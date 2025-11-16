Мои заказы

Морская симфония Эль-Нидо: день среди скал и лагун

Насладитесь удивительным днем среди скал и лагун Эль-Нидо. Проплывите через узкие проходы, откройте тайные бухты и насладитесь красотой природы
Проведите день в Эль-Нидо, где природа создала уникальные лагуны и пляжи.

На индивидуальной лодке отправляйтесь к скрытым бухтам, насладитесь прогулкой на каяке по Большой лагуне и откройте для себя подводные коралловые сады.

Остров Шимизу подарит тропический обед, а пляжи Пайонг-Пайонг и 7 Коммандо предложат отдых и плавание.

Узнайте, как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты и почему Эль-Нидо вдохновляет путешественников со всего мира

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные лагуны и пляжи
  • 🚣‍♂️ Прогулка на каяке
  • 🐠 Снорклинг в коралловых садах
  • 🏝 Тропический обед на острове
  • 📸 Вдохновляющие виды и фото
Что можно увидеть

  • Секретная лагуна
  • Большая лагуна
  • Остров Шимизу
  • Пляж Пайонг-Пайонг
  • Пляж 7 Коммандо

Описание водной прогулки

9:00 — отправление на индивидуальной лодке от пристани Эль-Нидо

Выйдем в море навстречу скалам, лагунам и белоснежным пляжам.

9:40 — Секретная лагуна

Через узкий каменный проход попадём в скрытую бухту с водой цвета драгоценных камней.

11:00 — Большая лагуна

Пересядем на каяки и отправимся на прогулку по бирюзовой глади среди исполинских карстовых стен. Тайные пляжи, морские пещеры и стаи рыб под веслом — всё это ждёт вас здесь.

13:00 — остров Шимизу

В программе — обед в тропическом стиле под шум прибоя. После — снорклинг над коралловыми садами, где вьются пёстрые рыбки и переливаются рифы.

14:00 — пляж Пайонг-Пайонг

Идеальная дуга белого песка, укрытая скалами-близнецами. Здесь время замирает, а пальмы качают кроной в такт прибою.

15:00 — пляж 7 Коммандо

Просторный пляж с кокосовыми пальмами, золотистым песком и умиротворяющей атмосферой. Идеальное место для финального аккорда путешествия — отдыха, плавания и прогулок у моря.

16:00 — возвращение на берег

Порядок посещения может меняться в зависимости от погодных условий и приливов.

Вы узнаете:

  • как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты Эль-Нидо
  • чем уникальны изумрудные лагуны архипелага Бакуит — и почему их часто называют природными святилищами
  • какие тайны скрывают Секретная и Большая лагуны и откуда пошли их загадочные названия
  • как местные жители веками уживались с морем и скалами
  • почему Эль-Нидо стал вдохновением для художников, режиссёров и путешественников со всего мира

Организационные детали

  • В стоимость включено: русскоязычное сопровождение (удалённо), аренда лодки с мотором (традиционная филиппинская лодка «Банка»), обед «шведский стол», аренда каяка (двухместное размещение) в Большой лагуне
  • При большем количестве участников доплата за каждого — $80
  • Отдельно по желанию оплачивается оборудование для снорклинга — стоимость уточняйте в переписке. Также вы можете взять свою маску, трубку, ласты. По запросу возможна организация данного тура на скоростном морском катере, а также индивидуального трансфера Пуэрто-Принсеса ⇄ Эль-Нидо
  • Вас будет сопровождать англоговорящий капитан из нашей команды. Перед стартом он поведёт инструктаж и позаботится о вашей безопасности на маршруте

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На лодочной станции Эль-Нидо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Палаване
Провели экскурсии для 200 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.

