Сколько заболело коронавирусом в Европе на сегодня: 1089256 заболело, 101836 умерло, 309495 выздоровело. Последние новости Европы, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Европе Заразилось 1 089 256

Умерло 101 836

Выздоровело 309 495

В тяжелом состоянии 25 395

Болеют сейчас 677 925

Летальность 9.35% около 93 чел. на 1000 заболевших

В Европе находится 45.25% (1 089 256 человек) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 25 395 в тяжелом или критическом состоянии, 101 836 умерло, 309 495 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 677 925 человек



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Европе График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Европе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Европе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Европе от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Европе График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Европы по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 1 089 256 101 836 — 309 495 — 677 925 19 апр 2020 1 089 256 +29218+3% 101 836 +2558+3% 0.38% 309 495 +10796+4% ▲ 677 925+15864 18 апр 2020 1 060 038 +30824+3% 99 278 +3050+3% 0.46% 298 699 +9636+3% ▲ 662 061+18138 17 апр 2020 1 029 214 +32674+3% 96 228 +4004+4% 0.62% 289 063 +14114+5% ▲ 643 923+14556 16 апр 2020 996 540 +25783+3% 92 224 +3905+4% 0.62% 274 949 +17327+7% ▲ 629 367+4551 15 апр 2020 970 757 +33469+4% 88 319 +4601+5% 0.74% 257 622 +14812+6% ▲ 624 816+14056 14 апр 2020 937 288 +29902+3% 83 718 +3729+5% 0.61% 242 810 +11208+5% ▲ 610 760+14965 13 апр 2020 907 386 +26276+3% 79 989 +3221+4% 0.54% 231 602 +10398+5% ▲ 595 795+12657 12 апр 2020 881 110 +28211+3% 76 768 +3143+4% 0.54% 221 204 +11077+5% ▲ 583 138+13991 11 апр 2020 852 899 +32790+4% 73 625 +3562+5% 0.63% 210 127 +13345+7% ▲ 569 147+15883 10 апр 2020 820 109 +41257+5% 70 063 +4245+6% 0.77% 196 782 +11462+6% ▲ 553 264+25550 9 апр 2020 778 852 +33936+5% 65 818 +4552+7% 0.86% 185 320 +16958+10% ▲ 527 714+12426 8 апр 2020 744 916 +34503+5% 61 266 +3862+7% 0.75% 168 362 +21748+15% ▲ 515 288+8893 7 апр 2020 710 413 +36251+5% 57 404 +4766+9% 0.94% 146 614 +15830+12% ▲ 506 395+15655 6 апр 2020 674 162 +28389+4% 52 638 +3420+7% 0.7% 130 784 +7525+6% ▲ 490 740+17444 5 апр 2020 645 773 +30828+5% 49 218 +3033+7% 0.64% 123 259 +8967+8% ▲ 473 296+18828 4 апр 2020 614 945 +36922+6% 46 185 +3928+9% 0.86% 114 292 +11075+11% ▲ 454 468+21919 3 апр 2020 578 023 +55036+11% 42 257 +4161+11% 0.96% 103 217 +11296+12% ▲ 432 549+39579 2 апр 2020 522 987 +35352+7% 38 096 +4440+13% 1.13% 91 921 +13300+17% ▲ 392 970+17612 1 апр 2020 487 635 +36719+8% 33 656 +3395+11% 0.9% 78 621 +11702+17% ▲ 375 358+21622 31 мар 2020 450 916 +35129+8% 30 261 +3227+12% 0.91% 66 919 +8543+15% ▲ 353 736+23359 30 мар 2020 415 787 +30548+8% 27 034 +2827+12% 0.86% 58 376 +9380+19% ▲ 330 377+18341 29 мар 2020 385 239 +29144+8% 24 207 +2540+12% 0.81% 48 996 +6385+15% ▲ 312 036+20219 28 мар 2020 356 095 +36625+11% 21 667 +2710+14% 0.93% 42 611 +6474+18% ▲ 291 817+27441 27 мар 2020 319 470 +35630+13% 18 957 +2561+16% 0.97% 36 137 +6499+22% ▲ 264 376+26570 26 мар 2020 283 840 +34966+14% 16 396 +2217+16% 0.93% 29 638 +6145+26% ▲ 237 806+26604 25 мар 2020 248 874 +29733+14% 14 179 +2084+17% 0.99% 23 493 +3737+19% ▲ 211 202+23912 24 мар 2020 219 141 +23677+12% 12 095 +1759+17% 0.94% 19 756 +6961+54% ▲ 187 290+14957 23 мар 2020 195 464 +25480+15% 10 336 +1526+17% 0.89% 12 795 ▲ 172 333+23954 22 мар 2020 169 984 +19137+13% 8810 +1319+18% 0.89% 12 795 +3799+42% ▲ 148 379+14019 21 мар 2020 150 847 +21481+17% 7491 +1428+24% 1.06% 8996 +2554+40% ▲ 134 360+17499 20 мар 2020 129 366 +20524+19% 6063 +1187+24% 1.02% 6442 +532+9% ▲ 116 861+18805 19 мар 2020 108 842 +18383+20% 4876 +864+22% 0.88% 5910 +460+8% ▲ 98 056+17059 18 мар 2020 90 459 +13655+18% 4012 +621+18% 0.77% 5450 +1240+29% ▲ 80 997+11794 17 мар 2020 76 804 +11139+17% 3391 +582+21% 0.84% 4210 +735+21% ▲ 69 203+9822 16 мар 2020 65 665 +10772+20% 2809 +515+22% 0.87% 3475 +470+16% ▲ 59 381+9787 15 мар 2020 54 893 +8389+18% 2294 +482+27% 0.97% 3005 +387+15% ▲ 49 594+7520 14 мар 2020 46 504 +8197+21% 1812 +281+18% 0.67% 2618 +874+50% ▲ 42 074+7042 13 мар 2020 38 307 +14118+58% 1531 +568+59% 1.62% 1744 +432+33% ▲ 35 032+13118 12 мар 2020 24 189 +736+3% 963 +4+0.42% 0.02% 1312 +1+0.08% ▲ 21 914+731 11 мар 2020 23 453 +5061+28% 959 +243+34% 1.15% 1311 +483+58% ▲ 21 183+4335 10 мар 2020 18 392 +3405+23% 716 +194+37% 1.15% 828 +7+1% ▲ 16 848+3204 9 мар 2020 14 987 +2782+23% 522 +111+27% 0.81% 821 +109+15% ▲ 13 644+2562 8 мар 2020 12 205 +2544+26% 411 +152+59% 1.37% 712 +34+5% ▲ 11 082+2358 7 мар 2020 9661 +2144+29% 259 +43+20% 0.49% 678 +107+19% ▲ 8724+1994 6 мар 2020 7517 +1775+31% 216 +56+35% 0.83% 571 +111+24% ▲ 6730+1608 5 мар 2020 5742 +1401+32% 160 +46+40% 0.9% 460 +138+43% ▲ 5122+1217 4 мар 2020 4341 +982+29% 114 +29+34% 0.74% 322 +118+58% ▲ 3905+835 3 мар 2020 3359 +629+23% 85 +30+55% 0.98% 204 +13+7% ▲ 3070+586 2 мар 2020 2730 +527+24% 55 +19+53% 0.76% 191 +66+53% ▲ 2484+442 1 мар 2020 2203 +737+50% 36 +5+16% 0.24% 125 +37+42% ▲ 2042+695 29 фев 2020 1466 +372+34% 31 +8+35% 0.59% 88 +1+1% ▲ 1347+363 28 фев 2020 1094 +289+36% 23 +4+21% 0.41% 87 +1+1% ▲ 984+284 27 фев 2020 805 +264+49% 19 +5+36% 0.71% 86 +43+100% ▲ 700+216 26 фев 2020 541 +160+42% 14 +3+27% 0.62% 43 +3+8% ▲ 484+154 25 фев 2020 381 +104+38% 11 +3+38% 0.91% 40 +7+21% ▲ 330+94 24 фев 2020 277 +78+39% 8 +4+100% 1.69% 33 -1 ▲ 236+75 23 фев 2020 199 +93+88% 4 +1+33% 0.62% 34 +1+3% ▲ 161+91 22 фев 2020 106 +42+66% 3 +1+50% 1.43% 33 +1+3% ▲ 70+40 21 фев 2020 64 +17+36% 2 +1+100% 3.33% 32 +2+7% ▲ 30+14 18 фев 2020 47 1 — 30 +11+58% ▼ 16-11 17 фев 2020 47 1 — 19 +1+6% ▼ 27-1 16 фев 2020 47 1 — 18 +7+64% ▼ 28-7 15 фев 2020 47 +1+2% 1 +1 2.86% 11 +4+57% ▼ 35-4 13 фев 2020 46 0 — 7 +1+17% ▼ 39-1 12 фев 2020 46 +1+2% 0 — 6 +6 ▼ 40-5 11 фев 2020 45 +2+5% 0 — 0 ▲ 45+2 10 фев 2020 43 +5+13% 0 — 0 ▲ 43+5 9 фев 2020 38 +2+6% 0 — 0 ▲ 38+2 8 фев 2020 36 +5+16% 0 — 0 ▲ 36+5 7 фев 2020 31 +3+11% 0 — 0 ▲ 31+3 4 фев 2020 28 +1+4% 0 — 0 ▲ 28+1 3 фев 2020 27 +2+8% 0 — 0 ▲ 27+2 2 фев 2020 25 +2+9% 0 — 0 ▲ 25+2 1 фев 2020 23 +5+28% 0 — 0 ▲ 23+5 31 янв 2020 18 +8+80% 0 — 0 ▲ 18+8 29 янв 2020 10 +2+25% 0 — 0 ▲ 10+2 28 янв 2020 8 +4+100% 0 — 0 ▲ 8+4 27 янв 2020 4 +1+33% 0 — 0 ▲ 4+1 25 янв 2020 3 +1+50% 0 — 0 ▲ 3+1 24 янв 2020 2 +2 0 — 0 ▲ 2+2 22 янв 2020 0 0 — 0 — 0 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Европе по дням