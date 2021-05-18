Полезная информация о Порт-Стэнли

Что нужно знать о Порт-Стэнли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Стэнли
16:2756
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаФолклендские острова (Мальвинские)
Название городаПорт-Стэнли
По-английскиStanley
Это столицаПорт-Стэнли является столицей Фолклендских островов (Мальвинские)
Население города2 213 чел.
АэропортPort Stanley PSY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAtlantic/Stanley
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Порт-Стэнли на карте