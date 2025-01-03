Встанем рано и поедем на локацию, обожаемую филиппинцами и гостями из Южной Кореи, — место обитания китовых акул. Вы сможете поплавать среди этих морских гигантов, ведь они не представляют никакой опасности для человека.

Затем прогуляемся к водопадам Тумалог и Кавасан, осмотрим живописный каньон. Желающие смогут получить порцию адреналина, прыгнув в воду со скальных уступов.

Далее на пароме доберёмся к соседнему острову Негрос. Разместимся в спа-отеле у самого моря и отдохнём.