Надежда проводит ещё 5 экскурсий

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Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах
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Ознакомительный тур по Боракаю на багги или квардроциклах
Это короткое путешествие порадует Вас своей небольшой, но насыщенной программой, при этом поездка организуется или на двухместных машинах (баггах) или на современных квадроциклах и включает в себя посещение горы ⛰️ Лухо – наивысшей точки острова. Также в программе экскурсии 🧭 посещение мини-зоопарка, где можно увидеть огромного крокодила, а также сфотографироваться в окружении экзотических попугаев и редких пауков.
Начало и место завершения
🚩 Boracay

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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