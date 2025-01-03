Здесь тянутся бесконечные белоснежные пляжи, омываемые изумрудным морем с богатой фауной, а тропики таят впечатляющие красоты и экзотических обитателей.
Мы отправимся исследовать красочные коралловые рифы
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+
Проживание. 2-местное размещение в отелях 5*: Turtle Bay Dive Resort (Моалбоал, 1-2 ночи), Atmosphere Resorts & Spa (Думагете, 3-5 ночи), Amorita Grand Resort (Бохол, 6-8 ночи), Shangri-la Mactan (Себу, 9 ночь). За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, 3 обеда (пикника) и 3 ужина по программе, остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные минивэны по маршруту, паромы и лодки между островами.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие на Филиппины
Встретим вас у аэропорта Себу и поедем в город Моалбоал на побережье. Этот курорт с белоснежным песком, коралловыми рифами и многочисленными морскими обитателями привлекает любителей дайвинга и снорклинга. Наш отель немного удалён от шумных пляжей и расположен на 1-й линии.
Отдых у острова Пескадор
Этот день проведём на острове Пескадор. У его берегов всегда можно встретить сардин и черепах, которые совершенно не боятся людей. Будем заниматься снорклингом и дайвингом и устроим небольшой пикник на пляже. Вечером поужинаем в ресторане Моалбоала, где подают как филиппинские, так и европейские блюда.
Плавание с акулами, лёгкий хайкинг
Встанем рано и поедем на локацию, обожаемую филиппинцами и гостями из Южной Кореи, — место обитания китовых акул. Вы сможете поплавать среди этих морских гигантов, ведь они не представляют никакой опасности для человека.
Затем прогуляемся к водопадам Тумалог и Кавасан, осмотрим живописный каньон. Желающие смогут получить порцию адреналина, прыгнув в воду со скальных уступов.
Далее на пароме доберёмся к соседнему острову Негрос. Разместимся в спа-отеле у самого моря и отдохнём.
Отдых у острова Апо
Снова ранний подъём. На лодке доберёмся к острову Апо — ещё одному филиппинскому уголку с богатым подводным миром. Поплаваем с черепахами и экзотическими рыбками, устроим пикник прямо на борту. Вечером нас ждёт лечон-вечеринка — традиционный ужин, на котором подают запечённого целиком молочного поросёнка.
Встреча с дельфинами, прогулка к водопаду
Сегодня нас ждёт ещё одна невероятная встреча: на лодке мы отправимся на поиски дельфинов и обязательно встретим этих удивительных животных. Искупаемся у острова Санд бар и преодолеем 400 ступеней, чтобы спуститься в ущелье с водопадом. На ужин будем объедаться морепродуктами.
Променад по Думагете
Утром прогуляемся по городу Думагете, осмотрим один из старейших университетов Филиппин. Затем на пароме доберёмся к соседнему острову Бохол. Наш следующий отель расположен вдоль пляжа и окружен пышным садом.
Экскурсии по Бохолу
Нас ждёт насыщенный впечатлениями день. Мы увидим пещеру Хинагдан и символ страны — Шоколадные холмы. Вы сможете понаблюдать за самыми крошечными млекопитающими в мире — пугливыми долгопятами. Затем отправимся в небольшой круиз по реке Лобок на плоту-ресторане, где запланирован обед и национальное шоу. Остаток дня проведём, нежась на пляже.
Отдых у острова Баликасаг
Посетим ещё одно любимое место дайверов — остров Баликасаг. Он окружён коралловым рифом, у которого мы поныряем. Обязательно встретим ярких рыбок и морских черепах и, если повезёт, — дельфинов. В остальное время — релакс в отеле.
Прогулки по Себу
На пароме вернёмся на остров Себу. После размещения в отеле немного прогуляемся по городу, осмотрим крест Магеллана и церковь Санто Ниньо. Вечером — свободное время.
Возвращение домой
Утром освободим номера и поедем к аэропорту. На этом наше филиппинское приключение завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$5 250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 3 обеда, 3 ужина
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на авто
- Поездки на паромах и лодках
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экспертом
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
- Речной круиз на плоту-ресторане с обедом и национальным шоу
Что не входит в цену
- Перелёты до Себу и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- Медицинская страховка
- Доплата за одноместное размещение - $950
- Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты (15%) оставшуюся часть стоимости необходимо внести непосредственно организатору. При отмене поездки сумма, переведённая организатору, возвращается в размере: 70% - за 3 месяца до начала, 50% - за 2 месяца до начала. В случае отмены за 1 месяц и менее указанная сумма не возвращается