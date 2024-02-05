Поплавать с китовыми акулами, полетать на зиплайне и увидеть Шоколадные холмы
Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду.
А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.
мая
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 260
Описание
Организационные детали
Виза не нужна, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней.
Въехать на Филиппины можно без каких-либо ковидных документов. Если нет ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то придется сдать быстрый антиген-тест по прилету.
На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания.
Также нужно взять с собой:
- солнцезащитный крем
- маску и трубку
- медицинская маска (для перелётов)
- водительские права, если будете управлять байком
- коралки (аквашузы)
- пляжное полотенце
- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 2-3* в Себу и Молабоале. 2-местные размещение в номерах с кондиционером, двумя 1-спальными кроватями и Wi-Fi. За доплату 200$ возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Себу и поедем в деревню Ослоб на юге острова. По дороге остановимся в ресторане, где вы сможете насладиться морепродуктами на обед. Затем заселимся в отель и отдохнём.
Плавание с китовыми акулами
На Филиппины съезжаются туристы со всего мира ради того, чтобы поплавать с китовыми акулами. Не будем отставать и мы: вас ждёт плавание с рыбами, достигающими в длину 5-8 метров. Огромные морские обитатели абсолютно безопасны для человека и питаются только планктоном.
Дальше отправимся в парк, где живут обезьянки, вы сможете покормить их бананами и сделать с животными милые фотографии. Следующая локация — впечатляющий водопад Тумалог. Погуляем вокруг грохочущей громады и поедем на ужин, а затем — в отель.
Водопады Инамбакан и Дао
Утром ещё раз поплаваем с китовыми акуалами, а затем отправимся в путешествие по водопадам. На острове их очень много, мы проедемся по самым живописным. Полюбуемся водопадом Инамбакан, состоящем из пяти ступеней. Вы сможете окунуться в освежающую воду или просто погулять в окрестностях. На очереди — Дао. До этого водопада пройдём по красивой тропе через заросли джунглей и горные ущелье.
Вечером поедем в Моалбоал.
Стаи сардин в Моалбоале и каньонинг
Сегодня вас ждёт плавание с тысячами сардин — огромные косяки рыб будут проплывать прямо под ногами, принимая причудливые формы. Вы сможете выбрать: заняться дайвингом или снорклингом, чтобы увидеть удивительное подводное зрелище. Если у вас нет опыта погружений и дайверского сертификата, с вами будет опытный инструктор: он даст подробный инструктаж и вместе с вами выполнит погружение.
Дальше прогуляемся по каньону. Желающие смогут попрыгать с водопадов и искупаться в чистой и прозрачной воде. Вечером переедем в Себу.
Путешествие на пароме, Шоколадные холмы и долгопяты
После завтрака доберёмся до порта Себу и сядем на паром Бохоль. Плыть предстоит примерно 2 часа по живописной реке. Посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими приматами в естественной среде обитания. Вас ждёт приятная прогулка по подвесным мостам из бамбука.
Следующая локация со вкусным названием — Шоколадные холмы. Сделаем эффектные снимки со смотровой площадке, возьмём местную лодку бангка и отправимся к живописным водопадам, где вы сможете искупаться.
Вечером вернёмся в Себу на пароме и поужинаем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 2-3
- Завтраки и обед на пароме в 4 день
- Трансфер из/в аэропорт
- Билеты на бором до острова Бохоль и обратно
- Весь трансфер по маршруту
- Плавание с китовыми акулами
- 5-часовой каньонинг с инструктором
- Плавание с огромными косяками сардин
- Дайвинг с сардинами с инструктором
- Все экскурсии и активности по программе
- Wi-Fi во время поездки
- Туристические сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Себу
- Страховка
- Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
прекрасный тур на Филиппинах! Успели посмотреть и все самые известные точки Себу и бохоля, и съездить в красивейшие места, которые Андрей сам подыскал и где нет ни одного туриста. В итоге и природу посмотрели, и в интереснейших активностях поучаствовали (китовые акулы, дайвинг, каньонинг). По-моему, лучшего маршрута и программы по насыщенности и получению первого представления о Филиппинах невозможно придумать