Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Экскурсия в Долину Луары в минигруппе до 8 человек.

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Экскурсия в Долину Луары в минигруппе до 8 человек.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €182 за человека

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Экскурсия в Долину Луары в минигруппе до 8 человек.
Предлагается экскурсия ⛳ в минигруппе до 8 человек на комфортабельных минивенах.
Вы посетите самый известнейший замок 🏰 дам-Шенонсо, королевский замок Амбуаз, продегустируете местные вина и осмотрите самый большой замок Шамбор.
Это одна из самых востребованных экскурсий.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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