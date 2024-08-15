Хочу выразить благодарность Дмитрию за экскурсию. Мы с дочкой провели незабываемый день. За один день Дмитрий смог показать и рассказать читать дальше
очень многое про остров. Мы увидели китовых акул, шоколадные холмы, питоны, обезьянки, попробовали местный напиток, мороженное.
Для меня важно было, что Дмитрий русскоговорящий гид, который не только провел интересную и познавательную экскурсию, но и помогал нам с бронированием, такси.
Рекомендую Дмитрмя всем, кто хочет посетить этот остров.
Добрый день, друзья!
Изначально задумывали посещение Бохола одним днем, но после общения с Дмитрием изменили планы и провели на острове читать дальше
несколько дней. Оказывается на Бохоле тоже есть плавание с акулами! Также Дмитрий посоветовал отель, соответствующий нашим пожеланиям, в котором можно остановиться.
Экскурсионная программа, составленная Дмитрием, очень насыщенная и разнообразная. За один день мы успели и поплавать с акулами, заглянуть в гости к белым питонам, увидеть уникальных тарсиеров и погонять на багги около шоколадных холмов, познакомится с местным племенем во время обеда на реке. Огромное спасибо Дмитрию за грамотную организацию экскурсии, интересные рассказы из жизни местных жителей, их привычках и нравах.
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