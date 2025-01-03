Устроим пикники на пляже и лодке,
янв
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы:
- на Филиппины: 02.01.2025, вылет в 16:35, рейс ЕК-134 Москва (Домодедово) – Дубай; 03.01.2025, вылет в 2:45, рейс ЕК-338 Дубай – Себу;
- в Россию: 12.01.2025, вылет в 17:05, рейс ЕК-338 Себу – Дубай; 13.01.2025, вылет в 3:30, рейс ЕК-129 Дубай – Москва (Домодедово).
Проживание. 2-местное размещение в роскошных отелях на первой линии с высоким рейтингом: Turtle Bay Dive Resort 4* (Моалбоал, 1-2 ночи), Atmosphere Resorts & Spa 4* (Думагете, 3-5 ночи), Amorita Resort 5* (Бохол, 6-8 ночи), Shangri-La Mactan 5* (Себу, 9 ночь). 1-местное проживание — за доплату.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость тура включены: все завтраки в отелях; 2 обеда-пикника (2 и 4 дни); обед во время речного круиза (7 день); 3 ужина (2, 4 и 5 дни). Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус (Mercedes-Benz Sprinter или аналогичный). Также включены билеты на паромы и лодки между островами.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие на Филиппины
Встретим вас у аэропорта Себу и доставим в отель на побережье в городе Моалбоал. Этот тропический курорт с белоснежным песком, коралловыми рифами и морскими обитателями — одна из главных филиппинских точек притяжения любителей дайвинга и снорклинга.
Наш отель расположен на 1-й линии, но немного удалён от многолюдных пляжей. Остаток дня будет свободен, чтобы отдохнуть после долгих перелётов.
Экспертом в этом туре выступит Ирина Цуканова — автор и ведущая пешеходных путешествий-исследований. Компанию ей составит антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский. Всю поездку они будут рассказывать о природе, особенностях местности и культуры на Филиппинах — будет интересно!
Плавание с черепахами
Сегодня понежимся на острове Пескадор. У его берегов обитают сардины и черепахи, которые совершенно не боятся людей. Займёмся снорклингом и дайвингом, а на обед устроим пляжный пикник. Вечером поужинаем в ресторане Моалбоала с филиппинской и европейской кухней.
Снорклинг с акулами, прогулки по острову
Встанем пораньше, чтобы отправиться на встречу с китовыми акулами. Эти морские гиганты не представляют опасности для людей, поэтому вы сможете с ними поплавать, — невероятные ощущения!
Продолжим отдых уже на суше. Прогуляемся к водопадам Тумалог и Кавасан. При желании вы можете получить порцию адреналина, спрыгнув в воду со скальных уступов в каньоне.
Вечером на пароме доберёмся к соседнему острову Негрос, разместимся в спа-отеле на побережье и отдохнём.
Плавание с черепахами, лечон-вечеринка
Снова проснёмся рано и продолжим знакомиться с богатым подводным миром Филиппин. На лодке отправимся к острову Апо, у берегов которого живёт множество черепах. Здесь мы вдоволь накупаемся и устроим пикник прямо на борту.
По возвращении в отель — свободное время. Вечером нас ждёт лечон-вечеринка — традиционный ужин, на котором подают запечённого целиком молочного поросёнка.
Встреча с дельфинами, прогулки по острову
В этот день состоится ещё одна удивительная встреча: на лодке мы доберёмся к месту обитания дельфинов и понаблюдаем за их играми в воде. Искупаемся у острова Санд бар и преодолеем 400 ступеней вниз и вверх, чтобы осмотреть живописное ущелье с водопадом. Вечером в отеле запланирован ужин с морепродуктами.
Экскурсии по Думагете
Утро посвятим прогулкам по городку Думагете: полюбуемся архитектурой и увидим один из старейших университетов страны. После променада освободим номера и на пароме доберёмся к островку Бохол. Наш очередной отель раскинулся вдоль побережья и окружён пышным садом.
Все достопримечательности Бохола
Впереди у нас — насыщенный день. Мы посетим пещеру Хинагдан и символ островов — Шоколадные холмы. Заедем в парк тарсиеров (долгопятов) — пугливых и самых крошечных млекопитающих в мире.
Отправимся в небольшой круиз по реке Лобок на плоту-ресторане, где запланированы обед и национальное шоу. В оставшееся после экскурсий время отдохнём на белоснежном пляже.
Снорклинг
Завершим наши подводные приключения в этом туре у острова Баликасаг. Он окружён коралловым рифом с яркими рыбками и черепахами, поэтому любим дайверами. Мы последуем их примеру и вдоволь поныряем с масками и трубками. Если повезёт, встретим дельфинов. Остаток дня будет свободен для релакса в отеле.
Отдых в Себу
На пароме вернёмся на остров Себу и разместимся в отеле. Затем пойдём гулять по городу: рассмотрим архитектуру в историческом центре, крест Магеллана и церковь Санто Ниньо. После недолгого променада — самостоятельный отдых.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту к обратному рейсу и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$5250
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки в отелях
- 2 обеда-пикника и 3 ужина по программе
- Речной круиз на плоту-ресторане с обедом и национальным шоу
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по программе на авто
- Поездки на паромах и лодках
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Сопровождение и лекции экспертов
- Все входные билеты, активности и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Перелёты в Себу и обратно в ваш город
- Обеды и ужины вне программы
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $950