Большое путешествие по Лазурному побережью из Антиба
Проведите день на Лазурном берегу, посещая 9 удивительных городов. Откройте для себя красоту Канн, Монако и Ниццы, наслаждаясь комфортом
За один день участники экскурсии посетят 9 городов Лазурного побережья.
Включены прогулки по Каннам, Монако и Ницце, а также возможность увидеть форт 16 века и музей ароматов Фрагонар. Туристы смогут насладиться видами роскошных яхт в Антибе и узнать историю автогонок в Монако. Дополнительно можно посетить Сен-Поль-де-Ванс.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Лазурного берега и насладиться его достопримечательностями
На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Открытка из Ниццы!
Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и сможете увидеть самые дорогие яхты Лазурного берега.
Вдохновляющий Эз
В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по удивительному городку.
Канны — мир кино
В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В волшебной атмосфере Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним его советских и российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, зародившегося в далёкой древности.
Антиб — порт миллиардеров
Роскошные яхты украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде четырёхконечной звезды.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Поедем на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли поездка
Мы заберём вас из заранее определённого нами места в Антибе и отвезём обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Заезд в Сен-Поль-де-Ванс — по желанию и с доплатой (€59 с чел. или €119 за группу). В этом случае экскурсия продлится на полтора часа
Трансфер из точки отправления (заранее определённая нами точка отправления на границе Франции и Монако) включён в стоимость экскурсии. Если вы остановились в другом городе на Лазурном берегу, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ж.Д. вокзала в Антибе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Владимир — Организатор в Антибе
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
3 апр 2025
Я снова проехался по Лазурному Берегу. Впечатления самые лучшие! За один день увидеть и Монако, и Канны, и Эз, и Антиб - это что-то! Отдельная благодарность гиду Владимиру за увлекательно проведённую экскурсию. До сих пор нахожусь под впечатлением от увиденного. Всем россиянам, кто ещё не был на Лазурном Берегу, очень советую там побывать. И обязательно с гидом Владимиром!
А
Александр
14 мар 2025
День провели очень здорово! Очень красиво, информативно. Посмотрели весь Лазурный Берег за один день, увидели и узнали много интересного. Особенно интересно было слушать рассказы из французской истории.
Ж
Женя
26 фев 2025
Очень понравилась поездка. Всё замечательно. Гид Владимир показал много интересного, захватывающего. Экскурсия - высший класс!