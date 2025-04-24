Река Абатан — одно из немногих мест в мире, где можно увидеть светлячков, создающих синхронное световое шоу. На традиционной лодке вы проплывёте через мангровые заросли, которые с наступлением темноты становятся сказочными: тысячи светлячков зажигают свои огоньки, создавая волшебное световое шоу среди деревьев.

Описание водной прогулки

Мы с вами и отправимся на реку Абатан. Наблюдение за ними в мангровых зарослях — редкое и завораживающее зрелище, которое подарит ощущение сказки и романтики.

Перемещаться по реке будем на традиционных лодках. По пути сделаем три остановки: вы полюбуетесь тысячами огней вокруг вас и сделаете незабываемые фото.

Организационные детали