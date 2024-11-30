Однодневная экскурсия на остров Бохол — это незабываемое приключение, полное впечатлений, открытий и удовольствий. Вы познакомитесь с торсиерами и понаблюдаете за бабочками, поплаваете в компании акул, погоняете на квадроциклах мимо Шоколадных холмов и покатаетесь на плоте-ресторане по реке Лобок. По пути расскажу вам всё, что знаю о Филиппинах, и даже чуть больше.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Снорклинг с китовыми акулами (Whale Shark Watching)

Китовая акула — самая крупная из ныне живущих рыб, которая может достигать до 20 метров в длину. Вы понаблюдаете за этими гигантами или поплаваете с ними.

Рукотворный лес (Mahagany Forest)

Первый и единственный искусственный лес на Филиппинах в основном состоит из красного дерева. Вы увидите тысячи коричневых стволов, которые напоминают часовых, ровно стоящих вдоль дороги. Другая растительность не растет среди красного дерева — только коричневые стволы и зеленый полог над ними. А корни деревьев, выступающие из-под земли, похожи на щупальца гигантского осьминога.

Заповедник тарсиеров (Tarsier Sanctuary)

Встретите филиппинских долгопят. Эти маленькие обезьянки ценят приватность и прячутся высоко на деревьях, в густой тени, поэтому в живой природе их разглядеть довольно сложно.

Прогулка на квадроциклах вокруг шоколадных холмов (1 час)

Вы полюбуетесь потрясающими видами вокруг, почувствуете свободу и ветер в волосах.

Посещение Шоколадных холмов (Chocolate Hills)

Шоколадные холмы — визитная карточка острова Бохоль. Они даже изображены на гербе и флаге провинции. Это уникальные геологические образования, которые создают потрясающий пейзаж.

Тропические бабочки и белый удав

Мы отправимся в место, где вы сможете разглядеть изящных бабочек и устрашающего белого удава.

Зиплайн над рекой Лобок

Кто любит пощекотать себе нервы, испытать новые эмоции и получить адреналин? Маршрут зиплайна проходит над деревьями и даже над рекой на высоте около 100 метров.

Сплав на плоте-ресторане по реке Лобок

На борту вас будет ждать шведский стол. После плотного обеда плавание мимо банановых растений и кокосовых пальм продолжится под звуки живой музыки, а на берегу для вас будут исполнять традиционные танцы и песни (бохолано, джазовые или блюзовые).

Организационные детали

Между локациями будем ездить на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota или Hyndai

Акулы на указанной локации есть всегда, вы увидите минимум 2-3 штуки

Программа подходит взрослым и детям от 5 лет

В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты к тропическим бабочкам, в Mahagany Forest и парк с торсиерами

Начало экскурсии — в 4:45 утра. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — около 17:00

Оплачивается отдельно (указана стоимость в филиппинских песо):