Бохол: волшебство природы

Поснорклить с акулами, покататься на квадроциклах и увидеть Шоколадные холмы
Однодневная экскурсия на остров Бохол — это незабываемое приключение, полное впечатлений, открытий и удовольствий.

Вы познакомитесь с торсиерами и понаблюдаете за бабочками, поплаваете в компании акул, погоняете на квадроциклах мимо Шоколадных холмов и покатаетесь на плоте-ресторане по реке Лобок. По пути расскажу вам всё, что знаю о Филиппинах, и даже чуть больше.
5
5 отзывов
Бохол: волшебство природы
Бохол: волшебство природы
Бохол: волшебство природы
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Снорклинг с китовыми акулами (Whale Shark Watching)

Китовая акула — самая крупная из ныне живущих рыб, которая может достигать до 20 метров в длину. Вы понаблюдаете за этими гигантами или поплаваете с ними.

Рукотворный лес (Mahagany Forest)

Первый и единственный искусственный лес на Филиппинах в основном состоит из красного дерева. Вы увидите тысячи коричневых стволов, которые напоминают часовых, ровно стоящих вдоль дороги. Другая растительность не растет среди красного дерева — только коричневые стволы и зеленый полог над ними. А корни деревьев, выступающие из-под земли, похожи на щупальца гигантского осьминога.

Заповедник тарсиеров (Tarsier Sanctuary)

Встретите филиппинских долгопят. Эти маленькие обезьянки ценят приватность и прячутся высоко на деревьях, в густой тени, поэтому в живой природе их разглядеть довольно сложно.

Прогулка на квадроциклах вокруг шоколадных холмов (1 час)

Вы полюбуетесь потрясающими видами вокруг, почувствуете свободу и ветер в волосах.

Посещение Шоколадных холмов (Chocolate Hills)

Шоколадные холмы — визитная карточка острова Бохоль. Они даже изображены на гербе и флаге провинции. Это уникальные геологические образования, которые создают потрясающий пейзаж.

Тропические бабочки и белый удав

Мы отправимся в место, где вы сможете разглядеть изящных бабочек и устрашающего белого удава.

Зиплайн над рекой Лобок

Кто любит пощекотать себе нервы, испытать новые эмоции и получить адреналин? Маршрут зиплайна проходит над деревьями и даже над рекой на высоте около 100 метров.

Сплав на плоте-ресторане по реке Лобок

На борту вас будет ждать шведский стол. После плотного обеда плавание мимо банановых растений и кокосовых пальм продолжится под звуки живой музыки, а на берегу для вас будут исполнять традиционные танцы и песни (бохолано, джазовые или блюзовые).

Организационные детали

  • Между локациями будем ездить на комфортабельном минивэне с кондиционером Toyota или Hyndai
  • Акулы на указанной локации есть всегда, вы увидите минимум 2-3 штуки
  • Программа подходит взрослым и детям от 5 лет
  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, входные билеты к тропическим бабочкам, в Mahagany Forest и парк с торсиерами
  • Начало экскурсии — в 4:45 утра. Окончание экскурсии (прибытие в отель) — около 17:00

Оплачивается отдельно (указана стоимость в филиппинских песо):

  • снорклинг с китовыми акулами — 1500 с человека
  • посещение парка с торсиерами Tarsier Sanctuary — 170 с человека
  • прогулка на квадроциклах (двухместное размещение) вокруг Шоколадных холмов — 1300 с человека
  • посещение Шоколадных холмов (Chocolate Hills) — 100 с человека
  • посещение локации с тропическими бабочками и белым удавом — 100 с человека
  • зиплайн над рекой Лобок — 700 с человека
  • сплав на плоте-ресторане по реке Лобок (Loboc River Cruise) и обед во время сплава (шведский стол, национальная кухня) — 1000 с человека
  • оборудование для снорклинга с китовыми акулами (возможно арендовать на месте)
  • камера GOPRO с оператором для снорклинга с китовыми акулами — 1500 песо за группу
  • фото- и видеосъёмка
  • личные расходы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
30 ноя 2024
Были с семьей в начале Ноября. Дмитрий все организовал и провел на лучшем уровне, он очень общительный рассказал много интересного про жизнь на Филиппинах. Помог с трансфером из аэропорта и в аэропорт. Готов был помочь с билетами на паром(но мы покупали сами) Акулы это бомба! Всем советую.
С
8 ноя 2024
Потрясающий день! Отличная экскурсия! Все договоренности точно и в срок!

За экскурсионный день успели насладиться красотами, поплавать с акулами, посмотреть малюсеньких сказочных тарсиеров, полетать на зип-лайне, покататься на квадроциклах, восхититься шоколадными
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холмами еще и обедать на плавучем плоту по реке!

А еще была церковь очень старинная, также успели попробовать вкусное мороженое и местный напиток!

Комфортный автомобиль, очень грамотно продуман маршрут по посещению всех достопримечательностей.

Везде удалось побывать без толп людей, в спокойной обстановке с пониманием, где и что делать!

Дмитрий, отдельное спасибо за дополнительную предоставленную информацию! Всё успели посетить!

Потрясающий день! Отличная экскурсия! Все договоренности точно и в срок!Потрясающий день! Отличная экскурсия! Все договоренности точно и в срок!Потрясающий день! Отличная экскурсия! Все договоренности точно и в срок!Потрясающий день! Отличная экскурсия! Все договоренности точно и в срок!
Иван
30 окт 2024
Благодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всех лучших сторон. Грамотная организация экскурсий позволила увидеть все, что планировали. Конечно, начали с козырей.
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Для меня это акулы. Столько эмоций, что просто нет слов! Не поскупитесь оплатить услуги оператора. Самостоятельно сделать фотокарточки очень сложно.
Затем лес Махогони. Интересное место. Завораживает величие этих больших деревьев. Не верится, что создано человеческими руками.
Милые тарсиеры в заповеднике заставили улыбнуться)
Шоколадные холмы. А вот здесь, в отличие от краснодеревного леса, наоборот, кажется, что они кем-то искусственно созданы. Квадроциклы не стали брать, лучше, чем со смотровой площадки холмы не увидишь.
Зип-лайн над рекой совершенно безопасен и дарит кучу эмоций.
И в заключение - обед на плоту на реке Лобок.
На посещение католической церкви, входившей в программу, уже не осталось сил. Но не жалеем, сами попросили Дмитрия не ехать туда.
Рассказал коротко, потому что лучше всё это увидеть.
Что ещё хочется добавить, автомобиль очень комфортный, водитель аккуратный. Компания из 4 человек чувствовала себя очень удобно. А ещё гостиница, которую порекомендовал Дмитрий, вполне понравилась. Небольшая и очень уютная. Alona whitehouse. Так здорово было засыпать под звуки природы.
Это был утомительный, полный положительных эмоций, но, к сожалению, скорее всего, неповторимый день…
И всё это вместе с Дмитрием, который не только профессионально подошёл к созданию экскурсии, но и в целом очень позитивный и приятный человек. Я рад знакомству с ним. И ещё раз хочу сказать спасибо!
Этот день стоил того, чтобы приехать на Бохол.
Отзыв реальный.
Впрочем и сам Дмитрий вполне охотно идёт на контакт и предлагает не только этот, но и другие, не менее интересные маршруты.

Благодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всехБлагодарю за этот день! Это было незабываемо! Благодаря Вам, Дмитрий, Бохол раскрылся для нас со всех
С
15 авг 2024
Хочу выразить благодарность Дмитрию за экскурсию. Мы с дочкой провели незабываемый день. За один день Дмитрий смог показать и рассказать очень многое про остров. Мы увидели китовых акул, шоколадные холмы,
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питоны, обезьянки, попробовали местный напиток, мороженное.
Для меня важно было, что Дмитрий русскоговорящий гид, который не только провел интересную и познавательную экскурсию, но и помогал нам с бронированием, такси.
Рекомендую Дмитрмя всем, кто хочет посетить этот остров.

А
13 мая 2024
Добрый день, друзья!
Изначально задумывали посещение Бохола одним днем, но после общения с Дмитрием изменили планы и провели на острове несколько дней. Оказывается на Бохоле тоже есть плавание с акулами!
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Также Дмитрий посоветовал отель, соответствующий нашим пожеланиям, в котором можно остановиться.
Экскурсионная программа, составленная Дмитрием, очень насыщенная и разнообразная. За один день мы успели и поплавать с акулами, заглянуть в гости к белым питонам, увидеть уникальных тарсиеров и погонять на багги около шоколадных холмов, познакомится с местным племенем во время обеда на реке. Огромное спасибо Дмитрию за грамотную организацию экскурсии, интересные рассказы из жизни местных жителей, их привычках и нравах.