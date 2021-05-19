Полезная информация о Торсхавн
Что нужно знать о Торсхавн: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Торсхавн
01:2252
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Фарерские острова
|Название города
|Торсхавн
|По-английски
|Torshavn
|Это столица
|Торсхавн является столицей Фарерских островов
|Население города
|13 200 чел.
|Часовой пояс
|Atlantic/Faroe
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря