Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов

Вблизи рассмотреть обитателей тропиков, поучаствовать в лечон-вечеринке и круизе на плоту-ресторане
Летим на фантастические Филиппины, чтобы как следует изучить тропические острова и подводный мир. Будем плавать с черепахами и китовыми акулами, наблюдать за дельфинами и долгопятами.

Устроим пикники на пляже и лодке,
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побываем на лечон-вечеринке (традиционном ужине) и совершим речной круиз на плоту-ресторане, где запланированы обед и национальное шоу.

Увидим множество локаций и визитных карточек архипелага и узнаем о них много интересного благодаря лекциям сопровождающих экспертов — Ирины Цукановой и Станислава Дробышевского. Будет увлекательно, познавательно и душевно — присоединяйтесь!

Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Филиппины для искушённых: экзотика моря и островов, пляжные отели и лекции экспертов
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 15:35

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы:
- на Филиппины: 02.01.2025, вылет в 16:35, рейс ЕК-134 Москва (Домодедово) – Дубай; 03.01.2025, вылет в 2:45, рейс ЕК-338 Дубай – Себу;
- в Россию: 12.01.2025, вылет в 17:05, рейс ЕК-338 Себу – Дубай; 13.01.2025, вылет в 3:30, рейс ЕК-129 Дубай – Москва (Домодедово).

Проживание. 2-местное размещение в роскошных отелях на первой линии с высоким рейтингом: Turtle Bay Dive Resort 4* (Моалбоал, 1-2 ночи), Atmosphere Resorts & Spa 4* (Думагете, 3-5 ночи), Amorita Resort 5* (Бохол, 6-8 ночи), Shangri-La Mactan 5* (Себу, 9 ночь). 1-местное проживание — за доплату.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость тура включены: все завтраки в отелях; 2 обеда-пикника (2 и 4 дни); обед во время речного круиза (7 день); 3 ужина (2, 4 и 5 дни). Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный). Также включены билеты на паромы и лодки между островами.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Филиппины

Встретим вас у аэропорта Себу и доставим в отель на побережье в городе Моалбоал. Этот тропический курорт с белоснежным песком, коралловыми рифами и морскими обитателями — одна из главных филиппинских точек притяжения любителей дайвинга и снорклинга.

Наш отель расположен на 1-й линии, но немного удалён от многолюдных пляжей. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.

Экспертом в этом туре выступит Ирина Цуканова — автор и ведущая пешеходных путешествий-исследований. Компанию ей составит антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский. Всю поездку они будут рассказывать о природе, особенностях местности и культуры на Филиппинах — будет интересно!

Прибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на ФилиппиныПрибытие на Филиппины
2 день

Плавание с черепахами

Сегодня понежимся на острове Пескадор. У его берегов обитают сардины и черепахи, которые совершенно не боятся людей. Займёмся снорклингом и дайвингом, а на обед устроим пляжный пикник. Вечером поужинаем в ресторане Моалбоала с филиппинской и европейской кухней.

Плавание с черепахамиПлавание с черепахамиПлавание с черепахамиПлавание с черепахами
3 день

Снорклинг с акулами, прогулки по острову

Встанем пораньше, чтобы отправиться на встречу с китовыми акулами. Эти морские гиганты не представляют опасности для людей, поэтому вы сможете с ними поплавать, — невероятные ощущения!

Продолжим отдых уже на суше. Прогуляемся к водопадам Тумалог и Кавасан. При желании вы можете получить порцию адреналина, спрыгнув в воду со скальных уступов в каньоне.

Вечером на пароме доберёмся к соседнему острову Негрос, разместимся в спа-отеле на побережье и отдохнём.

Снорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по островуСнорклинг с акулами, прогулки по острову
4 день

Плавание с черепахами, лечон-вечеринка

Снова проснёмся рано и продолжим знакомиться с богатым подводным миром Филиппин. На лодке отправимся к острову Апо, у берегов которого живёт множество черепах. Здесь мы вдоволь накупаемся и устроим пикник прямо на борту.

По возвращении в отель — свободное время. Вечером нас ждёт лечон-вечеринка — традиционный ужин, на котором подают запечённого целиком молочного поросёнка.

Плавание с черепахами, лечон-вечеринкаПлавание с черепахами, лечон-вечеринкаПлавание с черепахами, лечон-вечеринкаПлавание с черепахами, лечон-вечеринка
5 день

Встреча с дельфинами, прогулки по острову

В этот день состоится ещё одна удивительная встреча: на лодке мы доберёмся к месту обитания дельфинов и понаблюдаем за их играми в воде. Искупаемся у острова Санд бар и преодолеем 400 ступеней вниз и вверх, чтобы осмотреть живописное ущелье с водопадом. Вечером в отеле запланирован ужин с морепродуктами.

Встреча с дельфинами, прогулки по островуВстреча с дельфинами, прогулки по островуВстреча с дельфинами, прогулки по островуВстреча с дельфинами, прогулки по острову
6 день

Экскурсии по Думагете

Утро посвятим прогулкам по городку Думагете: полюбуемся архитектурой и увидим один из старейших университетов страны. После променада освободим номера и на пароме доберёмся к островку Бохол. Наш очередной отель раскинулся вдоль побережья и окружён пышным садом.

Экскурсии по ДумагетеЭкскурсии по ДумагетеЭкскурсии по ДумагетеЭкскурсии по ДумагетеЭкскурсии по Думагете
7 день

Все достопримечательности Бохола

Впереди у нас — насыщенный день. Мы посетим пещеру Хинагдан и символ островов — Шоколадные холмы. Заедем в парк тарсиеров (долгопятов) — пугливых и самых крошечных млекопитающих в мире.

Отправимся в небольшой круиз по реке Лобок на плоту-ресторане, где запланированы обед и национальное шоу. В оставшееся после экскурсий время отдохнём на белоснежном пляже.

Все достопримечательности БохолаВсе достопримечательности БохолаВсе достопримечательности БохолаВсе достопримечательности Бохола
8 день

Снорклинг

Завершим наши подводные приключения в этом туре у острова Баликасаг. Он окружён коралловым рифом с яркими рыбками и черепахами, поэтому любим дайверами. Мы последуем их примеру и вдоволь поныряем с масками и трубками. Если повезёт, встретим дельфинов. Остаток дня будет свободен для релакса в отеле.

СнорклингСнорклингСнорклингСнорклинг
9 день

Отдых в Себу

На пароме вернёмся на остров Себу и разместимся в отеле. Затем пойдём гулять по городу: рассмотрим архитектуру в историческом центре, крест Магеллана и церковь Санто Ниньо. После недолгого променада — самостоятельный отдых.

Отдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в СебуОтдых в Себу
10 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$5250
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки в отелях
  • 2 обеда-пикника и 3 ужина по программе
  • Речной круиз на плоту-ресторане с обедом и национальным шоу
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по программе на авто
  • Поездки на паромах и лодках
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Сопровождение и лекции экспертов
  • Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Перелёты в Себу и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины вне программы
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $950
Место начала и завершения?
Аэропорт Себу, после полудня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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