Полезная информация о Торсхавн

Что нужно знать о Торсхавн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Торсхавн
01:2252
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаФарерские острова
Название городаТорсхавн
По-английскиTorshavn
Это столицаТорсхавн является столицей Фарерских островов
Население города13 200 чел.
Часовой поясAtlantic/Faroe
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Торсхавн на карте