курорту Российской империи
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
По легендам Старой Нарвы
для 10 чел.
5
35
65
за 1-10 чел.
По легендам Старой Нарвы
👣 Пешеходная
Обзорная интерактивная экскурсия с профессиональным историком
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...

Александр О. проводит ещё 6 экскурсий

Нарвские тайны барона Мюнхаузена
для 10 чел.
65
за 1-10 чел.
Нарвские тайны барона Мюнхаузена
👣 Пешеходная
Все мы знаем знаменитого барона Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена с детства! Невероятный...
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
для 50 чел.
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
Средневековая Нарва: викинги и крестоносцы
👣 Пешеходная
Добро пожаловать в средневековую Нарву, в эпоху крестоносцев и рыцарей
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
для 50 чел.
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
👣 Пешеходная
Мы совершим пешехолную прогулку по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Кренгольм - город барона фон Кноппа
для 10 чел.
65
за 1-10 чел.
Кренгольм - город барона фон Кноппа
👣 Пешеходная
Мы прогуляемся по Кренгольмскому району города Нарва
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
для 50 чел.
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
👣 Пешеходная
Мы прогуляемся по Нарве, я расскажу старинные городские легенды про рыцаря-знаменосца, даму и...
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
для 50 чел.
2ч 30м
65
за 1-50 чел.
Гунгербург - «жемчужина Балтийского моря»
👣 Пешеходная
Приглашаю вас окунуться в эпоху блистательного XIX века, прогуляться по Гунгербургу - курорту, где...
22 ноя
23 ноя
24 ноя
ещё...
по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нарве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нарве
🇪🇪