Индивидуальная
до 9 чел.
Знакомьтесь, Бохол
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля на о. Панглао или в порту Тагбилара...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. В 6 часов утра.
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Панглао: снорклинг с черепахами, сардинами, тайная пещера и прогулка на ATV
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
Расписание: Ежедневно. Начало в 5:30 ч. утра
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
$257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
$257 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао или в г. Тагбила...
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове
Начало: В вашем отеле на острове Панглао или в г. Тагбилар...
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от $244 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Волшебный Бохол: вечернее сафари за светлячками
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. в 19 ч.
$154 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - день приключений в парке Данао Адвенчер
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно в 8:00.
$206 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Пр сравнению с экскурсией в Себу, день получился на лайте, увидели красивые локации, покатались на квадроциклах, сделали кучу красивых фото и видео. Обязательно к посещению на Бохоль ✅️
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Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид Олег отвечает очень подробно и интересно.
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С
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой день. Очень понравился гид
+6
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Е
Все было просто прекрасно и познавательно. Организация экскурсии на высоте, без накладок.
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Е
Поплавали с черепахами в их естественной среде — интересный опыт. Потом заглянули в пещеру с красивыми сталактитами. Вечером посмотрели на
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D
Экскурсия на острове Бохол оставила незабываемые впечатления! Парк с долгопятами — это невероятно мило и интересно, особенно когда видишь этих
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А
Дмитрий — настоящий профессионал, который знает остров как свои пять пальцев. Он организовал для нас насыщенную, но комфортную программу, чтобы
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А
Очень понравилась экскурсия по Бохолу, организованная Дмитрием. Заранее обговорили программу, на всех локациях были до наплыва туристов, поэтому на видовой
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Ю
Провели невероятный день с Дмитрием на Бохоле! Утром плавали с черепахами в их естественной среде — это было волшебно. Затем
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М
Недавно я побывал на невероятной экскурсии на Филиппинах, и у меня остались только положительные впечатления! Во-первых, мы увидели потрясающих китовых
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Всего 32 отзыва в Бохоле
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Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу
Самые популярные экскурсии в Бохоле
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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в августе 2026
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