Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Париж считается законодателем всей высокой моды. После музеев и памятников, шоппинг стал одной из главных причин, по которым миллионы посетителей ежегодно посещают столицу Франции.
Аутлет «Vallée village», который находится в 35 км от Парижа, один из крупнейших в Европе, где сосредоточено более сотни бутиков известных дизайнеров, предлагающих свои коллекции по очень интересным ценам, перед которыми невозможно устоять.
Начало и место завершения
🚩 Amiens
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.