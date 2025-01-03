Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин

Поплавать с черепахами и акулами, отыскать дельфинов и долгопятов и отдохнуть с комфортом
Филиппины — это удивительные острова вечного лета.

Здесь тянутся бесконечные белоснежные пляжи, омываемые изумрудным морем с богатой фауной, а тропики таят впечатляющие красоты и экзотических обитателей.

Мы отправимся исследовать красочные коралловые рифы
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и обязательно встретим черепах, китовых акул, дельфинов.

Пройдём наземными тропами и отыщем среди вечнозелёной листвы живописные водопады, Шоколадные холмы и пугливых долгопятов.

Отпуск пройдёт с комфортом, ведь мы будем останавливаться в роскошных 5-звёздочных отелях на 1-й линии с бассейнами и высоким сервисом.

В поездке нас сопроводит эксперт — выдающийся палеоантрополог, доцент МГУ, писатель и автор книг Станислав Дробышевский, который знает почти всё о природе и особенностях этой местности.

Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Рай на островах: подводный мир, тайны тропиков и роскошные отели Филиппин
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 10+

Проживание. 2-местное размещение в отелях 5*: Turtle Bay Dive Resort (Моалбоал, 1-2 ночи), Atmosphere Resorts & Spa (Думагете, 3-5 ночи), Amorita Grand Resort (Бохол, 6-8 ночи), Shangri-la Mactan (Себу, 9 ночь). За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, 3 обеда (пикника) и 3 ужина по программе, остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные минивэны по маршруту, паромы и лодки между островами.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Филиппины

Встретим вас у аэропорта Себу и поедем в город Моалбоал на побережье. Этот курорт с белоснежным песком, коралловыми рифами и многочисленными морскими обитателями привлекает любителей дайвинга и снорклинга. Наш отель немного удалён от шумных пляжей и расположен на 1-й линии.

Прибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на Филиппины
2 день

Отдых у острова Пескадор

Этот день проведём на острове Пескадор. У его берегов всегда можно встретить сардин и черепах, которые совершенно не боятся людей. Будем заниматься снорклингом и дайвингом и устроим небольшой пикник на пляже. Вечером поужинаем в ресторане Моалбоала, где подают как филиппинские, так и европейские блюда.

Отдых у острова ПескадорОтдых у острова ПескадорОтдых у острова ПескадорОтдых у острова Пескадор
3 день

Плавание с акулами, лёгкий хайкинг

Встанем рано и поедем на локацию, обожаемую филиппинцами и гостями из Южной Кореи, — место обитания китовых акул. Вы сможете поплавать среди этих морских гигантов, ведь они не представляют никакой опасности для человека.

Затем прогуляемся к водопадам Тумалог и Кавасан, осмотрим живописный каньон. Желающие смогут получить порцию адреналина, прыгнув в воду со скальных уступов.

Далее на пароме доберёмся к соседнему острову Негрос. Разместимся в спа-отеле у самого моря и отдохнём.

Плавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкингПлавание с акулами, лёгкий хайкинг
4 день

Отдых у острова Апо

Снова ранний подъём. На лодке доберёмся к острову Апо — ещё одному филиппинскому уголку с богатым подводным миром. Поплаваем с черепахами и экзотическими рыбками, устроим пикник прямо на борту. Вечером нас ждёт лечон-вечеринка — традиционный ужин, на котором подают запечённого целиком молочного поросёнка.

Отдых у острова АпоОтдых у острова АпоОтдых у острова АпоОтдых у острова Апо
5 день

Встреча с дельфинами, прогулка к водопаду

Сегодня нас ждёт ещё одна невероятная встреча: на лодке мы отправимся на поиски дельфинов и обязательно встретим этих удивительных животных. Искупаемся у острова Санд бар и преодолеем 400 ступеней, чтобы спуститься в ущелье с водопадом. На ужин будем объедаться морепродуктами.

Встреча с дельфинами, прогулка к водопадуВстреча с дельфинами, прогулка к водопадуВстреча с дельфинами, прогулка к водопадуВстреча с дельфинами, прогулка к водопаду
6 день

Променад по Думагете

Утром прогуляемся по городу Думагете, осмотрим один из старейших университетов Филиппин. Затем на пароме доберёмся к соседнему острову Бохол. Наш следующий отель расположен вдоль пляжа и окружен пышным садом.

Променад по ДумагетеПроменад по ДумагетеПроменад по ДумагетеПроменад по ДумагетеПроменад по Думагете
7 день

Экскурсии по Бохолу

Нас ждёт насыщенный впечатлениями день. Мы увидим пещеру Хинагдан и символ страны — Шоколадные холмы. Вы сможете понаблюдать за самыми крошечными млекопитающими в мире — пугливыми долгопятами. Затем отправимся в небольшой круиз по реке Лобок на плоту-ресторане, где запланирован обед и национальное шоу. Остаток дня проведём, нежась на пляже.

Экскурсии по БохолуЭкскурсии по БохолуЭкскурсии по БохолуЭкскурсии по Бохолу
8 день

Отдых у острова Баликасаг

Посетим ещё одно любимое место дайверов — остров Баликасаг. Он окружён коралловым рифом, у которого мы поныряем. Обязательно встретим ярких рыбок и морских черепах и, если повезёт, — дельфинов. В остальное время — релакс в отеле.

Отдых у острова БаликасагОтдых у острова БаликасагОтдых у острова БаликасагОтдых у острова Баликасаг
9 день

Прогулки по Себу

На пароме вернёмся на остров Себу. После размещения в отеле немного прогуляемся по городу, осмотрим крест Магеллана и церковь Санто Ниньо. Вечером — свободное время.

Прогулки по СебуПрогулки по СебуПрогулки по СебуПрогулки по СебуПрогулки по СебуПрогулки по СебуПрогулки по Себу
10 день

Возвращение домой

Утром освободим номера и поедем к аэропорту. На этом наше филиппинское приключение завершено.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$5 250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 3 обеда, 3 ужина
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на авто
  • Поездки на паромах и лодках
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экспертом
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
  • Речной круиз на плоту-ресторане с обедом и национальным шоу
Что не входит в цену
  • Перелёты до Себу и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Медицинская страховка
  • Доплата за одноместное размещение - $950
  • Обратите внимание: после подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты (15%) оставшуюся часть стоимости необходимо внести непосредственно организатору. При отмене поездки сумма, переведённая организатору, возвращается в размере: 70% - за 3 месяца до начала, 50% - за 2 месяца до начала. В случае отмены за 1 месяц и менее указанная сумма не возвращается
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Себу, время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Себу, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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