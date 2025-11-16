На индивидуальной лодке отправляйтесь к скрытым бухтам, насладитесь прогулкой на каяке по Большой лагуне и откройте для себя подводные коралловые сады.
Остров Шимизу подарит тропический обед, а пляжи Пайонг-Пайонг и 7 Коммандо предложат отдых и плавание.
Узнайте, как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты и почему Эль-Нидо вдохновляет путешественников со всего мира
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальные лагуны и пляжи
- 🚣♂️ Прогулка на каяке
- 🐠 Снорклинг в коралловых садах
- 🏝 Тропический обед на острове
- 📸 Вдохновляющие виды и фото
Что можно увидеть
- Секретная лагуна
- Большая лагуна
- Остров Шимизу
- Пляж Пайонг-Пайонг
- Пляж 7 Коммандо
Описание водной прогулки
9:00 — отправление на индивидуальной лодке от пристани Эль-Нидо
Выйдем в море навстречу скалам, лагунам и белоснежным пляжам.
9:40 — Секретная лагуна
Через узкий каменный проход попадём в скрытую бухту с водой цвета драгоценных камней.
11:00 — Большая лагуна
Пересядем на каяки и отправимся на прогулку по бирюзовой глади среди исполинских карстовых стен. Тайные пляжи, морские пещеры и стаи рыб под веслом — всё это ждёт вас здесь.
13:00 — остров Шимизу
В программе — обед в тропическом стиле под шум прибоя. После — снорклинг над коралловыми садами, где вьются пёстрые рыбки и переливаются рифы.
14:00 — пляж Пайонг-Пайонг
Идеальная дуга белого песка, укрытая скалами-близнецами. Здесь время замирает, а пальмы качают кроной в такт прибою.
15:00 — пляж 7 Коммандо
Просторный пляж с кокосовыми пальмами, золотистым песком и умиротворяющей атмосферой. Идеальное место для финального аккорда путешествия — отдыха, плавания и прогулок у моря.
16:00 — возвращение на берег
Порядок посещения может меняться в зависимости от погодных условий и приливов.
Вы узнаете:
- как миллионы лет назад рождались карстовые гиганты Эль-Нидо
- чем уникальны изумрудные лагуны архипелага Бакуит — и почему их часто называют природными святилищами
- какие тайны скрывают Секретная и Большая лагуны и откуда пошли их загадочные названия
- как местные жители веками уживались с морем и скалами
- почему Эль-Нидо стал вдохновением для художников, режиссёров и путешественников со всего мира
Организационные детали
- В стоимость включено: русскоязычное сопровождение (удалённо), аренда лодки с мотором (традиционная филиппинская лодка «Банка»), обед «шведский стол», аренда каяка (двухместное размещение) в Большой лагуне
- При большем количестве участников доплата за каждого — $80
- Отдельно по желанию оплачивается оборудование для снорклинга — стоимость уточняйте в переписке. Также вы можете взять свою маску, трубку, ласты. По запросу возможна организация данного тура на скоростном морском катере, а также индивидуального трансфера Пуэрто-Принсеса ⇄ Эль-Нидо
- Вас будет сопровождать англоговорящий капитан из нашей команды. Перед стартом он поведёт инструктаж и позаботится о вашей безопасности на маршруте