Vadim R. проводит ещё 2 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ начинается со знакомства с винной столицей- городом Бон. Далее мы оправляемся по дороге «Гранд крю»(Route des Grands Crus). Мы посетим города: Pommard, Meursault, Chassagne-Montrachet, Aloxe-Carton и их виноградники. Винный регион «Кот дё Бон»(Côte de Beaune) находится в южной части «Кот д’Ор» (Côte d’Or). Дегустация вин непосредственно у производителей, многочисленные ресторанчики бургундской кухни 🥧, знаменитой на весь мир, и великолепная природа «Золотого склона»(Côte d’Or) не оставят вас равнодушными и вы захотите сюда вернуться ещё раз.

В Бургундии есть множество мест, достойных внимания ценителей вин. Вот лишь некоторые из них: Дижон — столица ⭐️ Бургундии, город 🏙️ с интересным историческим наследием, богатый на архитектурные памятники. Здесь можно увидеть старинные дворцы и церкви, посетить музеи 🖼 и галереи, и, конечно, попробовать отличные вина и блюда местной кухни. В этом городе каждый год проводится международная гастрономическая ярмарка. Бон — винная столица региона. Средневековый город со старинными зданиями, крепостными стенами, узкими улицами. В старых церквях и монастырях сейчас расположены винные дома, владельцы которых с удовольствием покажут туристам погреба, расскажут о технологии изготовления и предоставят несколько сортов вин на дегустацию. Здесь же расположен Музей вина. Винная дорога Гран Крю — маршрут по лучшим виноградникам, местам производства престижного вина. Здесь в любой деревне, непохожей одна на другую, поделятся информацией о выращиваемых сортах, новостями об урожае вина и предоставят напитки своего производства на дегустацию. Только побывав в этом уютном регионе, можно до конца осознать, чем так знамениты бургундские вина. Ведь на их букет влияет множество факторов: от климатических особенностей до строжайшего контроля при производстве. В совокупности они и создают ту индивидуальность и неповторимость вкуса, которую так любят и ценят во всем мире.