Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Это короткое путешествие порадует Вас своей небольшой, но насыщенной программой, при этом поездка организуется или на двухместных машинах (баггах) или на современных квадроциклах и включает в себя посещение горы ⛰️ Лухо – наивысшей точки острова. Также в программе экскурсии 🧭 посещение мини-зоопарка, где можно увидеть огромного крокодила, а также сфотографироваться в окружении экзотических попугаев и редких пауков.
Начало и место завершения
🚩 Boracay
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.