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Экскурсии в Бохоле

Найдено 8 экскурсий в Бохоле на русском языке, цены от $154. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Бохол
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомьтесь, Бохол
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в порту Тагбилара...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. В 6 часов утра.
$231 за всё до 12 чел.
Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
Расписание: Ежедневно. Начало в 5:30 ч. утра
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$257 за всё до 10 чел.
Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
14 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
$257 за всё до 12 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао или в г. Тагбила...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $244 за всё до 10 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове
Начало: В вашем отеле на острове Панглао или в г. Тагбилар...
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $244 за всё до 10 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. в 19 ч.
$154 за всё до 5 чел.
Бохол - день приключений в парке Данао Адвенчер
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - день приключений в парке Данао Адвенчер
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно в 8:00.
$206 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Пр сравнению с экскурсией в Себу, день получился на лайте, увидели красивые локации, покатались на квадроциклах, сделали кучу красивых фото и видео. Обязательно к посещению на Бохоль ✅️
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Евгений
Знакомьтесь, Бохол
Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид Олег отвечает очень подробно и интересно.
Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид
Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид
Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид
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С
Знакомьтесь, Бохол
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой день. Очень понравился гид
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Олег. Приехал за нами на парковку к морскому вокзалу. Мы прибыли на пароме. Очень компетентный, весёлый и учтивый гид, рассказал много полезной информации о стране и о острове в целом. Мы с ним сразу нашли общий язык и день пролетел на одном дыхании. Успели посетить все известные достопримечательности без спешки и суеты. Но всё таки я бы порекомендовал туристам острову Бохоль следует уделить хотя бы несколько дней, что бы ещё больше проникнуться атмосферой, культурой и природными локациями острова.

Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой+6
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой
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Е
Знакомьтесь, Бохол
Все было просто прекрасно и познавательно. Организация экскурсии на высоте, без накладок.
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Е
Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV
Поплавали с черепахами в их естественной среде — интересный опыт. Потом заглянули в пещеру с красивыми сталактитами. Вечером посмотрели на
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светлячков в мангровых зарослях — атмосферное зрелище. Всё прошло спокойно и организованно, гид знает своё дело. Хорошая экскурсия для тех, кто любит природу.

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D
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Экскурсия на острове Бохол оставила незабываемые впечатления! Парк с долгопятами — это невероятно мило и интересно, особенно когда видишь этих
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крошечных приматов так близко. Шоколадные холмы — уникальное природное чудо, вид захватывает дух. А зип-лайн добавил адреналина и позволил насладиться потрясающими видами с высоты. Организация экскурсии была на высшем уровне, гид рассказывал увлекательно и с юмором. Однозначно рекомендую!

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А
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Дмитрий — настоящий профессионал, который знает остров как свои пять пальцев. Он организовал для нас насыщенную, но комфортную программу, чтобы
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мы успели увидеть самые красивые и интересные места. От Холмов Шоколада до ручного общения с долгопятами — всё прошло идеально. Дмитрий был не только нашим гидом, но и отличным рассказчиком, который делился увлекательными историями о культуре, природе и традициях Бохола. Его знание местных маршрутов позволило нам избежать туристической суеты, и мы смогли насладиться природой острова в тишине и гармонии. Особенно хочется отметить его доброжелательность и готовность помочь в любой ситуации. Машина была комфортной, а стиль вождения водителя Дмитрия — аккуратным и безопасным, что сделало поездку ещё более приятной. Если вы ищете гида, который превратит вашу поездку в настоящее приключение, то Дмитрий — это именно тот человек, который вам нужен. Спасибо ему за эти замечательные дни на Бохоле! Мы обязательно обратимся к нему снова, если вернёмся на Филиппины. ”

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А
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Очень понравилась экскурсия по Бохолу, организованная Дмитрием. Заранее обговорили программу, на всех локациях были до наплыва туристов, поэтому на видовой
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площадке Шоколадных холмов были одни, что позволило спокойно подняться и спуститься, сделать фотографии. Долгопятов тоже наблюдали в спокойной обстановке, приехали к открытию. Все было очень четко организовано, во время забрали из гостиницы, привезли назад. С Дмитрием очень интересно и приятно было общаться. День прошел насыщенно. Супруг прокатился на зиплайне, пообедали в плавучем ресторане на реке. Все очень понравилось, однозначно рекомендуем эту экскурсию. Спасибо огромное Дмитрию!!!

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Ю
Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV
Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
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посетили подземную пещеру с её потрясающими сталактитами и узнали много интересного благодаря Дмитрию. Завершением дня стало сказочное наблюдение за светлячками на мангровых деревьях — настоящий магический момент. Дмитрий — профессиональный и душевный гид, который сделал наш день незабываемым. Рекомендуем всем!

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М
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Недавно я побывал на невероятной экскурсии на Филиппинах, и у меня остались только положительные впечатления! Во-первых, мы увидели потрясающих китовых
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акул. Это было просто захватывающе – плавать рядом с такими гигантами природы, которые на самом деле очень дружелюбны. Затем мы отправились на зип-лайн, и адреналин зашкаливал! Полет с высоты подарил невероятные эмоции и незабываемые ощущения. Также были невероятно красивые шоколадные холмы! Мы смогли увидеть множество змей и ярких бабочек. Природа острова удивительна, и такое разнообразие просто поражает. Видели замечательных спящих лупоглазых обезьянок размером с кулак. В завершение дня мы катались на квадроциклах. Это было весело и захватывающе, дает возможность насладиться красивыми пейзажами рисовых полей с ветерком! Общая атмосфера экскурсии была великолепной, а гиды всегда помогали и делали всё, чтобы наш опыт был незабываемым. Я рекомендую всем посетить Филиппины, остров Бохоль и попробовать такие экскурсии!

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Всего 32 отзыва в Бохоле

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Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу

Самые популярные экскурсии в Бохоле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Знакомьтесь, Бохол;
  2. Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.);
  3. Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV;
  4. Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave;
  5. Бохол: день приключений в парке Danao Adventure.
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в августе 2026
Сейчас в Бохоле можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 154 до 270. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бохоле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2026 год, 32 ⭐ отзыва, цены от $154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь