Надежда проводит ещё 6 экскурсий

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Полет на вертолете вдоль пляжа

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Полет на вертолете вдоль пляжа
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Полет на вертолете вдоль пляжа
Полет на вертолете вдоль пляжа
Только пролетая на высоте птичьего полёта над островом Боракай, можно в полной мере ощутить его красоту и неповторимость и мы предлагаем такой оригинальный полёт, который Вы на 100% не забудете никогда в жизни. Почувствовав себя птицей можно получить такой заряд положительных эмоций, который не забудется никогда и станет отличным трамплином для покорения новых высот в личной жизни и успеха на профессиональной стезе. Не забудьте захватить с собой фотоаппарат, и Вы сможете не только тешить себя приятными воспоминаниями, но и после поделиться ими с теми, кто пока только мечтает посетить Филиппины. Стоимость вертолётного тура на Боракае зависит от полётной программы и времени, проведённом на высоте птичьего полёта.
Минимум 2 чел.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Полет на вертолете вдоль пляжа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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