Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Новое повальное увлечение на Боракае, особенно популярное среди тех, кто не погружался с аквалангом ни разу. На голову Вам одевается скафандр, который весит 15 килограмм на поверхности и всего 1 килограмм под водой и в него подаётся воздух, который и позволяет вам дышать под водой. Максимальная глубина, на которой Вы сможете находиться 3–5 метров, но уже на этой глубине вы сможете насладиться красотой подводного мира со всеми его красками и морскими обитателями. Большинство их тех, кто попробовал прогулку 👣 со скафандром, сразу же изъявляют желание погрузиться по-настоящему с аквалангом.