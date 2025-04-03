За один день участники экскурсии посетят 9 городов Лазурного побережья. Включены прогулки по Каннам, Монако и Ницце, а также возможность увидеть форт 16 века и музей ароматов Фрагонар. Туристы смогут насладиться видами роскошных яхт в Антибе и узнать историю автогонок в Монако. Дополнительно можно посетить Сен-Поль-де-Ванс. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Лазурного берега и насладиться его достопримечательностями

Описание экскурсии

Княжество Монако

На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.

Открытка из Ниццы!

Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и сможете увидеть самые дорогие яхты Лазурного берега.

Вдохновляющий Эз

В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по удивительному городку.

Канны — мир кино

В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В волшебной атмосфере Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним его советских и российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, зародившегося в далёкой древности.

Антиб — порт миллиардеров

Роскошные яхты украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде четырёхконечной звезды.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Поедем на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли поездка

Мы заберём вас из заранее определённого нами места в Антибе и отвезём обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет