Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Незабываемое путешествие в сафари-парк Туари в пригороде Парижа — уникальная возможность, проехав на машине через заповедник, встретить экзотических животных, живущих на природе в непосредственной близости: медведи, львы, антилопы, страусы, слоны, жирафы, обезьяны. А самое популярное развлечнение — кормежка львов.

На территории парка находится великолепный замок 🏰 16 века в стиле эпохи Возрождения со свои прекрасным садом.

Экскурсию можно совместить с посещением парка «Франция в миниатюре», а, также, с экскурсией в замок Версаль.