Надежда проводит ещё 6 экскурсий

Только пролетая на высоте птичьего полёта над островом Боракай, можно в полной мере ощутить его красоту и неповторимость и мы предлагаем такой оригинальный полёт, который Вы на 100% не забудете никогда в жизни. Почувствовав себя птицей можно получить такой заряд положительных эмоций, который не забудется никогда и станет отличным трамплином для покорения новых высот в личной жизни и успеха на профессиональной стезе. Не забудьте захватить с собой фотоаппарат, и Вы сможете не только тешить себя приятными воспоминаниями, но и после поделиться ими с теми, кто пока только мечтает посетить Филиппины. Стоимость вертолётного тура на Боракае зависит от полётной программы и времени, проведённом на высоте птичьего полёта.

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