Vadim R. проводит ещё 2 экскурсии

Обзорная экскурсия ⛳ по Дижону включает себя, конечно в первую очередь, Дворец герцогов бургундских-самый важный исторический и архитектурный памятник Дижона. Затем пройдя по улицам Веррери(Verrerie), Шуэтт(Chouette) и Форж(Forges) мы можем окунуться в глубь веков и почувствовать атмосферу эпохи средневековья. Также неоспоримо ещё одной жемчужиной Дижона является собор Нотр-Дам-де-Дижон(Notre-Dame de Dijon). Ворота Вильгельма, площадь Франсуа Рюд, Городской рынок, Театр, Соборы Сан-Бенин, Сан-Фильбер и Сан-Жан, Дворец Правосудия связаны с различными эпохами истории 📖 Дижона, старинной столицы ⭐️ Бургундии.

Если вы являетесь ценителем изысканных напитков и шикарных блюд, то ознакомление с историческим регионом Франции — Бургундией, необходимо непременно начинать с маршрута Grands Crus, который еще называют «Дорогой вина». Винодельческий регион Кот-де-Нюи (фр. Côte de Nuits) расположен на севере «Золотого берега» (Côte-d’Or) и протянулся от Дижона до северной части Бона. Экскурсии 🧭 по винным погребам известных производителей, обеды в ресторанах со знаменитой французской кухней и великолепные виды здешних мест оставят свой отпечаток в Вашей памяти на всю жизнь.