Полетать над морем на зиплайне и проплыть сквозь горы на традиционной лодке
Вас ждёт насыщенное путешествие! Вы прокатитесь на одном из самых длинных морских зиплайнов и увидите древнее чудо природы — легендарную подземную реку Пуэрто-Принсеса.
Проносясь на лодке в темноте, восхититесь таинственной атмосферой скрытого царства.
И побываете в уникальной экосистеме, где обитают тысячи летучих мышей и редкие виды, адаптированные к вечной темноте.
Описание экскурсии
08:00 — забираем вас из отеля
10:00 — посещение подземной реки. Вы сядете в традиционную филиппинскую лодку (банка), и проплывёте через арочный проём в скале по самой протяжённой судоходной подземной реке в мире. Она впадает прямо в море, что делает её уникальной. Внутри вас ждут гигантские пещерные залы, причудливые сталактиты, каменные занавесы и тысячи летучих мышей, свисающих гроздьями со сводов
12:30 — возвращение на берег
12:30 — обед «шведский стол»
14:00 — зиплайн над морем Sabang X Adventure. Вы испытаете мощный выброс адреналина, стремительно пролетая над бирюзовыми водами залива. Это один из самых длинных морских зиплайнов длиной 700 метров. Перед вами откроются захватывающие панорамы береговой линии Палавана с необычной перспективы
15:00— скала Ugong Rock и зиплайн над джунглями. Это впечатляющий известняковый массив с лабиринтом пещер и узких расщелин. Его главная «фишка» — уникальный приключенческий зиплайн, стартующий прямо со склона скалы. Вы пролетите над изумрудными рисовыми полями и густыми джунглями. Сочетание спелеологического исследования и захватывающего дух полета делает это место незабываемым экстремальным опытом. **
17:00 — индивидуальный трансфер в Эль-Нидо (о. Палаван).
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на автомобиле Toyota, русскоязычное сопровождение (удалённо), обед, зиплайн, индивидуальная лодка до подземной реки
Во время поездки по реке вам выдадут бесплатный аудигид
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — $100 за каждого последующего
Отдельно оплачивается по желанию: питьевая вода, фото- и видеосъёмка, сувениры
По запросу можно организовать индивидуальный трансфер Пуэрто-Принсеса — Эль-Нидо (и обратно)
В поездке с вами будет один из гидов-водителей (филиппинец) нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Пуэрто-Принсеса по вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Палаване
Провели экскурсии для 217 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.