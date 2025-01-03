Встретим вас у аэропорта Себу и доставим в отель на побережье в городе Моалбоал. Этот тропический курорт с белоснежным песком, коралловыми рифами и морскими обитателями — одна из главных филиппинских точек притяжения любителей дайвинга и снорклинга.

Наш отель расположен на 1-й линии, но немного удалён от многолюдных пляжей. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.

Экспертом в этом туре выступит Ирина Цуканова — автор и ведущая пешеходных путешествий-исследований. Компанию ей составит антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский. Всю поездку они будут рассказывать о природе, особенностях местности и культуры на Филиппинах — будет интересно!