Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Монмартр. Групповая экскурсия

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Монмартр.

Групповая экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €35 за человека

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Монмартр. Групповая экскурсия
В прошлом эта небольшая деревушка теперь является излюбленным местом туристов со всего мира. Шумная и оживленная площадь Тертр, Мулен-де-ла-Галетт — последняя сохранившаяся мельница Монмартра, церковь ⛪ Святого Петра, базилика Святого Сердца, виноградники, принадлежавшие в прошлом женскому монастырю, многочисленные живописные улочки, где жили и творили Пикассо, Тулуз-Лотрек, Ван-Гог, Дега, Курбе и многие другие. Все это создает особый дух квартала, который Вам предлагается открыть для себя.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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