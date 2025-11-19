Вас ждёт насыщенное путешествие! Вы прокатитесь на одном из самых длинных морских зиплайнов и увидите древнее чудо природы — легендарную подземную реку Пуэрто-Принсеса. Проносясь на лодке в темноте, восхититесь таинственной атмосферой скрытого царства. И побываете в уникальной экосистеме, где обитают тысячи летучих мышей и редкие виды, адаптированные к вечной темноте.

Описание экскурсии

08:00 — забираем вас из отеля

10:00 — посещение подземной реки. Вы сядете в традиционную филиппинскую лодку (банка), и проплывёте через арочный проём в скале по самой протяжённой судоходной подземной реке в мире. Она впадает прямо в море, что делает её уникальной. Внутри вас ждут гигантские пещерные залы, причудливые сталактиты, каменные занавесы и тысячи летучих мышей, свисающих гроздьями со сводов

12:30 — возвращение на берег

12:30 — обед «шведский стол»

14:00 — зиплайн над морем Sabang X Adventure. Вы испытаете мощный выброс адреналина, стремительно пролетая над бирюзовыми водами залива. Это один из самых длинных морских зиплайнов длиной 700 метров. Перед вами откроются захватывающие панорамы береговой линии Палавана с необычной перспективы

15:00— скала Ugong Rock и зиплайн над джунглями. Это впечатляющий известняковый массив с лабиринтом пещер и узких расщелин. Его главная «фишка» — уникальный приключенческий зиплайн, стартующий прямо со склона скалы. Вы пролетите над изумрудными рисовыми полями и густыми джунглями. Сочетание спелеологического исследования и захватывающего дух полета делает это место незабываемым экстремальным опытом. **

17:00 — индивидуальный трансфер в Эль-Нидо (о. Палаван).

Организационные детали