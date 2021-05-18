Полезная информация о Порт-Стэнли
Что нужно знать о Порт-Стэнли: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Порт-Стэнли
16:2756
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Фолклендские острова (Мальвинские)
|Название города
|Порт-Стэнли
|По-английски
|Stanley
|Это столица
|Порт-Стэнли является столицей Фолклендских островов (Мальвинские)
|Население города
|2 213 чел.
|Аэропорт
|Port Stanley PSY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Atlantic/Stanley
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря