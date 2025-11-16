Проведите день в Эль-Нидо, где природа создала уникальные лагуны и пляжи. На индивидуальной лодке отправляйтесь к скрытым бухтам, насладитесь прогулкой на каяке по Большой лагуне и откройте для себя подводные коралловые сады. Остров Шимизу подарит тропический обед, а пляжи Пайонг-Пайонг и 7 Коммандо предложат отдых и плавание. Узнайте, как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты и почему Эль-Нидо вдохновляет путешественников со всего мира

Описание водной прогулки

9:00 — отправление на индивидуальной лодке от пристани Эль-Нидо

Выйдем в море навстречу скалам, лагунам и белоснежным пляжам.

9:40 — Секретная лагуна

Через узкий каменный проход попадём в скрытую бухту с водой цвета драгоценных камней.

11:00 — Большая лагуна

Пересядем на каяки и отправимся на прогулку по бирюзовой глади среди исполинских карстовых стен. Тайные пляжи, морские пещеры и стаи рыб под веслом — всё это ждёт вас здесь.

13:00 — остров Шимизу

В программе — обед в тропическом стиле под шум прибоя. После — снорклинг над коралловыми садами, где вьются пёстрые рыбки и переливаются рифы.

14:00 — пляж Пайонг-Пайонг

Идеальная дуга белого песка, укрытая скалами-близнецами. Здесь время замирает, а пальмы качают кроной в такт прибою.

15:00 — пляж 7 Коммандо

Просторный пляж с кокосовыми пальмами, золотистым песком и умиротворяющей атмосферой. Идеальное место для финального аккорда путешествия — отдыха, плавания и прогулок у моря.

16:00 — возвращение на берег

Порядок посещения может меняться в зависимости от погодных условий и приливов.

Вы узнаете:

как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты Эль-Нидо

чем уникальны изумрудные лагуны архипелага Бакуит — и почему их часто называют природными святилищами

какие тайны скрывают Секретная и Большая лагуны и откуда пошли их загадочные названия

как местные жители веками уживались с морем и скалами

почему Эль-Нидо стал вдохновением для художников, режиссёров и путешественников со всего мира

Организационные детали