Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Париж считается законодателем всей высокой моды. После музеев и памятников, шоппинг стал одной из главных причин, по которым миллионы посетителей ежегодно посещают столицу Франции.

Аутлет «Vallée village», который находится в 35 км от Парижа, один из крупнейших в Европе, где сосредоточено более сотни бутиков известных дизайнеров, предлагающих свои коллекции по очень интересным ценам, перед которыми невозможно устоять.