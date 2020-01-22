Последние данные о коронавирусе в Европе
- Заразилось 1 089 256
- Умерло 101 836
- Выздоровело 309 495
- В тяжелом состоянии 25 395
- Болеют сейчас 677 925
- Летальность 9.35%около 93 чел. на 1000 заболевших
В Европе находится 45.25% (1 089 256 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 25 395 в тяжелом или критическом состоянии, 101 836 умерло, 309 495 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 677 925 человек
По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143
Сколько заболевших коронавирусом в Европе
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Европе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Европе и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Европе от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Тенденция новых заболеваний и смертей в Европе
График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.
Статистика в таблице по зараженным на территории Европы по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Зараженных
|Умерших
|Летальность
|Выздоровевших
|Осталось зараженных
|20 апр 2020
|1 089 256
|101 836
|—
|309 495
|—677 925
|19 апр 2020
|1 089 256+29218+3%
|101 836+2558+3%
|0.38%
|309 495+10796+4%
|▲677 925+15864
|18 апр 2020
|1 060 038+30824+3%
|99 278+3050+3%
|0.46%
|298 699+9636+3%
|▲662 061+18138
|17 апр 2020
|1 029 214+32674+3%
|96 228+4004+4%
|0.62%
|289 063+14114+5%
|▲643 923+14556
|16 апр 2020
|996 540+25783+3%
|92 224+3905+4%
|0.62%
|274 949+17327+7%
|▲629 367+4551
|15 апр 2020
|970 757+33469+4%
|88 319+4601+5%
|0.74%
|257 622+14812+6%
|▲624 816+14056
|14 апр 2020
|937 288+29902+3%
|83 718+3729+5%
|0.61%
|242 810+11208+5%
|▲610 760+14965
|13 апр 2020
|907 386+26276+3%
|79 989+3221+4%
|0.54%
|231 602+10398+5%
|▲595 795+12657
|12 апр 2020
|881 110+28211+3%
|76 768+3143+4%
|0.54%
|221 204+11077+5%
|▲583 138+13991
|11 апр 2020
|852 899+32790+4%
|73 625+3562+5%
|0.63%
|210 127+13345+7%
|▲569 147+15883
|10 апр 2020
|820 109+41257+5%
|70 063+4245+6%
|0.77%
|196 782+11462+6%
|▲553 264+25550
|9 апр 2020
|778 852+33936+5%
|65 818+4552+7%
|0.86%
|185 320+16958+10%
|▲527 714+12426
|8 апр 2020
|744 916+34503+5%
|61 266+3862+7%
|0.75%
|168 362+21748+15%
|▲515 288+8893
|7 апр 2020
|710 413+36251+5%
|57 404+4766+9%
|0.94%
|146 614+15830+12%
|▲506 395+15655
|6 апр 2020
|674 162+28389+4%
|52 638+3420+7%
|0.7%
|130 784+7525+6%
|▲490 740+17444
|5 апр 2020
|645 773+30828+5%
|49 218+3033+7%
|0.64%
|123 259+8967+8%
|▲473 296+18828
|4 апр 2020
|614 945+36922+6%
|46 185+3928+9%
|0.86%
|114 292+11075+11%
|▲454 468+21919
|3 апр 2020
|578 023+55036+11%
|42 257+4161+11%
|0.96%
|103 217+11296+12%
|▲432 549+39579
|2 апр 2020
|522 987+35352+7%
|38 096+4440+13%
|1.13%
|91 921+13300+17%
|▲392 970+17612
|1 апр 2020
|487 635+36719+8%
|33 656+3395+11%
|0.9%
|78 621+11702+17%
|▲375 358+21622
|31 мар 2020
|450 916+35129+8%
|30 261+3227+12%
|0.91%
|66 919+8543+15%
|▲353 736+23359
|30 мар 2020
|415 787+30548+8%
|27 034+2827+12%
|0.86%
|58 376+9380+19%
|▲330 377+18341
|29 мар 2020
|385 239+29144+8%
|24 207+2540+12%
|0.81%
|48 996+6385+15%
|▲312 036+20219
|28 мар 2020
|356 095+36625+11%
|21 667+2710+14%
|0.93%
|42 611+6474+18%
|▲291 817+27441
|27 мар 2020
|319 470+35630+13%
|18 957+2561+16%
|0.97%
|36 137+6499+22%
|▲264 376+26570
|26 мар 2020
|283 840+34966+14%
|16 396+2217+16%
|0.93%
|29 638+6145+26%
|▲237 806+26604
|25 мар 2020
|248 874+29733+14%
|14 179+2084+17%
|0.99%
|23 493+3737+19%
|▲211 202+23912
|24 мар 2020
|219 141+23677+12%
|12 095+1759+17%
|0.94%
|19 756+6961+54%
|▲187 290+14957
|23 мар 2020
|195 464+25480+15%
|10 336+1526+17%
|0.89%
|12 795
|▲172 333+23954
|22 мар 2020
|169 984+19137+13%
|8810+1319+18%
|0.89%
|12 795+3799+42%
|▲148 379+14019
|21 мар 2020
|150 847+21481+17%
|7491+1428+24%
|1.06%
|8996+2554+40%
|▲134 360+17499
|20 мар 2020
|129 366+20524+19%
|6063+1187+24%
|1.02%
|6442+532+9%
|▲116 861+18805
|19 мар 2020
|108 842+18383+20%
|4876+864+22%
|0.88%
|5910+460+8%
|▲98 056+17059
|18 мар 2020
|90 459+13655+18%
|4012+621+18%
|0.77%
|5450+1240+29%
|▲80 997+11794
|17 мар 2020
|76 804+11139+17%
|3391+582+21%
|0.84%
|4210+735+21%
|▲69 203+9822
|16 мар 2020
|65 665+10772+20%
|2809+515+22%
|0.87%
|3475+470+16%
|▲59 381+9787
|15 мар 2020
|54 893+8389+18%
|2294+482+27%
|0.97%
|3005+387+15%
|▲49 594+7520
|14 мар 2020
|46 504+8197+21%
|1812+281+18%
|0.67%
|2618+874+50%
|▲42 074+7042
|13 мар 2020
|38 307+14118+58%
|1531+568+59%
|1.62%
|1744+432+33%
|▲35 032+13118
|12 мар 2020
|24 189+736+3%
|963+4+0.42%
|0.02%
|1312+1+0.08%
|▲21 914+731
|11 мар 2020
|23 453+5061+28%
|959+243+34%
|1.15%
|1311+483+58%
|▲21 183+4335
|10 мар 2020
|18 392+3405+23%
|716+194+37%
|1.15%
|828+7+1%
|▲16 848+3204
|9 мар 2020
|14 987+2782+23%
|522+111+27%
|0.81%
|821+109+15%
|▲13 644+2562
|8 мар 2020
|12 205+2544+26%
|411+152+59%
|1.37%
|712+34+5%
|▲11 082+2358
|7 мар 2020
|9661+2144+29%
|259+43+20%
|0.49%
|678+107+19%
|▲8724+1994
|6 мар 2020
|7517+1775+31%
|216+56+35%
|0.83%
|571+111+24%
|▲6730+1608
|5 мар 2020
|5742+1401+32%
|160+46+40%
|0.9%
|460+138+43%
|▲5122+1217
|4 мар 2020
|4341+982+29%
|114+29+34%
|0.74%
|322+118+58%
|▲3905+835
|3 мар 2020
|3359+629+23%
|85+30+55%
|0.98%
|204+13+7%
|▲3070+586
|2 мар 2020
|2730+527+24%
|55+19+53%
|0.76%
|191+66+53%
|▲2484+442
|1 мар 2020
|2203+737+50%
|36+5+16%
|0.24%
|125+37+42%
|▲2042+695
|29 фев 2020
|1466+372+34%
|31+8+35%
|0.59%
|88+1+1%
|▲1347+363
|28 фев 2020
|1094+289+36%
|23+4+21%
|0.41%
|87+1+1%
|▲984+284
|27 фев 2020
|805+264+49%
|19+5+36%
|0.71%
|86+43+100%
|▲700+216
|26 фев 2020
|541+160+42%
|14+3+27%
|0.62%
|43+3+8%
|▲484+154
|25 фев 2020
|381+104+38%
|11+3+38%
|0.91%
|40+7+21%
|▲330+94
|24 фев 2020
|277+78+39%
|8+4+100%
|1.69%
|33-1
|▲236+75
|23 фев 2020
|199+93+88%
|4+1+33%
|0.62%
|34+1+3%
|▲161+91
|22 фев 2020
|106+42+66%
|3+1+50%
|1.43%
|33+1+3%
|▲70+40
|21 фев 2020
|64+17+36%
|2+1+100%
|3.33%
|32+2+7%
|▲30+14
|18 фев 2020
|47
|1
|—
|30+11+58%
|▼16-11
|17 фев 2020
|47
|1
|—
|19+1+6%
|▼27-1
|16 фев 2020
|47
|1
|—
|18+7+64%
|▼28-7
|15 фев 2020
|47+1+2%
|1+1
|2.86%
|11+4+57%
|▼35-4
|13 фев 2020
|46
|0
|—
|7+1+17%
|▼39-1
|12 фев 2020
|46+1+2%
|0
|—
|6+6
|▼40-5
|11 фев 2020
|45+2+5%
|0
|—
|0
|▲45+2
|10 фев 2020
|43+5+13%
|0
|—
|0
|▲43+5
|9 фев 2020
|38+2+6%
|0
|—
|0
|▲38+2
|8 фев 2020
|36+5+16%
|0
|—
|0
|▲36+5
|7 фев 2020
|31+3+11%
|0
|—
|0
|▲31+3
|4 фев 2020
|28+1+4%
|0
|—
|0
|▲28+1
|3 фев 2020
|27+2+8%
|0
|—
|0
|▲27+2
|2 фев 2020
|25+2+9%
|0
|—
|0
|▲25+2
|1 фев 2020
|23+5+28%
|0
|—
|0
|▲23+5
|31 янв 2020
|18+8+80%
|0
|—
|0
|▲18+8
|29 янв 2020
|10+2+25%
|0
|—
|0
|▲10+2
|28 янв 2020
|8+4+100%
|0
|—
|0
|▲8+4
|27 янв 2020
|4+1+33%
|0
|—
|0
|▲4+1
|25 янв 2020
|3+1+50%
|0
|—
|0
|▲3+1
|24 янв 2020
|2+2
|0
|—
|0
|▲2+2
|22 янв 2020
|0
|0
|—
|0
|—0
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Европе по дням
Европа и 5 стран в сравнении на 20 апреля 2020
Статистика заражений в 216 странах и регионах мира
В таблице показаны изменения и данные на 20 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.
|№
|Страна
|Заразилось
|Умерло
|Летальность
|Выздоровело
|Осталось зараженных
|Проведено тестов
|Обновлено
|–
|Мир
|2 407 340+1569+0.07%
|165 069+60+0.04%
|6.86%
|625 128+8318+1%
|▼1 617 143-6809
|20 623 212+57451
|20.04.2020 06:40
|–
|Европа
|1 089 256
|101 836
|9.35%
|309 495
|—677 925
|—
|20.04.2020 03:41
|–
|Северная Америка
|820 732+1453+0.18%
|43 369+54+0.12%
|5.28%
|86 883+47+0.05%
|▲690 480+1352
|—
|20.04.2020 06:40
|1
|США
|764 265+433+0.06%
|40 565+12+0.03%
|5.31%
|71 012+9+0.01%
|▲652 688+412
|3 861 596+47
|20.04.2020 06:01
|–
|Азия
|383 182+25+0.01%
|14 788+2+0.01%
|3.86%
|180 705+94+0.05%
|▼187 689-71
|—
|20.04.2020 04:41
|2
|Испания
|198 674
|20 453
|10.29%
|77 357
|—100 864
|930 230
|20.04.2020 03:41
|3
|Италия
|178 972
|23 660
|13.22%
|47 055
|—108 257
|1 356 541
|20.04.2020 03:41
|4
|Франция
|152 894
|19 718
|12.9%
|36 578
|—96 598
|463 662
|20.04.2020 03:41
|5
|Германия
|145 742
|4642
|3.19%
|88 000
|—53 100
|1 728 357
|20.04.2020 03:41
|6
|Великобритания
|120 067
|16 060
|13.38%
|—
|—104 007
|482 063
|20.04.2020 03:41
|7
|Турция
|86 306
|2017
|2.34%
|11 976
|—72 313
|634 277
|20.04.2020 03:41
|8
|Китай
|82 747+12+0.01%
|4632
|5.6%
|77 084+22+0.03%
|▼1031-10
|—
|20.04.2020 04:01
|–
|Южная Америка
|82 308+56+0.07%
|3850+1+0.03%
|4.68%
|36 334+8109+29%
|▼42 124-8054
|—
|20.04.2020 06:21
|9
|Иран
|82 211
|5118
|6.23%
|57 023
|—20 070
|341 662
|20.04.2020 03:41
|10
|Россия
|42 853
|361
|0.84%
|3291
|—39 201
|1 940 000
|20.04.2020 03:41
|11
|Бразилия
|38 654
|2462
|6.37%
|22 130+8104+58%
|▼14 062-8104
|62 985
|20.04.2020 06:21
|12
|Бельгия
|38 496
|5683
|14.76%
|8757
|—24 056
|153 778
|20.04.2020 03:41
|13
|Канада
|35 056
|1587
|4.53%
|11 843
|—21 626
|549 349+13287
|20.04.2020 06:01
|14
|Нидерланды
|32 655
|3684
|11.28%
|250
|—28 721
|154 911
|20.04.2020 03:41
|15
|Швейцария
|27 740
|1393
|5.02%
|17 800
|—8547
|221 263
|20.04.2020 03:41
|–
|Африка
|22 992+26+0.11%
|1128+3+0.27%
|4.91%
|5846+6+0.1%
|▲16 018+17
|—
|20.04.2020 05:41
|16
|Португалия
|20 206
|714
|3.53%
|610
|—18 882
|235 878
|20.04.2020 03:41
|17
|Индия
|17 615
|559
|3.17%
|2854
|—14 202
|401 586
|20.04.2020 03:41
|18
|Перу
|15 628
|400
|2.56%
|6811
|—8417
|143 745
|20.04.2020 03:41
|19
|Ирландия
|15 251
|610
|4%
|77
|—14 564
|90 646
|20.04.2020 03:41
|20
|Австрия
|14 749
|452
|3.06%
|10 501
|—3796
|179 243
|20.04.2020 03:41
|21
|Швеция
|14 385
|1540
|10.71%
|550
|—12 295
|74 600
|20.04.2020 03:41
|22
|Израиль
|13 491
|172
|1.27%
|3754
|—9565
|187 250
|20.04.2020 03:41
|23
|Япония
|10 797
|236
|2.19%
|1159
|—9402
|112 816
|20.04.2020 03:41
|24
|Южная Корея
|10 674+13+0.12%
|236+2+1%
|2.21%
|8114+72+1%
|▼2324-61
|563 035+3926
|20.04.2020 04:41
|25
|Чили
|10 088
|133
|1.32%
|4338
|—5617
|113 649
|20.04.2020 03:41
|26
|Эквадор
|9468
|474
|5.01%
|1061
|—7933
|31 809
|20.04.2020 03:41
|27
|Саудовская Аравия
|9362
|97
|1.04%
|1398
|—7867
|180 000
|20.04.2020 03:41
|28
|Польша
|9287
|360
|3.88%
|1040
|—7887
|204 246
|20.04.2020 03:41
|29
|Румыния
|8746
|451
|5.16%
|1892
|—6403
|93 611
|20.04.2020 03:41
|30
|Пакистан
|8348
|168
|2.01%
|1868
|—6312
|98 522
|20.04.2020 03:41
|31
|Мексика
|8261+764+10%
|686+36+6%
|8.3%
|2627
|▲4948+728
|49 570+403
|20.04.2020 03:41
|–
|Австралия и Океания
|8149+9+0.11%
|83
|1.02%
|5221+62+1%
|▼2845-53
|—
|20.04.2020 04:41
|32
|Дания
|7384
|355
|4.81%
|4141
|—2888
|94 277
|20.04.2020 03:41
|33
|Норвегия
|7078
|165
|2.33%
|32
|—6881
|142 166
|20.04.2020 03:41
|34
|ОАЭ
|6781
|41
|0.6%
|1286
|—5454
|767 000
|20.04.2020 03:41
|35
|Чехия
|6746
|186
|2.76%
|1298
|—5262
|168 096
|20.04.2020 03:41
|36
|Австралия
|6612
|71
|1.07%
|4230
|—2311
|420 996
|20.04.2020 03:41
|37
|Сингапур
|6588
|11
|0.17%
|768
|—5809
|94 796
|20.04.2020 03:41
|38
|Индонезия
|6575
|582
|8.85%
|686
|—5307
|42 219
|20.04.2020 03:41
|39
|Сербия
|6318
|122
|1.93%
|753
|—5443
|38 701
|20.04.2020 03:41
|40
|Филиппины
|6259
|409
|6.53%
|572
|—5278
|59 928
|20.04.2020 03:41
|41
|Украина
|5449
|141
|2.59%
|347
|—4961
|57 111
|20.04.2020 03:41
|42
|Катар
|5448
|8
|0.15%
|518
|—4922
|62 538
|20.04.2020 03:41
|43
|Малайзия
|5389
|89
|1.65%
|3197
|—2103
|103 892
|20.04.2020 03:41
|44
|Беларусь
|4779
|47
|0.98%
|494
|—4238
|98 231
|20.04.2020 03:41
|45
|Доминикана
|4680
|226
|4.83%
|363
|—4091
|15 583
|20.04.2020 03:41
|46
|Панама
|4467+194+5%
|126+6+5%
|2.82%
|165+25+18%
|▲4176+163
|19 091
|20.04.2020 03:41
|47
|Колумбия
|3792
|179
|4.72%
|711
|—2902
|62 746
|20.04.2020 03:41
|48
|Финляндия
|3783
|94
|2.48%
|1700
|—1989
|57 300
|20.04.2020 03:41
|49
|Люксембург
|3550
|73
|2.06%
|627
|—2850
|33 666
|20.04.2020 03:41
|50
|ЮАР
|3158
|54
|1.71%
|903
|—2201
|114 711
|20.04.2020 03:41
|51
|Египет
|3144
|239
|7.6%
|732
|—2173
|55 000
|20.04.2020 03:41
|52
|Аргентина
|2941
|134
|4.56%
|709
|—2098
|32 712
|20.04.2020 03:41
|53
|Марокко
|2855
|141
|4.94%
|327
|—2387
|15 123
|20.04.2020 03:41
|54
|Таиланд
|2765
|47
|1.7%
|1928
|—790
|100 498
|20.04.2020 03:41
|55
|Алжир
|2629
|375
|14.26%
|1047
|—1207
|6500
|20.04.2020 03:41
|56
|Молдавия
|2472
|67
|2.71%
|457
|—1948
|10 488
|20.04.2020 03:41
|57
|Бангладеш
|2456
|91
|3.71%
|75
|—2290
|23 941
|20.04.2020 03:41
|58
|Греция
|2235
|113
|5.06%
|269
|—1853
|53 290
|20.04.2020 03:41
|59
|Венгрия
|1916
|189
|9.86%
|250
|—1477
|46 353
|20.04.2020 03:41
|60
|Кувейт
|1915
|7
|0.37%
|305
|—1603
|—
|20.04.2020 03:41
|61
|Бахрейн
|1881
|7
|0.37%
|759
|—1115
|85 126
|20.04.2020 03:41
|62
|Хорватия
|1871
|47
|2.51%
|709
|—1115
|24 186
|20.04.2020 03:41
|63
|Исландия
|1771
|9
|0.51%
|1291
|—471
|41 091
|20.04.2020 03:41
|64
|Казахстан
|1676
|17
|1.01%
|400
|—1259
|100 878
|20.04.2020 03:41
|65
|Узбекистан
|1565
|5
|0.32%
|225
|—1335
|136 000
|20.04.2020 03:41
|66
|Ирак
|1539
|82
|5.33%
|1009
|—448
|56 147
|20.04.2020 03:41
|67
|Эстония
|1528
|40
|2.62%
|164
|—1324
|40 333
|20.04.2020 03:41
|68
|Новая Зеландия
|1440+9+1%
|12
|0.83%
|974+62+7%
|▼454-53
|86 305+3081
|20.04.2020 04:41
|69
|Азербайджан
|1398
|19
|1.36%
|712
|—667
|95 747
|20.04.2020 03:41
|70
|Словения
|1330
|74
|5.56%
|192
|—1064
|41 265
|20.04.2020 03:41
|71
|Литва
|1298
|35
|2.7%
|242
|—1021
|64 035
|20.04.2020 03:41
|72
|Армения
|1291
|20
|1.55%
|545
|—726
|12 680
|20.04.2020 03:41
|73
|Босния и Герцеговина
|1285
|48
|3.74%
|347
|—890
|17 818
|20.04.2020 03:41
|74
|Оман
|1266
|7
|0.55%
|233
|—1026
|—
|20.04.2020 03:41
|75
|Македония
|1207
|51
|4.23%
|179
|—977
|11 870
|20.04.2020 03:41
|76
|Словакия
|1161
|12
|1.03%
|229
|—920
|44 278
|20.04.2020 03:41
|77
|Гана
|1042
|9
|0.86%
|99
|—934
|68 591
|20.04.2020 03:41
|78
|Куба
|1035
|34
|3.29%
|255
|—746
|26 982
|20.04.2020 03:41
|79
|Гонконг
|1026
|4
|0.39%
|602
|—420
|131 786
|20.04.2020 03:41
|80
|Камерун
|1017
|42
|4.13%
|305
|—670
|—
|20.04.2020 03:41
|81
|Афганистан
|996
|33
|3.31%
|131
|—832
|6422
|20.04.2020 03:41
|82
|Болгария
|894
|42
|4.7%
|161
|—691
|26 417
|20.04.2020 03:41
|83
|Тунис
|879
|38
|4.32%
|43
|—798
|16 098
|20.04.2020 03:41
|84
|Кот д'Ивуар
|847
|9
|1.06%
|260
|—578
|—
|20.04.2020 03:41
|85
|Джибути
|846
|2
|0.24%
|102
|—742
|8144
|20.04.2020 03:41
|86
|Кипр
|767
|12
|1.56%
|81
|—674
|34 087
|20.04.2020 03:41
|87
|Латвия
|727
|5
|0.69%
|88
|—634
|35 881
|20.04.2020 03:41
|88
|Андорра
|713
|36
|5.05%
|235
|—442
|1673
|20.04.2020 03:41
|89
|Ливан
|673
|21
|3.12%
|102
|—550
|20 929
|20.04.2020 03:41
|90
|Коста-Рика
|660
|5
|0.76%
|112
|—543
|10 417
|20.04.2020 06:21
|91
|Нигер
|648
|20
|3.09%
|117
|—511
|4715
|20.04.2020 03:41
|92
|Нигерия
|627
|21
|3.35%
|170
|—436
|7153
|20.04.2020 03:41
|93
|Гвинея
|579
|5
|0.86%
|87
|—487
|—
|20.04.2020 03:41
|94
|Буркина Фасо
|576
|36
|6.25%
|338
|—202
|—
|20.04.2020 03:41
|95
|Боливия
|564+44+8%
|33+1+3%
|5.85%
|31
|▲500+43
|3569
|20.04.2020 04:00
|96
|Албания
|562
|26
|4.63%
|314
|—222
|5542
|20.04.2020 03:41
|97
|Киргизия
|554
|5
|0.9%
|133
|—416
|26 147
|20.04.2020 03:41
|98
|Уругвай
|528+11+2%
|10
|1.89%
|298
|▲220+11
|13 207
|20.04.2020 04:00
|99
|Нормандские острова
|488
|21
|4.3%
|73
|—394
|3320
|20.04.2020 03:41
|100
|Гондурас
|477+5+1%
|46
|9.64%
|25+10+67%
|▼406-5
|2535
|20.04.2020 05:41
|101
|Сан-Марино
|461
|39
|8.46%
|60
|—362
|1711
|20.04.2020 03:41
|102
|Палестинские территории
|439
|3
|0.68%
|71
|—365
|17 329
|20.04.2020 03:41
|103
|Мальта
|427
|3
|0.7%
|118
|—306
|23 253
|20.04.2020 03:41
|104
|Тайвань
|420
|6
|1.43%
|189
|—225
|53 005
|20.04.2020 03:41
|105
|Иордания
|417
|7
|1.68%
|276
|—134
|29 000
|20.04.2020 03:41
|106
|Реюньон
|408
|—
|—
|237
|—171
|—
|20.04.2020 03:41
|107
|Грузия
|394
|4
|1.02%
|93
|—297
|5027
|20.04.2020 03:41
|108
|Сенегал
|367
|4+1+33%
|1.09%
|220
|▼143-1
|—
|20.04.2020 05:41
|109
|Маврикий
|328
|9
|2.74%
|208
|—111
|9755
|20.04.2020 03:41
|110
|Демократическая Республика Конго
|327
|25
|7.65%
|26
|—276
|—
|20.04.2020 03:41
|111
|Черногория
|308
|5
|1.62%
|55
|—248
|3874
|20.04.2020 03:41
|112
|Остров Мэн
|298
|6
|2.01%
|193
|—99
|2465
|20.04.2020 03:41
|113
|Гватемала
|289+32+12%
|7
|2.42%
|21
|▲261+32
|7200
|20.04.2020 04:41
|114
|Шри-Ланка
|271
|7
|2.58%
|96
|—168
|6463
|20.04.2020 03:41
|115
|Майотта
|271
|4
|1.48%
|117
|—150
|1850
|20.04.2020 03:41
|116
|Кения
|270
|14
|5.19%
|67
|—189
|13 239
|20.04.2020 03:41
|117
|Вьетнам
|268
|—
|—
|202
|—66
|206 253
|20.04.2020 03:41
|118
|Венесуэла
|256
|9
|3.52%
|117
|—130
|336 169+36455
|20.04.2020 03:41
|119
|Мали
|224
|14
|6.25%
|42
|—168
|—
|20.04.2020 03:41
|120
|Парагвай
|206
|8
|3.88%
|41
|—157
|4950
|20.04.2020 03:41
|121
|Сальвадор
|201
|7
|3.48%
|44
|—150
|11 160
|20.04.2020 03:41
|122
|Ямайка
|196+23+13%
|5
|2.55%
|27
|▲164+23
|1809+204
|20.04.2020 04:41
|123
|Фарерские острова
|185
|—
|—
|176
|—9
|6021
|20.04.2020 03:41
|124
|Танзания
|170
|7
|4.12%
|11
|—152
|—
|20.04.2020 03:41
|125
|Сомали
|164
|7
|4.27%
|3
|—154
|—
|20.04.2020 03:41
|126
|Мартиника
|163
|12
|7.36%
|73
|—78
|—
|20.04.2020 03:41
|127
|Гваделупа
|148
|8
|5.41%
|73
|—67
|—
|20.04.2020 03:41
|128
|Руанда
|147
|—
|—
|76
|—71
|6959
|20.04.2020 03:41
|129
|Конго
|143
|6
|4.2%
|11
|—126
|—
|20.04.2020 03:41
|130
|Бруней
|138
|1
|0.72%
|115
|—22
|11 472
|20.04.2020 03:41
|131
|Гибралтар
|132
|—
|—
|120
|—12
|1912
|20.04.2020 03:41
|132
|Камбоджа
|122
|—
|—
|105
|—17
|5768
|20.04.2020 03:41
|133
|Мадагаскар
|121
|—
|—
|39
|—82
|2357
|20.04.2020 03:41
|134
|Тринидад и Тобаго
|114
|8
|7.02%
|21
|—85
|1335
|20.04.2020 03:41
|135
|Мьянма
|111
|5
|4.5%
|7
|—99
|4605
|20.04.2020 03:41
|136
|Габон
|109
|1
|0.92%
|7
|—101
|572
|20.04.2020 03:41
|137
|Эфиопия
|108
|3
|2.78%
|16
|—89
|7557
|20.04.2020 03:41
|138
|Французская Гвиана
|97+1+1%
|—
|—
|69+5+8%
|▼28-4
|—
|20.04.2020 04:00
|139
|Аруба
|97
|2
|2.06%
|49
|—46
|1442
|20.04.2020 03:41
|140
|Монако
|94
|3
|3.19%
|22
|—69
|—
|20.04.2020 03:41
|141
|Судан
|92+26+39%
|12+2+20%
|13.04%
|8+2+33%
|▲72+22
|—
|20.04.2020 04:00
|142
|Либерия
|91
|8
|8.79%
|7
|—76
|—
|20.04.2020 03:41
|143
|Бермуды
|86
|5
|5.81%
|35
|—46
|638
|20.04.2020 03:41
|144
|Того
|84
|5
|5.95%
|52
|—27
|4295
|20.04.2020 03:41
|145
|Лихтенштейн
|81
|1
|1.23%
|55
|—25
|900
|20.04.2020 03:41
|146
|Экваториальная Гвинея
|79
|—
|—
|4
|—75
|854
|20.04.2020 03:41
|147
|Барбадос
|75
|5
|6.67%
|19+2+12%
|▼51-2
|1035+35
|20.04.2020 04:00
|148
|Синт-Мартен
|67
|10
|14.93%
|12
|—45
|163
|20.04.2020 03:41
|149
|Гайана
|65
|7
|10.77%
|9
|—49
|322
|20.04.2020 03:41
|150
|Кабо-Верде
|61
|1
|1.64%
|1
|—59
|—
|20.04.2020 03:41
|151
|Каймановы острова
|61
|1
|1.64%
|7
|—53
|702
|20.04.2020 03:41
|152
|Замбия
|61
|3
|4.92%
|33
|—25
|2586
|20.04.2020 03:41
|153
|Багамы
|60
|9
|15%
|11
|—40
|—
|20.04.2020 03:41
|154
|Французская Полинезия
|55
|—
|—
|2
|—53
|1302
|20.04.2020 03:41
|155
|Уганда
|55
|—
|—
|28
|—27
|11 101
|20.04.2020 03:41
|156
|Мальдивы
|52
|—
|—
|16
|—36
|3714
|20.04.2020 03:41
|157
|Ливия
|51
|1
|1.96%
|11
|—39
|725
|20.04.2020 03:41
|158
|Гвинея-Биссау
|50
|—
|—
|3
|—47
|1500
|20.04.2020 03:41
|159
|Гаити
|47
|3
|6.38%
|—
|—44
|498
|20.04.2020 03:41
|160
|Макао
|45
|—
|—
|17
|—28
|—
|20.04.2020 03:41
|161
|Сирия
|39
|3
|7.69%
|5
|—31
|—
|20.04.2020 03:41
|162
|Эритрея
|39
|—
|—
|3
|—36
|—
|20.04.2020 03:41
|163
|Мозамбик
|39
|—
|—
|8
|—31
|1037
|20.04.2020 03:41
|164
|Сен-Мартен
|37
|2
|5.41%
|19
|—16
|—
|20.04.2020 03:41
|165
|Сьерра Леоне
|35
|—
|—
|6
|—29
|—
|20.04.2020 03:41
|166
|Бенин
|35
|1
|2.86%
|18
|—16
|—
|20.04.2020 03:41
|167
|Чад
|33
|—
|—
|8
|—25
|—
|20.04.2020 03:41
|168
|Монголия
|32
|—
|—
|7
|—25
|1554
|20.04.2020 03:41
|169
|Непал
|31
|—
|—
|4
|—27
|29 567
|20.04.2020 03:41
|170
|Зимбабве
|25
|3
|12%
|2
|—20
|2851
|20.04.2020 03:41
|171
|Ангола
|24
|2
|8.33%
|6
|—16
|—
|20.04.2020 03:41
|172
|Антигуа и Барбуда
|23
|3
|13.04%
|3
|—17
|73
|20.04.2020 03:41
|173
|Свазиленд
|22
|1
|4.55%
|8
|—13
|714
|20.04.2020 03:41
|174
|Ботсвана
|20
|1
|5%
|—
|—19
|4432
|20.04.2020 03:41
|175
|Лаос
|19
|—
|—
|2
|—17
|1333
|20.04.2020 03:41
|176
|Тимор-Лесте
|19
|—
|—
|1
|—18
|—
|20.04.2020 03:41
|177
|Новая Каледония
|18
|—
|—
|15
|—3
|3399
|20.04.2020 03:41
|178
|Белиз
|18
|2
|11.11%
|2
|—14
|651
|20.04.2020 03:41
|179
|Малави
|17
|2
|11.76%
|3
|—12
|429
|20.04.2020 03:41
|180
|Фиджи
|17
|—
|—
|—
|—17
|—
|20.04.2020 03:41
|181
|Намибия
|16
|—
|—
|6
|—10
|524
|20.04.2020 03:41
|182
|Доминика
|16
|—
|—
|8
|—8
|345
|20.04.2020 03:41
|183
|Сент-Люсия
|15
|—
|—
|11
|—4
|344
|20.04.2020 03:41
|184
|Сент-Китс и Невис
|15+1+7%
|—
|—
|—
|▲15+1
|247+13
|20.04.2020 04:41
|185
|Кюрасао
|14
|1
|7.14%
|11
|—2
|286
|20.04.2020 03:41
|186
|Гренада
|14
|—
|—
|6
|—8
|92
|20.04.2020 03:41
|187
|ЦАР
|12
|—
|—
|4
|—8
|—
|20.04.2020 03:41
|188
|Сент-Винсент и Гренадины
|12
|—
|—
|1
|—11
|87
|20.04.2020 03:41
|189
|Теркс и Кайкос
|11
|1
|9.09%
|—
|—10
|83
|20.04.2020 03:41
|190
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|11
|—
|—
|3
|—8
|319
|20.04.2020 03:41
|191
|Сейшельские Острова
|11
|—
|—
|5
|—6
|—
|20.04.2020 03:41
|192
|Монтсеррат
|11
|—
|—
|2
|—9
|36
|20.04.2020 03:41
|193
|Гренландия
|11
|—
|—
|11
|—0
|1043
|20.04.2020 03:41
|194
|Никарагуа
|10
|2
|20%
|6
|—2
|—
|20.04.2020 03:41
|195
|Гамбия
|10
|1
|10%
|2
|—7
|316
|20.04.2020 03:41
|196
|Суринам
|10
|1
|10%
|6
|—3
|—
|20.04.2020 03:41
|197
|Ватикан
|8
|—
|—
|2
|—6
|—
|20.04.2020 03:41
|198
|Мавритания
|7
|1
|14.29%
|6
|—0
|913
|20.04.2020 03:41
|199
|Папуа Новая Гвинея
|7
|—
|—
|—
|—7
|167
|20.04.2020 03:41
|200
|Западная Сахара
|6
|—
|—
|—
|—6
|—
|20.04.2020 03:41
|201
|Сен-Бартельми
|6
|—
|—
|5
|—1
|—
|20.04.2020 03:41
|202
|Бурунди
|5
|1
|20%
|4
|—0
|80
|20.04.2020 04:01
|203
|Бутан
|5
|—
|—
|2
|—3
|8107
|20.04.2020 03:41
|204
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|5
|—
|—
|—
|—5
|110
|20.04.2020 03:41
|205
|Виргинские острова, Британские
|5+1+25%
|1
|20%
|3+1+50%
|—1
|—
|20.04.2020 06:40
|206
|Южный Судан
|4
|—
|—
|—
|—4
|—
|20.04.2020 03:41
|207
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|—
|—
|—
|—4
|19
|20.04.2020 03:41
|208
|Ангилья
|3
|—
|—
|1
|—2
|—
|20.04.2020 03:41
|209
|Сент-Пьер и Микелон
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|20.04.2020 03:41
|210
|Йемен
|1
|—
|—
|—
|—1
|—
|20.04.2020 03:41
* "0" или "—", могут означать, что данных нет