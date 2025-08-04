Индивидуальная
до 11 чел.
Затерянный мир Палавана: тайны подземной реки
Полетать над морем на зиплайне и проплыть сквозь горы на традиционной лодке
Начало: В городе Пуэрто-Принсеса по вашему месту проживани...
4 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $250 за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Морская симфония Эль-Нидо
Насладитесь удивительным днем среди скал и лагун Эль-Нидо. Проплывите через узкие проходы, откройте тайные бухты и насладитесь красотой природы
Начало: На лодочной станции Эль-Нидо
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
$360 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Палавану
Самые популярные экскурсии в Палаване
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