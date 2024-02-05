5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
Авторский тур в Себу

Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы

5
1 отзыв
Возьмём максимум от 5 дней на Филиппинах.

Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду.

А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.
5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
5 дней в райском уголке: тур-приключение на Филиппины
Ближайшие даты:
13
мая
3
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 260
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза не нужна, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней.

Въехать на Филиппины можно без каких-либо ковидных документов. Если нет ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то придется сдать быстрый антиген-тест по прилету.

На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания.
Также нужно взять с собой:
- солнцезащитный крем
- маску и трубку
- медицинская маска (для перелётов)
- водительские права, если будете управлять байком
- коралки (аквашузы)
- пляжное полотенце
- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 2-3* в Себу и Молабоале. 2-местные размещение в номерах с кондиционером, двумя 1-спальными кроватями и Wi-Fi. За доплату 200$ возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Себу и поедем в деревню Ослоб на юге острова. По дороге остановимся в ресторане, где вы сможете насладиться морепродуктами на обед. Затем заселимся в отель и отдохнём.

Прибытие и заселение
2 день

Плавание с китовыми акулами

На Филиппины съезжаются туристы со всего мира ради того, чтобы поплавать с китовыми акулами. Не будем отставать и мы: вас ждёт плавание с рыбами, достигающими в длину 5-8 метров. Огромные морские обитатели абсолютно безопасны для человека и питаются только планктоном.

Дальше отправимся в парк, где живут обезьянки, вы сможете покормить их бананами и сделать с животными милые фотографии. Следующая локация — впечатляющий водопад Тумалог. Погуляем вокруг грохочущей громады и поедем на ужин, а затем — в отель.

Плавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акуламиПлавание с китовыми акулами
3 день

Водопады Инамбакан и Дао

Утром ещё раз поплаваем с китовыми акуалами, а затем отправимся в путешествие по водопадам. На острове их очень много, мы проедемся по самым живописным. Полюбуемся водопадом Инамбакан, состоящем из пяти ступеней. Вы сможете окунуться в освежающую воду или просто погулять в окрестностях. На очереди — Дао. До этого водопада пройдём по красивой тропе через заросли джунглей и горные ущелье.

Вечером поедем в Моалбоал.

Водопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и ДаоВодопады Инамбакан и Дао
4 день

Стаи сардин в Моалбоале и каньонинг

Сегодня вас ждёт плавание с тысячами сардин — огромные косяки рыб будут проплывать прямо под ногами, принимая причудливые формы. Вы сможете выбрать: заняться дайвингом или снорклингом, чтобы увидеть удивительное подводное зрелище. Если у вас нет опыта погружений и дайверского сертификата, с вами будет опытный инструктор: он даст подробный инструктаж и вместе с вами выполнит погружение.

Дальше прогуляемся по каньону. Желающие смогут попрыгать с водопадов и искупаться в чистой и прозрачной воде. Вечером переедем в Себу.

Стаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонингСтаи сардин в Моалбоале и каньонинг
5 день

Путешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопяты

После завтрака доберёмся до порта Себу и сядем на паром Бохоль. Плыть предстоит примерно 2 часа по живописной реке. Посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими приматами в естественной среде обитания. Вас ждёт приятная прогулка по подвесным мостам из бамбука.

Следующая локация со вкусным названием — Шоколадные холмы. Сделаем эффектные снимки со смотровой площадке, возьмём местную лодку бангка и отправимся к живописным водопадам, где вы сможете искупаться.

Вечером вернёмся в Себу на пароме и поужинаем.

Путешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопятыПутешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопятыПутешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопятыПутешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопятыПутешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопятыПутешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопяты

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 2-3
  • Завтраки и обед на пароме в 4 день
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Билеты на бором до острова Бохоль и обратно
  • Весь трансфер по маршруту
  • Плавание с китовыми акулами
  • 5-часовой каньонинг с инструктором
  • Плавание с огромными косяками сардин
  • Дайвинг с сардинами с инструктором
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Wi-Fi во время поездки
  • Туристические сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Себу
  • Страховка
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Себу, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Себу, время зависит от время вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
5 фев 2024
Огромное спасибо за
прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие места, которые Андрей сам подыскал и где нет ни одного туриста. В итоге и природу посмотрели, и в интереснейших активностях поучаствовали (китовые акулы, дайвинг, каньонинг). По-моему, лучшего маршрута и программы по насыщенности и получению первого представления о Филиппинах невозможно придумать
Огромное спасибо заОгромное спасибо за

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