Возьмём максимум от 5 дней на Филиппинах. Поплаваем с акулами, достигающими 8 метров в длину, и огромными косяками сардин, займёмся каньонингом и совершим треккинг к водопаду. А ещё вас ждёт прогулка на пароме и настоящее ми-ми-ми — мы посетим заповедник долгопятов и полюбуемся маленькими пучеглазыми приматами в естественной среде обитания.

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Описание

Организационные детали

Виза не нужна, по прилету бесплатно ставят штамп на 30 дней.

Въехать на Филиппины можно без каких-либо ковидных документов. Если нет ПЦР-теста или сертификата о вакцинации, то придется сдать быстрый антиген-тест по прилету.

На Филиппинах всегда тепло, с собой берем легкую одежду и одежду для плавания.

Также нужно взять с собой:

- солнцезащитный крем

- маску и трубку

- медицинская маска (для перелётов)

- водительские права, если будете управлять байком

- коралки (аквашузы)

- пляжное полотенце

- рекомендуем взять водонепроницаемый чехол для телефона