Вы познакомитесь с торсиерами и понаблюдаете за бабочками, поплаваете в компании акул, погоняете на квадроциклах мимо Шоколадных холмов и покатаетесь на плоте-ресторане по реке Лобок. По пути расскажу вам всё, что знаю о Филиппинах, и даже чуть больше.
Описание экскурсии
Снорклинг с китовыми акулами (Whale Shark Watching)
Китовая акула — самая крупная из ныне живущих рыб, которая может достигать до 20 метров в длину. Вы понаблюдаете за этими гигантами или поплаваете с ними.
Рукотворный лес (Mahagany Forest)
Первый и единственный искусственный лес на Филиппинах в основном состоит из красного дерева. Вы увидите тысячи коричневых стволов, которые напоминают часовых, ровно стоящих вдоль дороги. Другая растительность не растет среди красного дерева — только коричневые стволы и зеленый полог над ними. А корни деревьев, выступающие из-под земли, похожи на щупальца гигантского осьминога.
Заповедник тарсиеров (Tarsier Sanctuary)
Встретите филиппинских долгопят. Эти маленькие обезьянки ценят приватность и прячутся высоко на деревьях, в густой тени, поэтому в живой природе их разглядеть довольно сложно.
Прогулка на квадроциклах вокруг шоколадных холмов (1 час)
Вы полюбуетесь потрясающими видами вокруг, почувствуете свободу и ветер в волосах.
Посещение Шоколадных холмов (Chocolate Hills)
Шоколадные холмы — визитная карточка острова Бохоль. Они даже изображены на гербе и флаге провинции. Это уникальные геологические образования, которые создают потрясающий пейзаж.
Тропические бабочки и белый удав
Мы отправимся в место, где вы сможете разглядеть изящных бабочек и устрашающего белого удава.
Зиплайн над рекой Лобок
Кто любит пощекотать себе нервы, испытать новые эмоции и получить адреналин? Маршрут зиплайна проходит над деревьями и даже над рекой на высоте около 100 метров.
Сплав на плоте-ресторане по реке Лобок
На борту вас будет ждать шведский стол. После плотного обеда плавание мимо банановых растений и кокосовых пальм продолжится под звуки живой музыки, а на берегу для вас будут исполнять традиционные танцы и песни (бохолано, джазовые или блюзовые).
Организационные детали
- Между локациями будем ездить на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota или Hyndai
- Акулы на указанной локации есть всегда, вы увидите минимум 2-3 штуки
- Программа подходит взрослым и детям от 5 лет
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты к тропическим бабочкам, в Mahagany Forest и парк с торсиерами
- Начало экскурсии — в 4:45 утра. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — около 17:00
Оплачивается отдельно (указана стоимость в филиппинских песо):
- снорклинг с китовыми акулами — 1500 с человека
- посещение парка с торсиерами Tarsier Sanctuary — 170 с человека
- прогулка на квадроциклах (двухместное размещение) вокруг Шоколадных холмов — 1300 с человека
- посещение Шоколадных холмов (Chocolate Hills) — 100 с человека
- посещение локации с тропическими бабочками и белым удавом — 100 с человека
- зиплайн над рекой Лобок — 700 с человека
- сплав на плоте-ресторане по реке Лобок (Loboc River Cruise) и обед во время сплава (шведский стол, национальная кухня) — 1000 с человека
- оборудование для снорклинга с китовыми акулами (возможно арендовать на месте)
- камера GOPRO с оператором для снорклинга с китовыми акулами — 1500 песо за группу
- фото- и видеосъёмка
- личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
За экскурсионный день успели насладиться красотами, поплавать с акулами, посмотреть малюсеньких сказочных тарсиеров, полетать на зип-лайне, покататься на квадроциклах, восхититься шоколадными
Изначально задумывали посещение Бохола одним днем, но после общения с Дмитрием изменили планы и провели на острове несколько дней. Оказывается на Бохоле тоже есть плавание с акулами!