Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Парк-сафари Туари.

Гид S.
Гид S. – Гид из Амьена
Парк-сафари Туари.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €268 за человека

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Парк-сафари Туари.
Незабываемое путешествие в сафари-парк Туари в пригороде Парижа — уникальная возможность, проехав на машине через заповедник, встретить экзотических животных, живущих на природе в непосредственной близости: медведи, львы, антилопы, страусы, слоны, жирафы, обезьяны. А самое популярное развлечнение — кормежка львов.
На территории парка находится великолепный замок 🏰 16 века в стиле эпохи Возрождения со свои прекрасным садом.
Экскурсию можно совместить с посещением парка «Франция в миниатюре», а, также, с экскурсией в замок Версаль.
Начало и место завершения
🚩 Amiens

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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