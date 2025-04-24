Река Абатан — одно из немногих мест в мире, где можно увидеть светлячков, создающих синхронное световое шоу.
На традиционной лодке вы проплывёте через мангровые заросли, которые с наступлением темноты становятся сказочными: тысячи светлячков зажигают свои огоньки, создавая волшебное световое шоу среди деревьев.
Описание водной прогулки
Мы с вами и отправимся на реку Абатан. Наблюдение за ними в мангровых зарослях — редкое и завораживающее зрелище, которое подарит ощущение сказки и романтики.
Перемещаться по реке будем на традиционных лодках. По пути сделаем три остановки: вы полюбуетесь тысячами огней вокруг вас и сделаете незабываемые фото.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
- Трансфер до реки Абатан осуществляется на автомобиле Toyota Wios или Toyota Avanza в зависимости от размера группы. Затем мы пересядем в 5-местную лодку
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Панглао
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
24 апр 2025
Волшебная экскурсия. Рекомендую всем, у кого сохранилась хоть толика интереса к окружающему миру. Времени занимает не много. Ночная река, звёздное небо и деревья, как будто опутанные живой электрогирляндой. Тот самый случай, когда нет смысла использовать фотоаппарат или видеокамеру, а надо просто проживать момент.
