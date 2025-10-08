Экскурсия по Антибу позволит вам узнать о его богатой истории, начиная с античных времен.
Вы пройдете вдоль крепостных стен, построенных для защиты от пиратов, и узнаете о связи города с великим художником Пикассо.
Посещение Старого города с его живописными улочками и знаменитым портом Вобан оставит незабываемые впечатления.
Провансальский рынок подарит возможность почувствовать атмосферу Южной Франции и попробовать свежие местные продукты
Вы пройдете вдоль крепостных стен, построенных для защиты от пиратов, и узнаете о связи города с великим художником Пикассо.
Посещение Старого города с его живописными улочками и знаменитым портом Вобан оставит незабываемые впечатления.
Провансальский рынок подарит возможность почувствовать атмосферу Южной Франции и попробовать свежие местные продукты
5 причин купить эту экскурсию
- 🛳️ Увидеть крупнейший яхтенный порт Европы
- 🏛️ Узнать историю крепостных стен
- 🎨 Связь с великим Пикассо
- 🌸 Прогулка по живописным улочкам
- 🛍️ Атмосфера Провансальского рынка
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Что можно увидеть
- Порт Вобан
- Крепостные стены
- Район Сафранье
- Провансальский рынок
Описание экскурсии
Порт Вобан. Крупнейший яхтенный порт Европы, где вы увидите роскошные корабли и проникнетесь духом морских приключений.
Провансальский рынок. Мы прогуляемся по местному рынку, попробуем свежие продукты и погрузимся в атмосферу прованской жизни.
Крепостные стены и район Сафранье. Вы пройдёте вдоль крепостных стен и посетите живописный квартал Сафранье с цветущими улочками и традиционными домами.
Организационные детали
К оплате не принимаются купюры в 200 и 500 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Q-Park Pré aux Pêcheurs 20 Avenue de Verdun 06600 Antibes
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Антибе
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
8 окт 2025
Нам понравилось всё.
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
Диана очень приятный человек и рассказчик. Помимо экскурсии, Диана дала советы по безопасности. Плюсом были советы по передвижению общественным транспортом и проведению досуга. Расстались очень душевно! Надеемся в следующий раз с Дианой посетить другие города на автомобиле! 😉
И
Игорь
1 окт 2025
Мы в восторге от Дианы. Настоящий профессионал. Очень глубокие и обширные знания истории и интересный рассказчик. Всем обязательно рекомендуем!!!
Н
Наталия
11 сен 2025
Диана,прекрасный гид! Если вы действительно хотите увидеть и полюбить Антиб- вам сюда!!! Мы увидели замечательный и необычный город! Прочувствовали его атмосферу! Диана,спасибо за познавательную и интересную экскурсию!
Входит в следующие категории Антиба
Похожие экскурсии из Антиба
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Антибу: секретная церковь и пикник
Откройте для себя секреты Антиба: церковь-музей, морские традиции и пикник с видом на Лазурный берег. Погрузитесь в атмосферу французского шарма
Начало: В порту или на ж/д вокзале Антиба
15 ноя в 09:00
16 ноя в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
Начало: У Ж.Д. вокзала в Антибе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€299 за человека