скидка
10%
Авторский тур
5 дней
5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы
Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейс...
13 мая
3 мар
1400$1 260 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий5 февраля 2024Огромное спасибо за прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие места, которые Андрей сам подыскал и где нет ни одного туриста. В итоге и природу посмотрели, и в интереснейших активностях поучаствовали (китовые акулы, дайвинг, каньонинг). По-моему, лучшего маршрута и программы по насыщенности и получению первого представления о Филиппинах невозможно придумать
Туры на Себу Филиппины - ваш шанс увидеть все самое интересное. Погрузитесь в мир экзотической флоры и фауны, исторических памятников и живописных пейзажей. Выбирайте лучшее и делитесь впечатлениями!