Надежда проводит ещё 5 экскурсий

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Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)
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Прогулка по дну моря в шлеме (Underwater in Helmet)
Новое повальное увлечение на Боракае, особенно популярное среди тех, кто не погружался с аквалангом ни разу. На голову Вам одевается скафандр, который весит 15 килограмм на поверхности и всего 1 килограмм под водой и в него подаётся воздух, который и позволяет вам дышать под водой. Максимальная глубина, на которой Вы сможете находиться 3–5 метров, но уже на этой глубине вы сможете насладиться красотой подводного мира со всеми его красками и морскими обитателями. Большинство их тех, кто попробовал прогулку 👣 со скафандром, сразу же изъявляют желание погрузиться по-настоящему с аквалангом.
Начало и место завершения
🚩 Boracay

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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