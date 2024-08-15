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несколько дней. Оказывается на Бохоле тоже есть плавание с акулами! Также Дмитрий посоветовал отель, соответствующий нашим пожеланиям, в котором можно остановиться. Экскурсионная программа, составленная Дмитрием, очень насыщенная и разнообразная. За один день мы успели и поплавать с акулами, заглянуть в гости к белым питонам, увидеть уникальных тарсиеров и погонять на багги около шоколадных холмов, познакомится с местным племенем во время обеда на реке. Огромное спасибо Дмитрию за грамотную организацию экскурсии, интересные рассказы из жизни местных жителей, их привычках и нравах.