Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В прошлом эта небольшая деревушка теперь является излюбленным местом туристов со всего мира. Шумная и оживленная площадь Тертр, Мулен-де-ла-Галетт — последняя сохранившаяся мельница Монмартра, церковь ⛪ Святого Петра, базилика Святого Сердца, виноградники, принадлежавшие в прошлом женскому монастырю, многочисленные живописные улочки, где жили и творили Пикассо, Тулуз-Лотрек, Ван-Гог, Дега, Курбе и многие другие. Все это создает особый дух квартала, который Вам предлагается открыть для себя.